中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月22-26日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》中国火线回应穆迪调降中国评级，指其高估困难低估改革能力

国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

--《焦点》中国结构性改革不足以阻止债务上升，信评或再遭调降--穆迪

穆迪两位高管称，中国结构性改革不足以阻止债务上升，除非控制住不断膨胀的信贷，否则该机构有可能再度下调对中国的信用评级。

--中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委

中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。到目前为止，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施。

--中国经济：实施未来三年棚改攻坚计划，再改造棚户区1,500万套--国务院

中国国务院召开常务会议，确定实施2018-2020年三年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1,500万套；并加大中央财政补助和金融、用地等支持，兑现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的承诺。

--中国经济：总杠杆率水平居中且正趋稳定，债务风险安全可控--发改委

中国国家发改委表示，中国总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。另外，降低企业杠杆率的各项措施如债转股等，均不会增大银行风险。

--中国经济：按负面清单模式推进重点领域开放，放宽外资准入--深改组

中国全面深化改革领导小组召开会议称，要坚持对外开放，适应国际通行规则，按照负面清单模式推进重点领域开放，提高服务业、制造业、采矿业对外开放水平，放宽外资准入，取消内外资一致的限制性措施，保持鼓励类政策总体稳定。

--中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部

中国工业和信息化部副部长辛国斌表示，要紮实推进“中国制造2025”试点示范城市群和智能制造示范区建设，择优创建一批示范区，争取在产业，投资，金融，土地，人才以及改革创新，先行先试等方面予以积极支持。

--中国经济：“十三五”时期将加大“短板型”市政基础设施建设投资--住建部

中国住房和城乡建设部称，“十三五”（2016-2020年）时期，中国将强化地方政府对城市市政基础设施建设的资金保障，加大对造成城市内涝、交通拥堵、水体黑臭、垃圾围城等城市病的 “短板型”市政基础设施以及海绵城市、综合管廊等市政基础设施建设的投资。

--中国能源：完善成品油价格形成机制，保留政府在价格异动时的调控权--新华

新华社报导称，中国政府将改革油气产品定价机制，有效释放竞争性环节市场活力，完善成品油价格形成机制，发挥市场决定价格的作用，保留政府在价格异常波动时的调控权，并建立以规范的资质管理为主的原油进口动态管理制度，完善成品油加工贸易和一般贸易出口政策。

---中国投资：继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，将有序扩大开放--商务部

中国商务部称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。

【金融】

--《市场热谈》中国监管层对券商通道业务再表态，暂未全面禁止但仍关注规模

近日证监会关于“不得从事让渡管理责任的所谓‘通道业务’”的表述再次引起业内关注，部分市场人士和媒体解读为全面禁止通道业务。而据一位接近监管层的人士对路透称，“媒体存在误读，监管层并没有全面禁止。”

--《焦点》中国严监管下银行资金业务的走钢丝之旅

中国金融严监管下何时去配置合适的资产，已是横亘在不少银行面前的一道难题：一边是市场上出现更多绝对收益率不错的资产，却出于对后市看不准而更多选择继续观望；另一边则是资金有时间成本，且因盈利压力而必须去建仓，无疑是在防踏空和求利润间走钢丝。

--《焦点》中国货币市场利率适当抬升无碍资金“入实”

中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。

与去年不同的是，今年银行的议价能力明显提升。不过从业内反馈来看，相较于直接融资成本飙升导致更多企业推迟或取消发债计划，其对银行的信贷需求却不减反增，保持非常旺盛的状态。

--中国央行：拓展“有权拒绝开户”适用范围，对可疑交易报告采取后续控制措施

中国央行发文要求，加强开户管理，各金融机构对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，拓展了银行机构和支付机构“有权拒绝开户”的适用范围，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每三个月）或额外提交报告，要采取适当后续控制措施。

--中国金融：房地产信托业务纳入银监重点检查，或影响房产企业融资--消息

三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。

--惠誉：中资投资公司的快速发展带来风险

尽管近期中国政府对资金外流的约束造成了一定限制，惠誉预期中资投资公司可以长期维持强劲的增长势头。然而，对风险管控的投入可能无法与快速的增长以及与日俱增的运营复杂程度相匹配，并且，大部分中资投资公司的稳健表现尚未经过一个完整经济周期的考验。

