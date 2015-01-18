一周焦点：市场动荡过后 投资者关注欧洲央行是否将推出购债计划

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦1月18日 - 一轮令人眩晕的市场波动过后，下周将由一个问题所主导：即欧洲央行(ECB)是将最终推出购债计划，还是会保留弹药？

欧洲央行最早可能在1月22日会议上推出购债计划，尽管三天后的希腊大选会让事情变得更加复杂。

考虑到市场目前异常动荡--油价和铜价双双重挫，瑞郎则在瑞士放弃汇率上限之后跳涨，有理由押注如果欧洲央行按兵不动，市场将做出激烈的反应。

欧洲央行能够证明祭出购债计划是恰当的。欧洲央行的职责是确保物价稳定，保证通胀率处在近2%水准，但目前通胀率已转为负值，并且在油价暴跌影响下，可能进一步下滑。

欧洲央行上周为其采取一切必要措施支撑欧元的承诺赢得了重要支持，当日欧洲法院一位高级顾问为欧洲央行购买政府公债以提振欧元区经济的计划扫除了司法障碍。

但政治因素以及德国对风险共担的担忧将构成强大阻力。

消息人士之前对路透表示，欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。该计划规模可能限制在5,000亿欧元(5,780亿美元)。

但欧洲法院的意见可能会让欧洲央行更大胆。欧洲央行执委科尔周五表示，量化宽松规模要大，才会产生效果。

“我们预计欧洲央行将宣布在18个月内购买5,000-7,000亿欧元政府公债，其中包括所有投资级政府公债，”美银美林欧洲发达经济体部门主管Gilles Moec表示。

**全球经济减速**

全球来看，经济形势不太好。上周世界银行调降对今明年来全球经济成长预估，因为欧元区、日本和主要新兴经济体经济前景疲弱、

铜价大跌也表明，铜最大消费国中国经济有可能出问题。

国际货币基金组织(IMF)周二将公布最新的经济预估。IMF总裁拉加德上周表示，油价低荡与美国成长稳健，并非其他地区“根深蒂固的疲弱”情势的解决之道，语气听起来趋向悲观。

即便像美国或英国这类成长强劲的国家，首次升息的时间点也仍在未定之天。经济良好的印度已经降息，以回应物价压力消散的情况。

这显示将有更多的波动，且央行政策存在分歧，考验市场与经济结构。

能源成本低廉，或可支撑美国与英国消费，但对欧元区而言，这反而增加了通缩的威胁。美国、中国与欧元区周四的采购经理人初值报告，将呈现各自命运的不同。

超过1,500位企业界领袖与40位全球政界要人，将出席瑞士达沃斯世界经济论坛，这也将是众所注目的焦点。

WEF上周表示，国际冲突风险是目前各国以及企业面临的最大威胁，盖过了经济方面的忧虑。这话看来已经有点疑问。

风险似乎无处不在。

1月25日(周日)希腊将举行提前大选，左翼激进联盟党(Syriza)在民调中一路领先。该党打算结束财政紧缩政策，并设法与欧洲伙伴重新协商债务条件，但坚称希望希腊留在欧元区。

有充分理由认为，希腊不再能够对整体欧元区构成威胁。但多数人还是不愿意冒这样的风险。

希腊的借债成本已经大涨，不过意大利和西班牙的成本仍保持在超低水准，表明债券市场认可上述观点。如果欧洲央行不能取得成功，这种情况是否还会持续下去，还需拭目以待。

穆迪周五将俄罗斯的债信评级调降至比垃圾等级仅高一个级距，预计很快标准普尔会更近一步。俄罗斯面临严重经济衰退，且通胀率料将逐步升至17%。

日本央行本周开会，石油仍是头疼问题。油价下跌会加强国内购买力，但也让日本央行距离其通胀目标渐行渐远。

消息人士表示，日本央行周三将调降下一财政年度的通胀预期至1.5%或更低，同时自身也会面临更大压力，要求他们进一步扩张本来已经非常庞大的刺激政策。下一财年本是达到央行2%通胀目标的最后期限。(完)

(编译 许娜/李爽/陈宗琦/郑茵 审校 张荻/张涛)

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