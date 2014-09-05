一周综述：欧央行政策重挫欧元 美元续受到经济数据推升

图为置于欧元现钞上的一部计算器。 REUTERS/Dado Ruvic

整理 李婷仪

路透台北9月5日 - 欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔会议的演说之后，就点燃了市场对其宽松政策的预期。欧央行周四会后将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金，且为更多刺激举措出炉留出空间。

德拉吉表示，若通胀率看起来可能停留在过低水准过长时间，将动用其他“非常规工具”--该措辞被视为效仿美联储和英国央行开动印钞机的代号。对投资者而言，唯一能为欧洲经济扭转乾坤的办法，就是大规模的美国式资产购买计划，即QE。但欧洲央行管理委员会内部对此意见不一，欧洲版QE该如何走自己的路？

反观美元在经济基本面扶助下攀高。而英国明年升息的时间可能会和英国大选重叠，货币政策或将沦为选战议题。但英镑除了有远虑也有近忧，9月18日的苏格兰统独公投结果须关注。

展望下周，中国将公布多项8月份经济数据。韩国及新西兰央行将公布利率决定。多位主要央行官员也有演说安排。

**欧洲央行宽松政策重挫欧元**

欧洲央行(ECB)意外降息并宣布购买资产计划后，欧元兑美元周四创下近三年最大单日跌幅。欧洲央行除了意外降息10个基点，总裁德拉吉并表示，将从下月开始购买证券化贷款和担保债券。

欧洲央行政策的大幅转变使德国、法国、荷兰及奥地利的短期债券收益率(殖利率)跌至负值，给予投资者卖出欧元并买入其他高收益资产的动力。

欧元兑美元跌穿1.3000美元，为14个月首见，单日跌幅也是2011年11月来最大。“这对欧洲央行而言是激进的措施，”TJM Brokerage外汇部门主管Richard Scalone说，“欧元将有一段长时间的疲弱走势。”

欧元9月开局疲弱，8月兑美元录得连续第二个月下跌，欧元兑美元当月下滑1.9%；7月时则录得2.2%的降幅。事实上，投机客持有的欧元空单接近两年来最高。对投资者和市场而言，唯一为欧洲经济扭转乾坤的办法，就是大规模的美国式资产购买计划，即QE。此计划通过新发货币来购买公债。

德国经济研究机构DIW主管Marcel Fratzscher表示，欧洲央行意外出台举措表明，该央行对经济成长和物价变化的看法较之前更加悲观。他说，“我料想今日的降息举措不会是最后一次。”“欧洲央行还有其他选项，其中包括购买主权债和民间债券。我认为，未来几个月欧洲央行实施主权债和民间债券购买计划的可能性很大。”

降息举措将使即将展开的长期再融资操作(TLTRO)更具吸引力，因为降息之后银行业可以更低成本获得资金。但由于银行信贷业务依然受损，所以降息能否在更广范围内发挥效力仍未可知。

**美元看俏**

美元本周在亮眼的数据扶助下攀高，美元指数逼近14个月高点。美元/日圆也突破105关口，这为1月以来的首次。Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler表示，“受实际和预期中经济表现与货币政策轨迹的分歧推动，人们长期以来预期的美元反弹已经启动。”

美国劳工部周五将发布8月非农就业报告，分析师表示，数据如果强劲，将为美联储提前升息铺路，会支撑美元升势。

**英镑**

英镑兑美元本周跌至近五个月低点，且对冲汇价大幅波动的成本跳升幅度为三年最大。

路透最新月度汇率调查显示，分析师认为英镑兑美元在未来一年可持稳，因金融市场已经消化了对英国升息的预期。

但如果苏格兰真的独立，这些预估数据可能被推翻。苏格兰的统独公投将在9月18日举行。

**路透最新汇率调查**

路透在9月1-3日访问逾90位分析师，涵盖他们对美元兑主要货币未来12个月走势的看法。他们认为，欧元走势中已经消化了对欧洲央行资产购买计划的预期，欧元兑美元一年后料跌至1.26。加元料将进入长期缓慢走贬，加拿大央行按兵不动及美国经济复苏加速，料将给加元带来压力。

不过路透外汇专栏作家Neal Kimberley认为，乌克兰冲突显了欧盟对俄罗斯能源供应的倚赖，迫使欧洲另寻能源供给。加拿大西部省份具有向欧洲提供油气的潜力，假以时日，加元或许会成为在这场冲突中渔翁得利的赢家。(完)

(审校 屈桂娟)

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