汇市综述：美国大选左右汇市走势 德银忧虑激发避险情绪

整理/白云

路透北京9月30日 - 本周汇市看点颇多，可谓“三石”激起千层浪。

第一石是美国总统大选两位候选人的首场电视辩论，激辩播出后，市场认为希拉里的表现比特朗普更胜一筹，高度依赖与美国贸易关系的墨西哥和加拿大货币上扬；第二石是德意志银行困局激起市场对整个欧洲银行业的疑虑，担心这家德国最大的银行会成为欧洲的雷曼，提振避险货币日圆和瑞郎走高；第三石是石油输出国组织(OPEC)同意小幅减产，为2008年以来首次，油价应声劲扬，加元、澳元、挪威克朗等商品货币全线走坚。

另一个重要事件，是人民币将在10月1日正式作为第五种货币加入IMF的SDR货币篮子，标志着中国在全球金融体系的重要性获得正式认可。

展望下周，数据方面将迎来欧美多国和中国的PMI，但重中之重将是美国9月的非农就业报告，这个数据对美国利率前景有着很大影响。央行决策方面，澳洲、印度和冰岛央行将先后公布利率决议。经济数据和央行政策将为汇市未来走势提供更多指引。

**汇市将随美国选情变化而动**

目前离美国大选日只有六周之遥，这段时间美国选情成为左右汇市的一大重要因素。本周两位总统候选人进行了首场电视辩论，从汇市反应看，交易商追捧的是那些一旦特朗普获胜将被冲击的货币，体现了他们认为希拉里的表现更胜一筹。辩论播出后，墨西哥披索和加元兑美元双双出现释然性上涨。

美国是墨西哥的最大单一出口市场。本周初墨西哥披索兑美元曾创下19.92左右的纪录低点，因市场担忧特朗普若获胜将危及该国对美国的出口。墨西哥披索兑美元周五0342GMT时在亚洲盘涨0.17%，报19.55。

市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人，几乎没人能确定如果特朗普若当选总统，将对美国外交政策、贸易和国内经济可能造成何种影响。最新的路透/益普索调查显示，希拉里支持率领先4个百分点，为41%。

路透热点透视专栏作家Peter Thal Larsen撰文写道，“特朗普的政策主张模糊，有时还自相矛盾。他的贸易保护主义言论对全球贸易和增长不是好兆头。风险资产将会受挫，尤其是对美国邻国--墨西哥和加拿大--的出口而言。如果特朗普赢得大选，或许会促使投资者涌入日圆和美元等避险资产。”

他特别提醒那些相信市场预测能力的人要小心！英国退欧公投就是个教训。当时市场普遍预测留欧阵营将获胜，公投前几天英镑还走强。但退欧结果出炉后，英镑在两天内重挫11%，让押错方向的投资者欲哭无泪。

**德银困局与欧洲银行业忧虑**

德国最大的银行--德意志银行(DBKGn.DE)陷入困境一筹莫展，这家具有系统重要性的银行面临盈利下滑和诸多监管问题，眼前还摆着一张美国司法部开出的140亿美元天价罚单，这让人担心它会成为欧洲的雷曼兄弟，殃及整个欧洲银行业。

受此影响，避险货币瑞郎和日圆上扬，兑美元在周五亚洲早盘均涨至近一个月高位。0405GMT时，瑞郎兑美元约报0.9658，美元兑日圆约报101.38。不过美联储12月升息的预期增强，总体上为美元提供支撑。

根据CME Group的FedWatch，交易商预计美联储12月升息机率为56.4%，高于周三的53.1%。

**OPEC同意减产提振商品货币**

周三晚间石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后，加元 和挪威克朗等石油出口国的货币飙升，周五亚洲时段0417GMT时，加元兑美元小涨，约报1.3151，挪威克朗兑欧元涨至9.0345。

一些分析师指出，减产协议还欠缺关键细节，比如没有规定每个成员国的产量是多少，这要到11月OPEC正式会议上才会决定，届时还将邀请俄罗斯等非OPEC国家加入减产行动。“有可能每个国家都认为他们不必自行减产，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。“我认为市场并不完全相信这点。”

**人民币将正式入篮**

中国将迎来国庆长假，而人民币也将于周六正式被纳入IMF的特别提款权(SDR)货币篮子。周四的路透调查显示，入篮前人民币的空仓减少。瑞银证券最新策略报告指出，人民币入篮无疑会提升其作为储备货币的地位，但人民币资产的需求会增加多少，将在很大程度上取决于国内资产市场是否能够满足投资者的4条黄金准则：资产保值、流动性、收益率，以及资产配置的均衡性。

瑞银并指出，年内人民币对美元的变动仍将取决于美元对其他货币的走势，特别是在临近美联储有望加息的背景下。预计中国央行会更多将CFETS货币篮子作为人民币汇率参考（特别是在美国大选前后），并允许人民币对美元小幅贬值，但年底时应不会贬值到超过6.8。(完)