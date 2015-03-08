一周焦点：中国数据和希腊融资问题吸引关注

图中为希腊国旗和欧盟标识旗。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透马德里3月8日 - 中国经济成长前景降温以及俄罗斯利率决定，未来一周将把经济面焦点从欧元区移开，不过希腊融资前景难料，将继续为市场关注。

中国应会继续提供线索显示其面临的挑战。上周该国提出今年的增长目标为7%，为四分之一个世纪以来最低，并称其为“新常态”。

一些分析师预计，中国2月零售销售增长小幅放缓，工业生产和投资增长数据也可能比较疲弱。

随着中国试图打造更平衡的长期增长模式，控制过去几十年的过快增长，市场将聚焦未来几天可能公布的改革计划。

“亚洲将成为关注焦点，”渣打银行的分析师Madhur Jha表示，“（中国政府）可能会强调必须深化结构性改革，确保更可持续的增长，即便近期经济成长可能会进一步放缓。”

除了中国之外，欧元区动态也不会远离投资者的视线。

希腊签订延长救援的协议后获得了四个月的缓冲期，但外界继续担忧该国可能仍会面临资金困境。

希腊的融资选择周一将成为焦点。欧元区财长会议周一召开，将讨论希腊的经济改革计划。希腊希望这些改革将帮助其从国际贷款方获得部分财政援助。

希腊周五向欧盟提交了更新版改革计划清单，并称希望立即与国际金主就结束纾困进行磋商，并讨论后续的协议。希腊还偿还了部分本月到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

尽管希腊面临困境，但欧元区形势显得比较乐观。欧洲央行上调了经济成长预估，并将于周一启动1万亿欧元公债购买计划。

欧元区工业生产数据定于周四公布，预计会支持上述令人鼓舞的前景，并呼应年初德国产出强劲的局面。继去年12月同比下降之后，1月欧元区工业生产预计小幅上升。

**焦点转向美国数据和俄罗斯利率**

上周五美国公布强劲的就业数据之后，本周市场注意力将转向周四公布的美国零售销售数据。

如果美国消费支出增强，将进一步支持美联储将在6月升息的预期。

1月剔除汽车、汽油、建筑材料与食品服务的“核心”零售销售仅微升0.1%。一般认为，这是反映家庭支出情况的最佳指标。

路透调查的分析师预期，美国2月核心零售销售较前月增长0.5%，整体零售销售增长0.3%。但有些分析师指出，汽车销售与每周百货商店数据疲弱，可能拖累该数据。

美国2月就业增长加速，非农就业岗位增加29.5万个且高于预期，引发外界猜测美联储将在3月17-18日会议上改变“保持耐心”的立场，为升息埋下伏笔。

“如此迅猛的就业增长势头将鼓励美联储采取更加积极的行动，从而提升在短期内升息的前景，”外汇经纪商FEXCO的资深交易员David Lamb指出。

除此之外，还有多家央行将公布利率决议，而周五的俄罗斯央行利率决定或将成为关注焦点。

路透调查结果显示，预计俄罗斯央行将维持利率在15%不变，即便油价大跌和西方制裁打击该国经济增长。

俄央行正尝试努力应对通胀飙升和经济增长停滞不前的局面，该央行在1月底曾意外降息2个百分点。

塞尔维亚将于3月12日发布利率决定，同日韩国、秘鲁和新西兰也将公布利率决议。新西兰央行料将维持利率不变。(完)

(编译 王丽鑫/张荻/张涛/徐文焰；审校 张涛/李爽)

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