一周综述：美元居高不下 欧元黯然在两年低点徘徊

图为在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

整理 李爽

路透北京11月07日 - 继日本央行上周五扔下宽松政策的重磅炸弹后，本周全球外汇市场消息面的热闹氛围丝毫未减。先是美国期中选举共和党大获全胜，提振风险偏好，推动美元兑日圆创七年高位。之后各国央行也消息不断：欧洲央行准备必要时再度出手，吹响备战的号角；澳洲央行季度货币政策报告指出澳元虽贬值，但汇率仍偏高；俄罗斯央行则调整了对卢布汇率的干预政策。

由于中国和澳洲经济数据疲弱，加之大宗商品价格下跌和美元走强，澳元持续显现疲态。日本央行意外扩大宽松举措的余温仍在，日圆继续下跌。对欧洲央行继续放宽政策的预期打压欧元跌至两年低点。此外，诸多经济数据欠佳，也助推这些货币下跌，其中包括欧洲和中国PMI数据等。在其他货币纷纷走低的陪衬下，美元则步步登高。

展望下周，虽然各大央行稍事歇息，但仍然不乏备受瞩目的经济数据，包括多个国家或地区的GDP、工业生产、CPI和就业报告等数据，而且今日稍晚重量级美国非农就业报告也将出炉。此外，还要关注一些重要官员讲话。汇市走势或可从中寻获方向和交投线索。

美国期中选举共和党大获全胜，赢得参众两院控制权，降低了政治的不确定性，这对总统奥巴马犹如一记闷棍，将会限制他的政治影响力及执政最后两年的立法议程。投资者预期美国将出台更多对企业有利的政策，推动美元稳步上扬。

不过在今日稍晚非农就业报告出炉前，投资者可能仍将保持谨慎。若就业岗位稳步增加，则将提升美联储在明年年中升息的机率。

**ECB吹响备战号角 **

欧洲央行周四维持利率政策不变，但总裁德拉吉在会后记者会上称，欧洲央行决策者都准备好在必要时采取进一步政策行动，并重申资产负债表目标，以重振在困境中挣扎的欧元区经济，未加理会市场对于央行内部就开始实施该计划存在分歧的担忧，打击欧元兑美元跌至接近两年低位附近。

欧元区企业成长调查令人失望，加上日本央行上周意外决定扩大本已庞大的刺激计划，都令欧洲央行在欧元区进一步放宽政策的压力加重。欧元区目前通缩隐现、成长乏力。

“欧洲央行目前的计划并不足以达到资产负债表规模目标。考虑到物价面临的下行风险，欧洲央行可能将开始实施购买主权债券的量化宽松，”巴克莱驻日本的首席外汇策略师Shin Kadota表示。

德拉吉的讲话为投资人抛售欧元开了绿灯，欧元兑美元周四一度跌至1.2364，为2012年8月以来低点。欧元最新报1.2375美元。欧元下跌部分也归因于美元的全线涨势。

市场人士认为，在美国经济稳步复苏的支持下，美联储明年将开始升息。这扶助美元攀升。美元指数周四跳涨0.75%至四年高点88.146。最新报88.078，较5月所及低点已上涨近12%.

美元上涨以及多种迹象显示全球许多地区经济增长放缓，推动能源和原材料价格下跌，从而损及商品货币。澳元兑美元跌至四年多低位0.8553，现报0.8558。在季度货币政策报告中，澳洲央行指出澳元依然高企是主要不确定性因素，并预计经济增速低于应有水平。

美元兑日圆报115.18，距离隔夜触及的七年新高115.52不远。日本内阁官员表达了对日圆急贬的担忧，暗示政府或许正在努力抵挡外界对其刻意打压日圆以提高出口竞争力的批评。

在欧债危机期间曾作为避险货币的瑞典和挪威克朗，在未来数月很可能贬值，因为瑞典面临通缩风险，而油价下跌则影响到挪威。分析师表示，一旦出现抛售，瑞典克朗可能首当其冲。该货币可能成为融资货币。

瑞典央行表示，已经做好准备，在必要时采取非传统措施。分析师们说，这可能包括购买资产，或像瑞士央行那样实施汇率限制来干预汇市。

**英镑前景黯淡，商品货币或下跌**

路透调查显示，英镑兑美元的前景在过去一个月变得黯淡，因外界对英国央行首度升息的预期已延后至明年稍晚，预计一个月后汇率为1.60美元，六个月及一年后汇率分别为1.59美元及1.58美元。

调查还显示，澳元与新西兰元可能进一步下跌，这反映出市场存在已久的一种看法，即随着美联储日益接近升息，美元将继续走强。一年之后澳元兑美元料由当前的0.8571跌至0.8300。未来一个月新西兰元报0.7757，未来六个月新西兰元报0.7700。随着美元走强和中国经济放缓，过去两周大多新兴亚币的投资人气都已恶化，韩元空仓增至两年半高位。(完)

(审校 屈桂娟)

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