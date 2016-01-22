综述：油价裹挟股市重挫 大宗商品货币遭“血洗”

路透北京1月22日（整理 李春喜） - 本周最牵动市场神经的当属油价与股市重挫，引发汇市随冒险意愿波动。

过去一年半以来，油价跌势愈演愈烈，去年年底时把股市也拖下水，出现了年初以来油市和股市双双重挫的局面。

油价重挫给加元和卢布等货币带来极大压力，加元兑美元本周一度触及近13年低点，卢布更是连续两天触及历史低位，使得俄罗斯政府发声否认卢布崩溃的言论，该国央行总裁也取消出席达沃斯论坛的计划，可能动员出口商协助支撑卢布。

由于加元跌势凶猛，尽管面临宽松政策以刺激经济的需要，但加拿大央行仍不得不维持利率不变，唯恐加剧加元贬值。央行总裁承认，做出这一决定并不轻松。

下周的重要事件包括美联储、日本央行、新西兰央行和俄罗斯央行的利率决议。数据方面也非常密集，包括韩国、英国、法国、美国和台湾的GDP数据，以及美国的综合和服务业PMI等数据。

本周伊始，受伊朗解除制裁后将使国际市场石油供应增加的预期影响，油价挫跌至2003年以来低位，使得冒险意愿受到打压，拖累股市及商品货币下跌。加元兑美元周三触及13年来最低点，并将连续第13日录得跌幅。

加拿大总理特鲁多对记者表示，“显然，加元与油价下跌对加拿大经济各领域都有负面影响...”。他说加元急跌导致部分市场人士和业界人士呼吁该国央行保持利率稳定,尽管市场原本预期央行会降息。

加拿大央行最终出人意料地维持利率不变，但央行承认在经济滑坡的同时对加元迅速贬值感到担忧，做出这一决定并不轻松。这一决定提振加元兑美元上涨，并结束连跌走势。

另一个因油价下跌而重挫的货币是俄罗斯卢布。卢布兑美元周四跌至纪录新低84.15，日内跌幅超过3.2%。

该国央行总裁纳比乌里娜则取消了出席达沃斯论坛的计划，RBC日报引述政府消息来源称，俄当局可能恢复建议出口商出售部分外汇收入来支撑卢布的作法，并称纳比乌里娜可能取消达沃斯之行，以与出口商展开磋商。路透未能证实该报导。

油价下跌使澳新货币也未能免除下跌的命运。下周新西兰央行将举行利率会议，多数分析师预期会维持利率不变，但认为稍晚会进一步宽松政策。

ASB的资深经济学家Jane Turner说，“在我们看来，降息只是时间问题，不是降不降的问题。我们仍预计该行将在6月和8月分别降息25个基点。但我们认为降息时间早于6月的可能性在上升，尤其是如果国内外经济形势继续恶化的话。”

**欧洲央行政策立场打压欧元**

在本周油价和股市下跌之际，欧元受到避险买需的支撑上涨。但周四欧洲央行总裁德拉吉表示，经济增长减速与通胀前景趋缓将迫使该央行在3月重新审视其政策立场。这是一个强烈信号，暗示央行可能在数月内出台更多宽松政策。 这些意外明确的言论打压欧元下跌近1%，而且市场迅速消化3月降息的预期。这比市场先前预期的降息时间提前了三个月。

**关注美联储与日本央行会议**

下周三和周五，美联储和日本央行将分别公布利率决定。

本周美国公布的12月消费者物价意外下滑，最近一周初请失业金人数增加，说明经济在放缓，降低了市场对美联储紧缩政策的预期。

道明证券副首席经济分析师Millan Mulraine称，“通胀下降的普遍性对于美联储而言不是什么令人鼓舞的消息，可能会打击他们对通胀前景的信心”。

据日本媒体报道，日本央行正在“认真考量”扩大货币宽松举措，因油价下跌使央行实现2%通胀目标变得空前困难。报导称，日圆升值与股市下跌，也将是下周政策检讨的重点。

路透本周引述消息人士独家报道，下周该行可能将新财政年度的核心消费者通胀预估调降至1%下方。虽然修正预估或许会加大日本央行面临的、要求其扩大货币刺激政策的压力，但分析师们认为，还不能肯定是否会在这次会议上放松政策。(完)