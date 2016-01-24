一周焦点：全球经济增长忧虑有多深？美联储会议将提供线索

图为美联储总部内的一间会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透马德里1月22日 - 想知道油价挫跌和中国经济前景堪忧会在未来几个月如何左右决策者，关注1月的美联储利率决策者会议即可。

全球经济增长趋疲的担忧，为美联储在去年12月升息后的继续升息步伐蒙上一层疑云。

对美联储3月升息的预期值已经开始下降，路透访问的分析师目前预测，2016年美联储料会升息三次，而不是美联储自己最初说的四次。

在全球股市大幅波动的背景下，美联储官员近几周淡化了金融市场波动对他们决策的影响。

美联储1月27日日结束利率会议时预计将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变。但通胀率预测值下降，外加市场走势震荡，有可能促使联储官员释出对美国和全球经济前景忧虑加深的讯号。

“如果会后声明承认风险上升，却不提经济中期前景预计将保持韧性，那将会是个说明央行立场偏温和的迹象，”法国巴黎银行分析师在报告中写道。

美国经济数据亦描绘出一幅国内经济受抑的景象，因美元升值冲击到经济。数据显示美国12月消费者物价意外下滑。

美国最近公布的零售销售、房屋开工和工业生产报告均疲弱，表明去年底的经济活动放缓，1月中旬的初请失业金人数亦升至六个月高位。

1月29日美国将公布的第四季GDP初值应会证实经济动能的放缓，据亚特兰大联储的最新模型显示，美国第四季GDP增长年率料为0.7%。

而最近的路透调查结果显示，美国第四季经济增长率料为1.3%，第三季增幅为2%。

不过，有一些人认为，美国第四季经济增长趋疲不大可能为较长期前景蒙阴，因为就业市场的基本趋势仍保持强劲。

“第四季经济放缓不大可能改变2016年经济增长将接近2.2%趋势水准的情况，”汇丰控股的分析师说。

**关注全球经济增长**

欧洲央行暗示将可能在3月会议上进一步放松货币政策之后，美联储将会亮出自己手中的牌。

油价挫跌已打压了通胀前景，促使欧洲央行表明愿再次采取行动的意愿。去年12月欧洲央行调降了存款利率，并延长了政府公债购买计划的期限。

1月29日将出炉的欧元区1月消费者物价初值应能提供更多线索。1月物价预计将同比上涨0.4%，可不少分析师认为，欧元区通胀率将很快降至负值。

欧洲央行总裁德拉吉周五强调，欧元区经济逐步复苏的前景没有改变。

但在中国确认2015年经济增长率创25年最低位，且IMF因大宗商品价格挫跌影响而调降经济增长预估之后，对其他地区经济增长放缓的冲击的担忧日增。

俄罗斯1月29日将公布利率决定，该国央行已警告过，由于主要出口品石油的价格下跌，俄政府面临“艰难选择”。

俄罗斯卢布近几天连连触及纪录新低，有官员目前预期俄罗斯经济2016年将出现萎缩。

市场还将迎来日本央行在1月28-29日的利率审议会议，市场愈发揣测日本央行可能会扩大刺激计划。有分析师预期，该央行将调降通胀率预估值，有些人甚至不排除该央行会出台更多意外举措的可能性。

“我们维持日本央行此次会议将不会放松政策的核心情景推测，但承认下周该央行有宣布意外举措的可能性，”渣打银行的分析师Betty Rui Wang说。

日本央行召开会议的当天，还将迎来一系列日本经济数据，包括12月工业生产和就业数据，数据料会加重对日本经济在经历数年停滞后仍处境艰难的忧虑。

浏览美国GDP和联邦基金利率对比图表：link.reuters.com/bab42w

浏览美国初请失业金、失业率和联邦基金利率对比图表：reut.rs/1jDhjVd

浏览油价下跌与俄罗斯经济的图表：reut.rs/1mPCzc8

(完)