一周焦点：美国经济悲观疑云消散 但全球经济仍面临挑战

图为欧元、美元、英镑和瑞郎现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦/班加罗尔11月6日 - 美国10月就业报告亮丽，驱散了许多投资者心头的悲观疑云，但全球经济的大部分依然保持脆弱态势，其中包括不久前美联储还最担忧的中国。

然而，市场预期已发生大幅转变，几周前还几乎不认为美联储下个月将升息，如今变得认为加息的可能性很大，所以下周将公布的数据，或许只会被用作支持性证据。

美国就业报告不仅显示新增就业比路透调查的101位预测者的最乐观预估还要高，而且失业率也降至5.0%，平均薪资按年增幅也提高至2.5%。

这推动美元兑欧元急涨，因市场乐观认为，美国经济或许摆脱了时好时坏的不稳定状态，将呈现更有活力的增长势头。

之前对于如何清楚地解释就业市场放缓依然能产生通胀这点，分析师和美联储官员都保持缄默，但这一12月加息假定的障碍现在已被消除了大半部分。

对于多数已发表过言论的美联储官员来说，自8月以来月均超过18万人的就业增幅，已经足以让他们相信就业市场在以足够强劲的步伐收紧。

这样的乐观情绪自有它的影响与后果，主要是美元走强，而这点本身就抑制了经济增长，尤其是在竞争激烈的国际市场上更易受到价格上涨的冲击制造业者。

强势美元亦严重打击到新兴市场，导致自由浮动的货币重挫，甚至迫使中国安排人民币温和贬值。

虽然中国公布的经济增长率几乎没怎么放缓，但其他数据显示，中国央行在一年内降息六次是正确之举，预计还会出台更多刺激措施。

“虽然中国经济放缓将会弱化部分主要工业国家增长数据的影响，但只要中国经济没有出现明显崩塌，那整个增长图景依然保持完好，也就是说，会保持温和增长，”德国商业银行的全球金融分析师Peter Dixon说。

据路透调查显示，中国10月工业生产料略微加快增长步伐。

随着银行放贷降温，中国10月投资预计已降至多年来最低点。10月通胀率预计将放缓至只有1.5%，这样的通胀率对于一个发布高经济增长率的发展中经济体来说是极其疲弱的水平。

德国商业银行的Dixon指出，其他新兴市场将不仅仅受到美元进一步走强的打击。

“大宗商品生产国也将受到中国因素的冲击。比如像巴西这样今年形势尤其艰难的国家，将继续受到负面因素的冲击，直到2016年初，”他说。

欧元区周五将公布的经济增长数据预计不错，但不会特别好。路透调查访问的分析师预计，欧元区经济第三季料较前季增长0.4%，增幅持平于前季。

但欧洲最大的经济体德国第三季经济增速可能从第二季的0.4%放缓至0.3%，至于那股增长动能能否在第四季持续下去或者加快，尚不得而知。

目前存在争论的一个问题是，欧洲央行到底该不该在它最近的新闻发布会上如此重手笔地提示未来将推出更多刺激措施，尤其是目前欧元因为美联储升息预期而大幅下挫。

欧洲央行总裁德拉吉在该行上次会议上明确表示，央行不仅在认真考虑扩大债券购买计划，也在考虑再次调降已经为负值的存款利率。

下周欧洲央行官员将发表许多评论，其中包括德国央行总裁魏德曼，他很有可能反对欧洲央行推出更多刺激举措。

至于美国方面，非农就业报告已为大势定调，下周将公布的零售销售数据不大可能改变现有的那些预期。

然而，下周下半段将有很多美联储官员发表讲话，预计将会给予下月加息前景带来更多信心，尤其在已经有许多官员讲话将预期引向那个方向的情况下。(完)