汇市综述：叶伦口风紧未透露加息线索 市场屏息待下周联储会议

整理 王洋

路透北京6月10日 - 在上周五极其糟糕的非农就业数据打压下，本周美元总体上维持低位震荡格局，周中一度触及五周低点93.425，但周尾在良好的数据带动下有所回升，有望录得小幅周线上涨。

美联储主席叶伦虽然对美国经济整体上持乐观评估，并言之凿凿地称将会加息，但在何时采取行动上却绝口不提，市场倾向于将其解读为至少在6月加息可能性不大，这使得近期有所抬头的美元多头再度归于沉寂。

英镑则继续遭受来自脱欧公投不确定性的压力，兑美元一度跌破1.44，英镑贸易加权指数也触及三周低点。而日圆受惠于一波避险资金流走强，兑欧元触及三年高位，兑美元至五周高点。

展望下周，最重要的莫过于美联储议息会议。市场酝酿加息已久，但又逢非农就业数据不给力，美联储最终会如何抉择？另外，日本央行、英国央行也将公布利率决定。

**美元大跌后回稳**

上周五出炉的美国5月非农就业岗位数据糟糕，仅增加3.8万个，远逊市场预期，令原本为美联储加息做好准备的投资人开始怀疑短期内加息的可能性，美元兑一篮子货币随之大跌1.6%，创下2月来最大单日百分比跌幅。

但本周初，美联储主席叶伦在讲话中对美国经济前景给出了总体乐观的评估，表示美联储将会加息，但在何时加息的问题上却三缄其口。

叶伦表示，总体而言，“我认为有充分的理由预计，支持就业增长和通胀攀升的积极因素将会继续超过消极因素。”针对上周五的5月就业报告，叶伦表示尽管“令人失望”，值得关注，但“只有当我们认定，或形成共识，数据可能导致对经济的中长期预期发生改变时，”决策者才会作出响应。

不过，叶伦口风很紧，未透露丝毫下次升息时机的线索，与5月27日的讲话大相径庭。当日她表示，“未来数月”升息可能适合。部分投资者认为，叶伦周一的讲话未提及升息时机，这暗示美联储在下周会议上会按兵不动，且短期内也不会二度加息。

分析师现预计，美联储最可能在9月，或7月，加息25个基点；而期货市场交易商则押注，美联储将在今年晚些时候采取加息行动。不过也有人认为，叶伦再度强调近期经济数据中的积极方面，这暗示美联储有可能会选择在短期内升息。

在此背景下，美元指数在周中一度跌至93.425的五周低点。不过本周后半段出炉的初请失业金、趸售库存等数据相对不错，协助美元反弹，本周有望录得小幅上升。

分析师认为，在美联储下周召开政策会议前，美元将窄幅区间波动。考虑到如果英国在6月23日公投中选择脱离欧盟，市场可能出现动荡，美联储可能不会升息。

**英国退欧前景不明**

距离6月23日英国退欧公投渐行渐近。民调机构TNS周一称，5月第三周调查结果显示，退欧阵营领先留欧阵营2个百分点 。ITV的YouGov民调显示，退欧阵营领先4个百分点。

受此影响，英镑兑美元当日跌破1.44，英镑指数也触及三周低点。博彩公司随之降低了脱欧赌盘的赔率，博彩业者Betfair周一赌盘赔率显示，英国脱离欧盟的机率为30%，高于上周初的约27%。

在此情况下，对冲英镑未来一个月波动的成本也急升至逾七年来最高水平。英镑/美元一个月隐含波动率周四急升至23.5%，为2009年1月以来最高，因该期权的期限涵盖了6月23日公投日和公投产生影响的后续期。欧元/英镑一个月隐含波动率也触及七年半高位。风险逆转严重偏向英镑看跌期权，表明投资者最担心脱欧对英镑带来的威胁。但投资者也想为如果英国民众投票留在欧盟后英镑急升做好准备。

本周后半段商品和股市的普跌提振日圆，投资者对通胀长时间处于低位和负利率感到不安，将资金注入低风险资产。这带动日圆兑欧元一度攀升至2013年4月来高位120.29。另外，有熟知事况的消息人士指出，德国商业银行正在研究持有数10亿欧元计现金的可能性，以避免存放在欧洲央行还要支付惩罚性利息。此消息也对欧元构成了压力。(完)