中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月5日-4月8日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年CPI涨幅不会过大，房价将保持明显上涨态势--发改委

中国国家发改委价格监测中心发布报告称，经济还处于探底阶段，经济增长将继续稳中放缓，居民消费价格（CPI）涨幅不会过大；不过总体上看2016年中国价格变化总体形势好于去年。

--中国央行：3月末外汇储备环比小升终结连四月跌势，未来仍有一定下降压力

中国3月外汇储备环比小升，出现102.58亿美元的增长，结束此前连续四个月下跌。分析人士普遍表示，虽然3月外储规模反弹，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。

--中国经济：今年外贸形势更加复杂严峻，成本、汇率是主因--商务部

中国商务部称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素。

--中国经济：数据已显示复苏迹象，国际评级机构过于悲观--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观，且对中国经济影响不大。

--中国经济：营改增确保所有行业税负只减不增，能有力带动就业--总理

中国总理李克强表示，今年营改增全面实施后，要确保所有行业税负只减不增；这能够有力带动就业特别是1,000多万高校和中职毕业生就业。

--中国数据：财新3月服务业及综合PMI均扩张，经济整体回暖迹象增多

财新3月中国服务业PMI显示企业经营活动扩张加快，而综合PMI重返扩张区间并创11个月高点，为整体经济的季节性回暖再添证据；不过服务业用工31个月来首次收缩，显示复苏基础尚待巩固。

--新闻稿：中国经济不太可能发生硬着陆，但改革疑虑增强--惠誉

惠誉坚信，中国拥有行政与金融资源，可以避免在未来两年左右的评级展望期内发生破坏性的放缓，导致增长速度降至接近于零的水平。这点支持中国“A+”的主权评级。但是，经济中的杠杆程度较高，且仍在上升，是系统性弱点日益明显的来源，而且一直是惠誉没有把评级上调至“AA”级别的主要原因。此外，相对于风险程度，当局改革策略的透明度仍然较低。

--中国财税：央地收入划分过渡方案征求意见中，增值税拟五五分--报载

中国经济参考报报导称，目前中央和地方收入划分过渡方案正在征求意见，根据过渡方案的征求意见稿，营改增之后，增值税收入或由中央与地方五五分成。

【金融】

--中国金融：国开行征求部分分行意见，拟试点棚户区改造组合贷款--消息

中国政府力求经济稳增长和房地产去库存，棚户区改造作为一项重大民生和发展工程正加速发力。两位消息人士透露，国家开发银行日前向其部分地方分行征求意见，拟在浙江省衢州市区棚户改造项目开展组合贷款创新试点。

--《焦点》中国新一轮债转股能否真正“市场化”推进存疑

中国正酝酿通过债转股，以达到化解银行业不良资产风险及助企业降杠杆的一箭双雕之效，而“市场化原则”无疑是其最大标签。不过，银行如何能在甄别标的、行使股东权利、股权退出等具体操作中落实这一原则，一些监管层和金融机构人士仍表示出疑虑。

--中国金融：首批债转股预计三年内化解银行潜在不良资产一万亿元--财新

财新网报导，中国首批债转股规模为一万亿元人民币；且首批债转股试点包括国家开发银行、中国银行、工商银行、招商银行等。

--中国金融：银行境外分支机构侧重满足境外监管要求，加强国别风险防控--银监会

中国银监会下发通知要求，银行业金融机构在开展境外业务时，对于已设立境外分支机构的国家或地区，主要运营责任应由境外分支机构承担，相关业务应在满足境内监管要求的基础上更侧重于满足境外监管要求。

--中国金融：社保基金今年将创新固收投资策略，研究新型产品及投资工具

全国社会保障基金理事长谢旭人近日表示，今年该基金将继续加强类固定收益品种研究，根据市场发展拓展投资范围，创新固定收益投资策略；改进资金管理，适时开展同业存单等业务；大力研究设计符合社保基金风险收益特征的新型产品、投资工具。

--中国金融：债转股多元化目标难平衡，不宜在退出市场企业推进--专家

中国工商银行前行长杨凯生表示，通过债转股实现降低企业负债、较少银行不良贷款和不增加财政府负担等目标之间存在不少矛盾与制约，需将这些关系厘清才能使方案更清晰，同时，不宜在那些应该退出市场的企业中搞债转股。

--中国金融：全面推进金融改革，降低大型银行国家持股比例--专家

中国财政部财政科学研究所原所长贾康称，针对中国金融市场结构失衡、功能不全和“金融抑制”，应全面推进金融改革，具体内容包括进一步深化金融机构特别是大型商业银行改革，适当降低国家持股比例，提升社会资本持股比例。

