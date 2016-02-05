汇市综述：百变猴王驾到！美元腿软回落

2014年10月28日在巴黎拍摄的欧元和美元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透台北2月5日（整理 李婷仪） - 在猴年即将到来的最后一周，全球各大央行占据新闻热点。各国央行面临的问题在于：他们在零利率环境下的工具相对来说都是未经检验的，成效不大，而且由于他们并未协调政策，可能会相互抵消各自的成果。

令人担心的是，每轮量化宽松的效用依次递减，而采取远低于零的利率会带来金融稳定风险，滋生资产泡沫。对多数央行而言，货币贬值是一条关键的政策传导途径，但也面临局限，因有太多国家试图让本币贬值，因此引发汇率战。

尽管如此，央行身负独特使命，还是不得不有所行动。

展望下周，重头戏是美联储主席叶伦将赴国会发表半年度货币政策报告，联储将如何坚持升息初衷，势将备受关注。此外，有数个欧洲国家及欧元区将公布工业生产和GDP报告，是春节假期数据焦点。

美联储今年的升息计划能否如其所愿，这个疑问引爆了美元卖压，本周周线可能下滑。许多市场参与人士年初原本预计美联储收紧政策，而欧洲央行及日本央行实施刺激政策，各国货币政策南辕北辙，将带动美元走高。但纽约联储总裁杜德利周三对MNI发表的鸽派言论，以及最近美国经济数据疲弱，已经减弱了美联储稳步升息的可能性。

根据CME FedWatch，联邦基金利率期货暗示，交易员认为下个月升息的可能性仅为10%，年底升息的可能性为41%。“美联储今年升息超过两次的能力有限，”衍生品顾问公司Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand称。

投机客最近数周已减少了美元的多头押注。根据路透的计算和商品期货交易委员会的数据，截至1月26日当周，美元净多头头寸价值为238.5亿美元，为连续第五周下降。欧元兑美元攻上15周最高水准1.12390美元。此外，美元兑日圆接近两周低点，回吐一周前日本央行实施负利率带来的涨幅。

美元多头把希望寄于今晚将发布的美国1月非农报告。但墨尔本IG的市场策略师Evan Lucas的研究报告称：“图表暗示，作空美元/日圆的交易仍是有利的趋势交易，但今晚的非农就业报告或给逢高卖出美元/日圆更好的切入点，”墨尔本IG的市场策略师Evan Lucas在给客户的研究报告中表示。

**离岸人民币春节期间走势受关注**

离岸人民币在进入2月后突然出现小幅贬值之势，在岸避险需求随之上升，并直接推升人民币期权隐含波动率。但周四突然一扫阴晦转而劲扬，走势令人琢磨不定。

“境外又开始疯狂了，境外的投机分子又进来了，因为春节马上到了，央行就放假了。”国内一银行资深交易员指出。

春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。届时央行亦不会出台每日中间价给市场提供指引，

市场担心空头会利用监管空窗期在离岸做空人民币。 不过招商银行资产管理部高级分析师刘东亮并不认同，他称，虽然有春节期间境内休假等因素，但离岸市场并不是完全放松，如果汇率波动剧烈，央行仍能采取措施稳定市场。

**英镑有底气**

路透主要汇率调查显示，英镑兑美元及欧元将走强。英国央行总裁卡尼直言全体货币政策委员会(MPC)委员认为下次的利率动作更有可能是加息，而不是降息。此言平息了降息揣测，帮助英镑/美元有望创下2009年以来最大周线升幅。而欧盟提议为留住英国作出让步，也给英镑多了一些底气。

高盛称，如果英国公投结果是脱离欧盟，英镑可能下跌达15-20%，因外资可能会被吓坏，而耗尽能弥补英国经常帐赤字的资本流入。首相卡梅伦承诺将在2017年底之前举行公投，但对于今年夏季就举行公投的预期升温。

另外，分析师对澳元、新西兰元及加元等商品货币仍不看好。而在日本央行上周意外实施负利率政策之后，大多数其他新兴亚币空仓减少。几大央行确认宽松政策立场，加上油价反弹，推动投资者追求更高收益。人民币空仓几无变动。马币空仓减至2015年5月中以来最低，韩元空头部位下降，但人气是新兴亚币中最差的。 (完)