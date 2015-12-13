一周焦点：美联储升息大戏料将登场

图为一辆观光巴士经过美联储总部大楼前的道路。 REUTERS/Gary Cameron

路透伦敦12月11日 - 多年等待之后终于等到了。噢，这里说的可不是新一集的电影“星际大战”，而是预期中的美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息。

除非有出乎意料的因素，美联储周三料将宣布2006年6月以来的首度升息。

而预定公布的经济数据将提供其他经济体强劲程度的线索。部分经济体看来恐出现投资资金外流，因美国利率走高使美国资产更具吸引力。特别是新兴市场投资资金已开始外流，它们的货币和其他资产今年已经大跌。

中国周末将公布11月工业生产、零售销售等数据。同时市场将关注法国第二轮地区选举。

日本央行周一公布的短观调查报告料将显示，大型制造业信心连续第二季退缩，反映中国放缓及日本国内需求不振等因素。

德国Ifo企业景气判断指数及ZEW经济景气判断指数在11月表现皆意外强劲，预料12月将显示德国企业及经济信心仍维持相对强劲，尽管可能会低于11月的水准。

Ifo企业景气判断指数于11月跳升至109，为2014年6月以来最高，摆脱中国经济放缓、大众汽车(Volkswagen)排放丑闻、以及伊斯兰国在巴黎发动恐怖攻击的影响；11月ZEW经济景气判断指数则是出现七个月来首度回升。

德国商业银行分析师在一份报告中写道，“新兴市场成长转弱，加上汇率方面的助力减少，将会打压企业信心。因此Ifo企业景气判断指数及欧元区采购经理人指数(PMI)可能在12月下滑。”

法国、德国及欧元区采购经理人指数初值将于周三公布，在美联储宣布决策数小时之前出炉。

周四公布的法国企业信心调查，将是巴黎在11月13日遭受恐怖攻击以来进行的首份调查。

欧元区11月通胀率终值数据也将在周三发表。12月3日公布的数据显示，欧元区通胀率为0.1%，低于预期，而排除波动剧烈的能源价格后的核心通胀则是意外放缓。

这促使欧洲央行上周进一步推出刺激措施；全球共有43家主要央行政策与美联储相左，今年均放宽政策以协助刺激通胀及经济成长，欧洲央行也是其中之一。

将于未来一周宣布利率决策的央行包括日本、乌干达、瑞典、挪威、匈牙利、墨西哥、印尼、菲律宾、埃及以及智利等，当中部分国家央行正苦于应付美国升息预期对本币造成的打击。

富兰克林坦伯顿旗下明星债券投资经理人Michael Hasenstab最近表示，美国利率上扬将会扩大2016年新兴市场经济体之间的差异，不过他称对于“系统性危机”的疑虑有些过度。

Hasenstab表示，韩国、墨西哥及马来西亚等经济基本面较为强劲的国家应该具有韧性，但经济基本面较差的国家，如经常帐赤字庞大的土耳其及南非等等，可能会受到较大的负面影响。

财政部长遭到罢黜后，南非货币兰特周五跌至历史新低，引发市场揣测南非央行可能召开紧急会议，进行两个月内的第二度升息。

不过美联储会议仍是焦点中的焦点，即便外界对于升息时机已经揣测了两年半，而且有几次误以为即将升息--最近一次是在9月会议，使得这次首度温和升息不太可能引发强烈反响。

最近一次路透调查中，90%的受访分析师预期，美联储12月16日将把联邦基金利率调高0.25个百分点，始知来到0.25-0.5%。

同一份调查结果显示，分析师认为后续的升息将会非常缓慢地推进，明年底利率将升至1-1.25%，而2017年底利率则将升至2.25%。(完)