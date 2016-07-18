一周焦点：德拉吉可能在欧洲央行会议上呼吁政府扩大支出

路透法兰克福7月17日 - 未来一周，欧洲央行总裁德拉吉可能促请各国政府，采取更多举措推动欧元区的经济，因英国公投脱欧的影响以及全球经济成长变弱，威胁到欧元区脆弱的经济复苏。

中国、日本和英国政府要么已经开始放宽财政立场，要么暗示打算这样做，因为全球经济成长和通胀处在低水平，表明央行的超宽松货币政策达到了极限。

欧洲央行在周四预计不会改变货币政策立场，这次会议后央行将进入八周的夏季休假期。会上将会重申德拉吉长期以来的呼声，呼吁各国政府在可能的情况下扩大支出并加快有利于经济增长的改革进程，这一次也许仍不会有人理睬。

唯一拥有强大财政实力的国家--德国不愿意葬送本国的预算盈余，在得不到更多权力分享的情况，为整个欧洲出更多的钱。

“因此，我们担心，德拉吉先生希望放松钱袋子的呼声将会无人回应，至少目前如此，”法国巴黎银行的经济学家说。

“那么，照现在的情况来看，应对英国退欧冲击的重担仍将落在欧洲央行身上，而央行实在是太过明白，自己应对的工具已越来越少。”

希望扩大财政支出的呼声一直在增大，最近几周经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和投资界泰斗索罗斯也在动用自身的影响力大声疾呼。

在欧元区，采取进一步刺激措施的必要性尤其明显，许多二线国家的失业情况极为严重，对欧元计划的怨气也不断积聚。

近来许多政府在债市的融资成本下滑，一些经济学家认为这为加大公共投资提供了更大的空间。

不过，迄今为止，几无迹象表明，欧洲的财政立场即将放宽。

事实上，欧盟财长会议本周同意，对西班牙和葡萄牙这两个正在力争摆脱严重财政和经济危机的国家进行制裁，因两国去年没有采取足够的努力来降低过度预算赤字。

**不要操之过急**

周四的欧洲央行会议可能把一堆棘手问题摆在德拉吉的面前：欧洲央行货币政策的有效性和持久性，以及在不良贷款负担下苦苦挣扎的意大利银行业问题。

自6月23日英国公投以来，通胀预期和德债收益率已有下滑，市场进一步猜测，欧洲央行可能不得不扩大印钞计划，最终导致无债可买。

欧洲央行在采取进一步行动之前，可能先要在9月8日会议上看到最新通胀预估，并确信英国退欧的最初冲击过后金融市场已经稳定下来。

但经济分析师预期，央行可能会早在秋季就宣布，800亿欧元资产购买计划在原定2017年3月到期后还将继续进行。

预计央行还将对购债的技术条件做一点改动，以减轻关于德国等国可买债券不足的担心。

最皆大欢喜的解决方案也许是取消购债计划中，欧洲央行对没有集体行动条款(CAC)限制的债券购买不得超过33%的规定。

如果债券受到CAC条款的限制，欧洲央行设定的购买高限为25%，以避免自己在任何债务需要进行重组时会成为障碍。

最后，德拉吉还可能尝试缓和对于意大利银行业的担忧。由于背负3,600亿欧元(4,000亿美元)的不良信贷，一旦出现什么风吹草动，意大利银行业面临的风险尤其巨大。

意大利银行股今年一再承压，因市场担心这些不良贷款，欧洲央行也迫切希望看到这些不良贷款水平降低。

意大利政府正在与欧盟协商，为陷入困境的银行提供帮助，以保护储户免受损失。

“(德拉吉)可能无法像他今年1月时那样平息忧虑，”法国兴业银行经济分析师在报告中写到。(完)