汇市一周综述：德拉吉留中不发 各界等待叶伦出牌

整理 张明钧

路透台北9月9日 - 欧洲央行本周会议为市场留下一团雾水，一方面暗示可能加大刺激力度，从其下修通胀及成长预估便可看出端倪，但另一方面对于行动时机及方案内容却含糊其辞，总裁德拉吉声称会中未讨论延长资产购买计划，引发外界诸多揣测，欧元受此消息影响，兑美元探上两周高点。

在大西洋彼岸，美国联邦储备委员会将于9月20日召开会议，在进入9月之前，受到此前公布数据表现不俗的带动，市场对于9月升息的预期保有一定热度，但本月初公布的数据如就业报告及制造业/服务业采购经理人指数数表现欠佳，向市场泼了一盆冷水。纵使多位美联储官员连番出面喊话说升息之狼要来了，但市场仍不买帐，将升息预期时点推迟到了12月。

英吉利海峡另一端，为了给退欧后的英国经济作好铺垫，英国央行上个月下足了料，祭出降息、扩大买债、以及其他猛药。原本各界预期该行本月将考虑扩大宽松，但本月公布的英国数据表现优异，英国央行或将暂时歇手观望。

展望未来一周，美国升息臆测仍将主导汇市走势，市场焦点料将放在下周初的美联储官员谈话，以及下周尾段的美国和欧洲通胀数据，以作为研判未来各地货币政策走向的依据。

**欧洲央行扩大宽松只是时间问题**

本周最重大的事件莫过于欧洲央行政策会议，会议结论虽为符合市场预期的维持政策不变，并暗示可能加大刺激力度，但该行对于未来政策调整的行动时机和方式却含糊其词，令原本预计其将毫不犹豫采取鸽派立场的投资人备感失望，从而造就了欧元的一波涨势，兑美元触及两周高点。

欧洲央行总裁德拉吉表示，已要求内部委员会评估各种政策选项，以确保资产购买计划顺利实施。这是有关央行下一步行动的最大线索，欧洲央行甚至下调了部份成长预期，这让市场更加相信，祭出更多刺激举措只是时间问题。

分析师多认为，由于合格债券库存所剩无几，欧洲央行即将陷入无债可买的尴尬境地，各界愈发预期该行将不得不修订资产购买计划规则，以提供进一步刺激，而德拉吉谈话也被解读为将进行购债技术面调整，以利于将量化宽松延长至明年3月之后。

ING分析师Carsten Brzeski表示，“这明确暗示，欧洲央行将在10月会议上宣布对量化宽松购债计划进行技术层面的调整，这是将量化宽松延长至明年3月后的先决条件。”

欧洲央行的选项包括，微调购债规则，或乾脆对计划进行重新设计，但市场预计欧洲央行将出台一个折衷方案。北欧联合银行(Nordea)指出，“无论从字面上看，还是解读其潜在的暗示，德拉吉的讲话都没有改变我们的想法：我们预计欧洲央行会在12月宣布延长资产购买计划至少六个月。 ”

**美联储升息路崎岖**

美联储去年12月实施近10年来首次升息，并宣示今年料将升息四次，当时市场看法相对保守，认为只能升息两次。今年至今已经过了三分之二，美联储的乐观情绪虽然有国内就业市场强劲数据支撑，但年初受到国际金融市场、特别是油价及股市急坠打击，年中英国公投意外退欧又补上一脚，美联储官员的升息劝进论屡屡囿于国际情势而成为空谈，升息始终只闻其声未见踪影。

9月20-21日，美联储将召开今年倒数第三次会议，在进入9月之前，各界不敢小看本月升息机率，因11月会议之后一周美国总统大选即将登场，拖到12月再升息又可能为时已晚，但在8月表现欠佳的就业报告出炉后，市场已将升息时点看向12月。本周公布的8月供应管理协会(ISM)服务业采购经理人指数创六年半新低，几乎打消本月升息预期。

不过在会议召开前夕，美联储多位官员本周仍认为应该在9月升息，其中里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔认为本月升息理由充分，因劳动力市场表现强劲；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯则称，由于经济目前处于充分就业状态，联储2%的通胀目标也“近在咫尺”，美国升息是合理的。堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治则表示，她相信美国就业市场处于或接近充分就业。

美国非农就业报告公布后的路透调查显示，华尔街银行仍认为美联储将于今年再次升息，时点料落在12月，与前月调查结果相似，接受本次调查的高盛原本预期美联储将9月升息机率达55%，但稍早已将机率下修为40%，称因经济成长弱于预期，且美联储官员谈话缺乏明确讯号。

到底是美联储官员说得准？还是市场预期铁口直断？再过一周多的时间就能见真章，但从去年12月美联储的升息预告已毫无实现的可能来看，市场看法的可信度或许高上几分。

**英国央行冲过头？**

近期除了美联储会议重头戏之外，上个月下猛药的英国央行本周会议也将备受瞩目，因越来越多的迹象显示，英国脱欧公投后，经济表现比原先预期好，令人质疑该行上月降息、扩大购债还加码其他措施是否冲过了头。

英国央行总裁卡尼本周在英国国会对这些批评做出回击。“对于我和委员会在8月支持提供货币政策刺激的决定，(我)觉得是完全适宜的。”

不过由于英国尚未进入实质退欧，上月所祭出的连串政策效应尚未完全发挥，预料该行9月将按兵不动，卡尼在一份报告中仍重申准备采取“任何必要行动”以扶持英国经济。(完)