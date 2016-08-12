一周综述：就业数据和官员升息立场支撑美元 新西兰降息汇率反上涨

- 整理 李春喜

路透北京8月12日 - 相对里约奥运会的如火如荼，全球汇市表现颇为淡静。不少市场参与者仍在暑期休假模式中，加上日本周四的假期，都对市场人气产生影响。主要关注点是美联储升息预期复苏，以及新西兰央行降息。

本周伊始，美元携强劲的非农就业数据余威续涨，周四的一周初请失业金数据表现出色，直指8月初就业市场依然强劲，而且旧金山联储总裁威廉姆斯在接受媒体专访时主张美联储今年应该升息，这些因素给美元注入了上涨动力。最新公布的路透调查显示，美联储可能在大选后的12月加息，此外还预计美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。

美联储升息时间点仍难以预料，但周四新西兰央行的降息却完全符合市场预期。在全球普遍实施低利率、甚至是负利率的大环境下，新西兰资产因较高的收益率受到投资者追捧，推动新西兰元居高不下。但央行的降息幅度不及市场预期，新西兰元不仅未跌，反而上涨。

下周重要经济数据相对较少，但美联储和澳洲央行将分别公布政策会议记录。美联储官员洛克哈特和威廉姆斯也将各自发表演说，市场将从中解读有关利率前景的线索。

**就业数据和官员升息立场支撑美元**

上周美国公布的非农就业数据表现出色，本周一美元继续上涨。周二根据CME集团Fed Watch工具，联邦基金利率期货价格暗示，交易员认为美联储在12月前升息的可能性为50%，而上周非农就业数据公布前仅为30%。

但此后美国公布的第二季非农生产率意外下滑后，给升息预期降温，也削弱了美元的上涨动能。

周四旧金山联储总裁威廉姆斯在接受美国华盛顿邮报访问时表示，美联储应该在今年升息， 因为就业市况不断改善和通胀可能正在回升。

美国就业数据强劲，增加了投资者对美国经济的乐观程度，但全球经济前景不确定，许多投资者仍不太相信美联储会升息。

“尽管就业数据良好，但三个季度的GDP数据非常差，而且美联储在11月大选前加息的可能性极低”，WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说。

他并称：“上述两个不利因素使得联储在12月前加息的可能性微乎其微，升息前景太遥远，使7月就业报告带动的美元涨势难以持续。”

**路透调查暗示12月升息**

最新的路透调查显示，在11月8日美国总统选举过后，美联储可能在12月加息。

美联储在2016年一直推迟行动，第一次推迟是因全球市场大跌，随后又因英国公投退欧而推迟。但美联储仍渴望继续收紧货币政策，既凸显美国经济相对较强的力道，也显现出美联储发现收紧政策真正做起来有多么的艰难。

由于通胀前景温和，略占多数的分析师表示，美联储今年若升息，更多地是为了提振信心，而并非旨在抑制物价上涨压力。

此后市场将关注美联储主席叶伦8月26日在杰克森霍尔发表演讲时，是否会表达对中国经济的担忧。中国经济放缓引发投资者疑虑，中国周五公布的7月规模以上工业增加值低于预期，也印证了这种担心。

**新西兰降息后汇率不跌反升**

新西兰央行周四降息25个基点至纪录低点2.0%，但却使预期幅度更大的人士感到失望。新西兰元不跌反而升至去年5月以来最高水平。

Western Union Business Solutions旗下外汇策略师Steven Dooley称，市场对新西兰央行的决定有些失望，因为部分人士此前预计央行可能降息50个基点。

新西兰央行总裁惠勒指出，目前占全球经济产出四分之一的国家已经实施负利率，在这种情况下，该央行不得不放宽政策，以阻止本币升值并进一步压低通胀率。

该行助理总裁John McDermott周四表示，央行可能将再降息一次、甚至两次，他未指明降息时间表。目前市场走势暗示，降息至1.75%的机率为100%，之后继续降息至1.5%的机率为50%。

惠勒自己承认，对于每日交易动辄数以万亿美元计的外汇市场，新西兰央行对汇率的影响力“非常有限”。(完)