中国金融市场一周走势回顾

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
以下为路透中文新闻为您整理的(8月24日-28日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周收盘基本持平，中间价当周累计则小跌0.19%。本周初中国股市乃至全球股市大幅下跌，恐慌情绪蔓延导，人民币包括离岸和在岸市场，都出现明显下跌，周二跌势进一步扩大，即期和中间价双双刷新四年低点，离岸和在岸汇价价差一度则拉大至1,200点子，创出2011年9月以来最大价差。
周二晚间央行双降，配合定向投放工具以及公开市场操作向市场提供流动性，周三开始央行继续强力干预汇市，人民币兑美元成交量创出历史次高的490亿美元，周四央行意外进入掉期市场打压长端掉期，一年期掉期升水暴跌超500点子至1,200点子的一年新低，组合拳连续出击贬值预期淡化，周五人民币即期反弹创出逾两周新高，并创下三个多月来最大单日涨幅。
本周汇市成交极为活跃，日均成交超415亿美元，累计成交2,087亿美元，创下有记录以来最大单周成交量。日渐放大的成交量也凸显央行干预的难度。
公开市场操作:
--不到两个月时间内，中国央行再次同时宣布降息和降准，宽松政策加码。具体操作层面，本周除公开市场逆回购继续放量，单周再度净投放以外，在降准生效前，国库现金定期存款、短期流动性调节工具(SLO)亦先后现身，帮助维持短期内流动性稳定。
业内人士称，在中国经济没有出现明显好转前，人民币贬值预期仍将导致资金外流，年内仍有降准、降息空间。另外，全球金融市场联动性增强，包括美联储(FED)9月是否会加息等因素，亦将影响中国下一步宽松政策出台的时点。
债市:
--中国银行间债市当周现券收益率整体呈下行走势，周初因全球市场动荡导致的避险情绪高涨而下滑，长端下行尤为明显。在中国央行周二降准降息后，起初债市反应平淡，但随着央行重启SLO操作，进一步改善流动性预期，收益率随之下行，同时国债收益率亦出现补跌行情，而地方债置换规模的消息未明显影响债市。虽然目前环境整体仍利多债市，但在汇率不稳且资金面尚未实质性改善前，收益率下行空间有限。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率本周整体仍波澜不惊，尽管央行周中宣布降息降准，但成交价格维持近一个月小幅波动局面。交易员称，六个月期票据转贴仍成交在3.55%-3.60%附近，一年期电票转贴利率略降，不过回落幅度不到5个bp(基点)。他们并表示，时逢月末，票据转贴成交不甚活跃，相比之下电票需求好于纸票；考虑到票据价格此前已大幅走低，即使有降准降息释放流动性，进一步下行空间仍然有限。
股市:
--当周沪综指.SSEC累计下跌7.8%。周一周二沪综指连两日暴跌，周二收盘跌穿3,000点，恐慌情绪蔓延。周三虽有中国央行“双降”利好刺激，但依然收挫1.27%，不过当天出现企稳迹象；周四在金融板块的带领下股指强势收红并创一个半月最大单日涨幅；周五沪指延续涨势并确立阶段性底部，当天收涨4.82%。(完)
(整理 李宏薇/张金栋/吴晓龙/吕雯瑾/侯向明; 审校 曾祥进)
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