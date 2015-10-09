综述：美元连遭重伤 澳元受助力上扬

图为美元现钞和澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

整理 王丽鑫

路透北京10月9日 - 美国9月非农就业报告疲软，投资者愈发怀疑经济是否强劲到能支持美联储未来数月后升息，美元受到重创。随后美联储公布的会议记录雪上加霜，强化了明年才会升息的预期，美元持续颓势。

日本央行维持货币政策不变，央行总裁并对经济发表乐观看法，一度提振日圆上扬。而澳元在中国数据不像预期那么糟糕下压力有所缓解，且澳洲央行维持稳定的政策声明亦提振澳元上涨，有望创两年最大周线涨幅。

中国央行副行长易纲出席IMF年会时表示，人民币汇率“基本”接近均衡水平。人民币连六日收升后周五早盘续涨，创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行似乎有意让人民币呈现略偏强走势。

下周美联储及欧洲央行等多位官员将发表讲话，美联储经济现况褐皮书也将出炉，届时可进一步判断美联储升息时点。此外，欧元区及成员国、美国、英国和中国将公布通胀数据。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体: link.reuters.com/kex75w

**美元连遭重伤**

上周五公布的美国就业报告疲软重伤美元，紧接着刚公布的9月份美联储会议记录为今年是否加息打上了更多问号，令美元再度承压，整周维持疲态。

“你无法粉饰这份(就业)报告，”Wells Fargo Funds Management的首席资产组合策略师Brian Jacobsen表示，“经济并不像许多投资人希望看到的那么不受外界影响。”

对于最新公布的会议记录，巴克莱分析师在客户报告中称，“会议记录被视作反映了美联储9月17日会议声明的鸽派基调，而不是一系列美联储官员在9月会议后讲话更偏鹰派的基调”。

“对会议记录中关于通胀的近期前景更加鸽派的表述，美元作出了负面反应。”Aberdeen Asset Management资深固定收益投资专家Patrick Maldari说。

美元指数短暂跌破95.000，为9月19日来首次，但随后小幅回升至95.226。本周迄今美元指数累计下跌0.6%，过去两周跌幅达到约1.0%。

**日央行按兵不动**

日本央行维持货币政策不变。尽管近来经济疲软，但央行总裁黑田东彦对经济发表了乐观看法，提振日圆在周三全线上涨。但分析师和交易员认为，在10月末的日本央行下次会议之前，日圆将再度承压。

分析师多指出，衰退疑虑挥之不去，令日本央行在10月30日更为重要会议上面临放宽政策的压力，届时有可能将调降常期经济及物价预估。

“部分投资人原先期待日本央行释出放宽政策迹象，”北欧联合银行(Nordea)汇率策略师Niels Christensen表示。“但这并未成真。不过日央行今年稍晚将面临放宽政策的压力，因通胀不振且中国经济放缓。”

**澳新货币或创两年最大周线涨幅**

澳元与新西兰元本周基本一路顺风顺水，中国数据不像预期般糟糕缓解压力，且美元频遭打击，而澳洲央行政策决议和声明令空头失望，给澳元再添助力。

澳元兑美元周线涨幅可观，迄今达到3%，有望创下2013年9月以来最大周线涨幅。澳元若突破关键阻力位亦为9月峰值的0.7280美元，将升向8月底所及高点。新西兰元本周上涨3.4%，为2013年9月以来最大周线升幅。

“汇价正在刷新重要阻力位的水准，”外汇和差价合约交易公司OANDA Australia and Asia Pacific的资深交易员Stephen Innes说。

本周支持澳元的因素是央行维持稳定的政策声明，鉴于中国经济成长放缓的担忧升温，对许多投资者来说，这样的结果值得欣慰。

另一个支持澳新货币的因素是，市场益发怀疑美联储今年是否会升息，这样的看法已打压美元。

**人民币汇率“基本”均衡**

中国于8月时意外让人民币贬值约3%，国际货币基金组织(IMF) 的报告认为，人民币汇率将与“中期”基本面相符。

“近来中国汇率机制的改革，为更由市场决定的汇率奠定基础，但这多要取决于执行情况，”IMF表示。

中国央行副行长易纲出席IMF年会时称,人民币汇率“基本”接近均衡水平。

人民币兑美元即期周五早盘续涨，与中间价续双创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行似乎有意让人民币呈现略偏强走势。(完)