--中国企业：中钢集团600亿债务重组方案上报待批，半数债转股--报载

已陷入困境多时的中钢集团债务重组有了新转机。据21世纪经济报导报导，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案中包含了债转股，占债务的一半。

【固定收益】

--中国信用债：发改委要求开展企业债兑付风险排查，月中将开专题会--消息

中国近期信用债违约案例增多，据三位消息人士透露，企业债监管部门国家发改委近期再次下发通知，要求发行人、承销商及各地发改委等开展企业债券本息的兑付风险排查工作，并加强存续期的信息披露工作。

--《分析》资金回暖中国央行转为净回笼，流动性后续承压政策待看通胀

季度初期中国银行间资金面明显缓和，央行公开市场结束三周净投放转为净回笼。但本月中下旬将有大量中期借贷便利(MLF)到期，同时迎来季度缴税，后续流动性压力不可小视。

--中国债市：地方债助3月债券托管环比大增，商业银行占比回升--中债登

随着地方政府债发行的全面启动，中国中央国债登记结算有限责任公司3月债券托管大增1.16万亿元人民币，期末债券托管余额为36.58万亿元。其中商业银行当月增持逾7,000亿元，占总增量比例回升至六成左右。

--中国新债：农发行今年发债量将超万亿，探索债券发行品种创新--副行长

中国农业发展银行副行长殷久勇表示，近年来，农发行市场化债券发行规模不断扩大，预计今年政策性金融债券发行量将超过万亿元人民币；继续探索债券发行品种的创新，积极尝试发行扶贫专项债券、绿色债券、超长债等新品种，满足不同投资者需求。

--中国信用债：东北特殊钢集团提示下周一中票付息风险，本金规模8亿元

在短期融资券和超短融先后违约后，中国东北特殊钢集团发布风险提示公告，由于公司流动性紧张，将于下周一(11日)付息的8亿元人民币中期票据，利息偿付存在不确定性

【外汇】

--《综述》中国引SDR为外储报告货币数据，为弱化美元影响再添一抹亮色

中国3月外汇储备结束此前连续四个月跌势出现小幅回升，此次央行并首次发布了以SDR(特别提款权)作为外储报告货币数据，为弱化美元影响再添一抹“亮色”。分析人士指出，中国的巨额外储以美元计价时常面临计价货币大幅变动导致的估值变动，央行此次引入SDR作为报告货币，可更客观的反映外储综合价值，此举是也为践行此前央行行长周小川提出的扩大SDR使用。

--中国汇市：人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数均跌至记录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。

【证券/行业】

--中国钢铁：今年前两个月钢企合计亏损114亿元人民币--中钢协秘书长

中国钢铁工业协会(CISA)党委书记兼秘书长刘振江表示，受长期供应过剩影响，中国钢铁行业今年前两个月总计亏损114亿元人民币(18亿美元)。

--企业并购：中国安邦称将收购安联旗下韩国部分业务，需待监管批准

中国安邦保险集团及德国保险商安联发表联合声明称，安邦已签署协议收购安联旗下韩国部分业务，规模未披露。

--投行观点：MSCI明晟今年宣布将A股纳入MSCI指数的可能性明显提高--瑞银

瑞银中国合资公司瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新报告，认为与上一轮市场咨询相比，MSCI明晟今年宣布将A股纳入MSCI指数的可能性明显提高，因海外投资者的主要担忧问题已得到部分解决。

--《独家新闻》中联重科欲让特雷克斯确信，双方的并购交易能够实现--消息

知情消息人士称，中国中联重科正寻求让美国起重机制造商特雷克斯(Terex)确信，能够履行对后者的34亿美元收购要约。之前双方已就价格达成广泛一致。

--《独家新闻》中国艾派克正就收购美国利盟国际展开磋商--消息

据消息人士透露，中国墨盒芯片生产商--珠海艾派克科技股份有限公司正在就收购美国打印机和成像系统供应商利盟国际展开磋商。

--中国能源：发改委等发文引导煤企减量生产，山西要求部分煤矿停产--报载

中国国家发改委、人力资源和社会保障部、国家能源局、国家煤矿安全监察局近日联合发布相关通知，要求引导煤炭企业减量生产；国内产煤大省山西省要求省属五大煤炭集团部分煤矿停产停建整顿。

--中港股业绩：中兴通讯因美国出口限制事件调整去年业绩，净利增速减半

因受美国出口限制事件的影响，中国大型通讯设备生产商--中兴通讯股份有限公司调整了去年业绩。据公司公布的年报，去年净利同比增长21.8%，这较1月份公布业绩快报时的净利增速（43.48%）减少一半。

--《焦点》中国未来数月料加大铜出口，震撼全球铜市--交易员

中国的铜库存目前接近纪录高位，可能即将向国际市场释放其中一部分，由此将震撼全球铜市。 (完)