汇市一周综述：美元指数突破100大关 兑欧元何时升至平价？

图中为分别为放在天秤上的美元和欧元纸币。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

整理 李婷仪

路透台北3月13日 - 美国上周公布强劲的就业报告后，对于美联储(FED)提前升息的预期增温，使得美元更加一支独秀，美元指数突破100大关，令其他货币望尘莫及。

欧洲央行本周开始执行购债计划，量化宽松(QE)洪流把欧元掼压至12年低点。市场对欧元的讨论聚焦在其何时将贬值至与美元平价，并不看好欧元有翻升机会。然而，欧洲股市却在欧元狂贬之际成为资金新宠，印证世事祸福相倚。

以出口为重的亚洲，强势美元并未增添其竞争力，这迥异于过去美元走强时的情况。面临出口乏力和通胀低迷的窘境，韩国央行意外降息，搅动了亚洲新兴经济体彼此的汇率。

展望下周，美联储3月17-18日会议最为吸睛，关注其会后声明及叶伦记者会的讲法是续持耐心还是终于变心。日本央行也将有利率决议，是否将接力演出意外的宽松戏码也需留意。

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**欧元兑美元何时贬至平价？**

欧洲央行本周开始执行QE计划购买公债，几乎所有欧元区国家公债收益率(殖利率)都降至纪录低点。这次欧洲QE恰逢美国升息可期，使得美欧公债利差拉大，欧元持续承压，这是欧洲央行所乐见的。

欧元下行有助减轻通缩压力，并使欧元区出口更具竞争力，欧洲央行政策这次终于赶上一次好运。路透调查也显示，受访者认为欧洲央行购债计划将可成功带领通胀率升向略低于2%的目标水准。

欧元本周持续下探12年新低。德意志银行的研究报告预计，年底前欧元兑美元将跌至平价，明年跌至0.90美元，2017年跌至0.85美元。

“欧元/美元触及平价的动能很强。如果欧元继续下跌，投资者分散投资将使资金流出欧元区，进入美国和英国。而且欧洲央行也希望欧元走软，以推高通胀率，”野村外汇分析师Yujiro Goto表示。“因此，除非贸易伙伴对欧元走软提出抗议，我认为这个趋势将会持续。美国那边已经有些非议，但只要欧洲接受欧元贬值，欧元就可能继续走低。”

欧洲股市却在欧元狂贬之际攀高，德国DAX指数触及纪录高位，堪比日本央行刚推出量化宽松计划时的情况。东京FPG Securities总裁Koji Fukaya说：“欧洲与日本曾经的经历相同，当时外资等投资者卖出日圆并买入日股。欧洲央行实施量化宽松政策后，欧元区股市前景良好而欧元料表现黯淡。做空欧元的同时买入欧洲股票成为自然而然的选择。”

**担心美元涨过头**

美元指数本周突破100的整数大关，为2003年4月以来首见。美元兑瑞郎已达平价水准，兑日圆触及八年高点，兑英镑、丹麦和挪威克朗也触及多年高位。

不过部分人担心美元涨势过猛。法国巴黎银行研究报告称，“随着重要的美元货币对超过许多曾经被认为是过高的预估值，并触及旧有的目标价，许多人自然会质疑走势是否过度，且可能会出现修正。”

路透调查显示，多数分析师预计美联储下周政策会议将取消前瞻性指引中“耐心”的承诺，暗示很快加息的意向。分析师预计美联储仍可能在6月上调利率，因为就业市场迅速增强及其对薪资最终造成上行压力，抵消对低通胀的担忧。但和过去九个月的路透调查一样，预期6月升息和稍晚升息的人数非常接近。

**亚洲央行接连意外降息**

韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。消息一出，韩元先贬后升，而对韩元走势相当敏感的台币，外资呈现明显汇出。韩国降息后，路透对分析师的快速调查显示，韩国央行今年年底前料不会再放宽政策。

此前，泰国央行在周三就已先出人意料地将指标利率下调25个基点至1.75%。另外，印度今年已降息两次。新加坡、澳洲和印尼也放松了货币政策。惟新西兰央行按兵不动，但也为日后降息保留空间。

**英镑有远忧**

英镑波动性对冲成本大幅上扬，因投资者将英国5月7日议会选举不确定性上升反应在价格上。5月8日到期的两个月期英镑/美元隐含波动率升至10.4%，创2012年初来高位。三个月期隐含波动率亦升至10.25%高位，显示大选不确定性影响可能扩及6月。(完)

(审校 屈桂娟)

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