（重发）一周综述：英央行意外按兵不动英镑绝地反弹 日圆跌跌不休

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整理 李爽

路透北京7月15日 - 英国公投后，特雷莎·梅本周就任首相，成为继撒切尔夫人后英国第二位女首相，她将肩负起脱欧挑战。政治混乱局面有所缓解，也缓和了英国央行的压力。英国央行政策会议决定维持利率不变，令市场大感意外，英镑随之大涨，不过该央行暗示8月或采取行动。

日本首相安倍晋三的执政联盟周日在参议院选举中大获全胜后，安倍下令推出新一轮财政支出刺激措施，再加上外界对日本央行“直升机撒钱”的揣测不断升温，打压日圆一路向下。虽有政府官员否认这种可能性，仍难改日圆颓势。

中国周五公布经济数据乐观提升风险偏好，刺激澳元劲扬。美元本周先涨后跌，但兑日圆周线仍有望创1999年2月以来最大单周涨幅。

展望下周，数据面可关注多国失业报告、CPI、PPI和PMI等数据。重要事件则包括澳洲央行会议记录、新西兰央行经济评估、以及欧洲央行、巴西央行、南非央行和印尼央行利率决议。

**英国央行意外未降息，英镑空头被泼冷水**

英国脱欧协商的不确定性犹存，但随着特雷莎·梅就任新首相，政局担忧总算有些缓解，英国央行放宽政策的压力也得到缓和。如今英国央行靴子落地，决定维持利率不变，令投资者大感意外，但暗示不久会祭出一篮子刺激举措，以帮助经济抵御英国公投决定退欧造成的冲击。

货币政策委员会(MPC)的九位委员中，只有弗利葛投票支持在7月会议上降息。决策者称，将再等三周才决定是否需要祭出刺激举措，以便有充裕的时间评估公投结果给英国经济带来的冲击究竟有多大。决定公布后，推动英镑升至两周高位，当日大涨1.5%。

Investec的经济学家Victoria Clarke称，有可能英国央行和政府准备在8月宣布一个协调行动的方案。“无论我们如何解读，今天的货币政策会议记录肯定让市场寄望，8月4日的会议将不仅仅是降息那么简单，”她说。

央行总裁卡尼两周前曾表示，预计央行将在夏季向经济提供更多帮助。但会议决定一出炉即招致一些分析师抱怨，说卡尼点旺了7月降息预期又不行动，简直火上浇油。但也有人认为他是在保存实力，以便在经济开始大幅放缓时，将更多的货币政策举措用在刀刃上。

市场预期显示，英国央行在2019年之前都不会升息，官方借贷利率只降不升的情形将延续至12年之久，创下1950年代以来最长纪录。此外，一些分析师认为，英国央行今年稍晚将扩大量化宽松(QE)，规模500亿英镑。

**日圆跌跌不休**

日圆本周承压，在周二美联储前主席伯南克与日本首相安倍晋三会谈后，市场对于日本或付诸于直升机撒钱措施的揣测升温。不过参加了此次会议的日本内阁特别经济顾问滨田宏一表示，伯南克并未提及“直升机撒钱”。滨田宏一周四表示，日本不应采取“直升机撒钱”，让日本央行直接承担公共债务，这可能导致通胀失控。而日本政府周三下调对消费者物价涨幅和经济增速的预估，这对推出规模宏大的公债购买措施以期实现2%通胀率目标的日本央行来说，不啻是一个打击。

日本执政党周末在参议院选举赢得压倒性胜利后，首相安倍下令推出新一轮财政支出刺激措施。安倍并未透露刺激方案规模的细节，但由于一般认为，参院选举大胜后，安倍在制定经济方面已无阻力，这种看法刺激日圆走贬。市场预期日本政府可能推出规模达10万亿日圆的财政刺激方案，以配合日本央行进一步放宽政策。

日本央行将在7月28-29日举行利率会议，讨论经济风险是否加剧到足以需要推出额外货币刺激措施的程度。一些经济学家认为，央行在此次会议上将更新央行的预估，同时还将采取进一步行动。

“市场认为日本央行在政策会议上可能无法再维持利率不变，持续无所作为。”新加坡三井住友银行全球市场资深分析师Satoshi Okagawa表示。不过他也表示，单靠“直升机撒钱的幻想”，要美元升到110日圆可能会有困难。美元兑日圆周五亚洲盘中一度触及106.32日圆高位，这是6月24日以来最强劲水平。美元兑日圆本周至此已跳涨5.6%，有望创下1999年2月以来最佳单周表现。

中国公布一系列乐观经济数据，助燃风险偏好，刺激澳元劲升至10周高点，有助于巩固澳元兑日圆创下2009年初以来最佳单周表现。澳元兑日圆升1.2%至81.29。澳元兑美元跳涨至0.7670，终于攻克重大阻力区域0.7650/60。澳元兑美元连涨势头已进入第七周。(完)