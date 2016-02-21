一周焦点：欧美PMI等数据发布在即 投资者将寻觅经济放缓证据

路透法兰克福2月19日 - 围绕全球经济放缓的担忧，将令投资者把未来一周的关注焦点放在显示压力初现的指标方面，寻找有关欧美内需强韧能够维持经济增长，不惧新兴市场面临困境的迹象。

欧元区和美国都将公布制造业调查和消费者信心指数。这几份报告将透露贸易、投资与薪资增长疲弱问题已在多大程度上影响到发达经济体。

欧元区和美国预计将能够相对平安无恙地抵挡住全球经济下滑的影响，不过经济合作暨发展组织(OECD)本周为这一期望泼上一盆冷水。该组织调降对几乎所有主要经济体的经济增长预估，其中德国、加拿大和美国的调降幅度较大。

欧洲央行本周还指出经济增长面临新的风险，不过表示多数风险来自外部。该央行称，区内经济复苏的进展一如预期，受到消费增长的支撑。

“迄今为止，数据基本表明经济强韧，”瑞银在客户报告中称。“然而，我们注意到1月有一些最为敏感的指标趋弱。”

“经济疲弱的最早期迹象可能体现在高度依赖出口的工业/制造业信心指标当中，最重要的当属制造业采购经理人指数(PMI)和德国Ifo企业景气判断指数，”瑞银称，意指下周初将发布的几份报告。

另外一些显示经济困境的报告--诸如最新的借贷与货币供应数据--也将于下周出炉。投资者希望了解，上个月的糟糕数据是一次性事件，还是酝酿着更大的麻烦。

**美国的信心状况**

美国周二将公布的消费者信心数据料将小幅下滑，不过周四的耐久财(耐用品)订单料显示增长；而周一将发布的PMI数据预计将表明制造业依然强韧。

“尽管宏观数据表现良好，可悲观人士总想让我相信，我们正走向全面信贷危机，进而推动经济滑入衰退，”德意志银行分析师Torsten Sl?k谈及美国时说。

“但如果真是这样，那为什么1月数据会显示消费支出加快、失业率下降、薪资增长加速而且消费者信心增强呢？”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上次会议的会议记录相当乐观，赞成逐步升息的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，经济“看起来相当不错”。

金融市场动荡是经济复苏面临的最大风险。这种情况近期看似有所缓和，但仍有可能导致信贷收紧，从而拖累经济增长。

“虽然能源价格下降可以被视为相当于货币刺激或减税，但这次价格下跌幅度如此之大，让市场已开始消化银行违约风险上升的可能，结果令主权信用违约互换(CDS)价差也有所扩大，”SEB分析师Lauri Halikka说。

“考虑到全球经济前景的不确定性上升、中国资本外流以及金融环境紧缩，银行业借贷、投资和消费都可能趋弱，”他补充道。

中国最近再次发布黯淡的贸易数据，表明经济继续放缓。这令外界预期政府将出台更多举措，而且令人民币可能再度贬值的传言升温。

中国1月出口同比下滑11.2%，为连续第七个月下降。进口下降18.8%，连续第15个月下滑。两项数据均远逊于预期。

不过资本外流更让人担心。这一情况暗示中国当局可能需要出手以遏制资金外逃，而此举又可能在欧洲和美国产生回响。

“中国外汇储备减少的速度令人警惕，”德国商业银行分析师Ulrich Leuchtmann表示。

虽然政府已经实施多项举措，但或许仍不足以放慢资金外流的速度。

“若这些组合拳不能解决问题，政府很快就会面临一个艰难抉择：要么不得不让人民币大幅贬值，要么明确限制资本流动，”Leuchtmann说。“因此中国的汇率政策将让市场紧张不安。”(完)