--中国保险：当前风险总体可控，但一些局部风险和突出风险点不可低估--保监会

中国保监会日前召开偿付能力监管委员会工作会议称，虽然当前保险业风险总体可控，但风险防范形势错综复杂，特别是一些局部风险和突出风险点不可低估。

--中国期货：研究金融期货引入境外投资者，推进商行参与国债期货--证监会

中国证监会副主席方星海表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。

--中国期货：推进银行、保险等参与国债期货，加快两年品种上市--中金所

中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，建议进一步丰富期货投资者结构，推进商业银行、保险公司、QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）、境外机构参与国债期货；并丰富国债期货产品体系，加快上市两年期国债期货。

【固定收益】

--《分析》中国央行积极对冲到期资金压力，稳货币与强监管并进释暖意

端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。

--《分析》企业债指数中国权重大增，环球指数基金忧心曝险集中

破纪录的中资企业美元债券发行，令中国在全球指数中的权重稳步提高，使人担心以这些指数作为基准的投资者曝险过高。

中资企业飞奔向海外债券市场，部分是由于国内严控信贷快速增长所致，也凸显出中国复杂多样的债务问题，这越来越成为投资者的担忧。

--中国金融：债市低迷地方债公开发行利率节节攀高，定向占比顺势大增

中国债市持续低迷令新债发行举步维艰，这对已进入二、三季度发行高峰期的地方债冲击尤为明显，不仅发行量远低于上年同期，而且通过公开招标方式的发行利率节节攀高，定位较区间下限（国债均值）上浮超过或达到20%的情况已多次出现。

据路透统计，截至周二，中国2017年累计发行地方政府债券13,378.99亿元人民币，仅相当于去年同期2.26万亿元的59%。其中以公开招标方式发行占比为53.3%，较上年全年的74%降幅明显，定向发行占比则从上年的26%大幅提高至46.7%。

--中国信用债：大连机床5亿元非公开定向债务融资工具未能兑付，新添违约

深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司公告，该公司日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质违约。

【外汇】

--人民币汇率：增强双向浮动弹性，央行外汇公开市场操作不属于汇率操纵--商务部

中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。

--中国外汇：外管局重罚部分企业个人外汇违规行为，单笔最高罚款近2,300万

中国国家外汇管理局对外通报一批企业、个人外汇违规案例，主要涉及企业利用虚假贸易合同，重复使用报关单、发票等；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为；涉及币种包括美元、人民币、港元、澳元等。

--离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。与3月相比，全球人民币支付额大幅下滑24.24%，降幅高于同期全球所有货币支付额的降幅15.76%。

【证券/行业】

--中国国企：前4个月国企利润同比增长24.8%，增速较1-3月放缓--财政部

中国财政部称，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元人民币，同比增长24.8%，增幅低于1-3月的37.3%。其中，中央企业5,827.4亿元，同比增长14%；地方国有企业2,420.1亿元，同比增长61.3%。

--中国央企：1-4月利润总额同比增长18.1%，资产负债水平持稳--国资委

中国国资委称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。

--中国房地产：保定对"双限双竞"模式开发建设的商品房未满10年不得买卖--市政府

为保障雄安新区建设顺利实施，中国河北保定市政府发布意见，明确住房自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满两年的，不得买卖。其中，对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“双限双竞”模式取得土地后开发建设的商品住房，自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满10年的，不得买卖。

--中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内

中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。裁员旨在使乐视更专注于本国市场与核心的电视机和线上内容业务。

--中国企业：华为进军PC市场，给联想、惠普和戴尔带来挑战

中国网络和智能手机巨头华为表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。

--企业并购：中化集团不再推进对来宝集团的投资--消息人士

三名知情消息人士对路透称，出于对处于亏损的来宝集团财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。

--港股业绩：联想集团16/17年度业绩扭亏，第四季净利按季增逾9%

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。

--香港新股：生物制剂服务供应商药明IPO拟筹高至40亿港元--销售文件

据路透获得的销售文件显示，中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至40亿港元。未计超额配售权，药明生物技术拟发售约1.93亿股股份，招股价区间每股18.6-20.6港元，集资约4.6-5.1亿美元。

--汽车产业：马来西亚DRB-HICOM将向中国吉利控股出售49.9%的宝腾股份

据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。(完)