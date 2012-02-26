欧央行将再次出手 以缓解欧债危机

* 从欧央行资金受益更大的是银行业,而非实体经济

* 再一次为解决债务危机争取时间

* 关注美国制造业数据

全球经济记者 魏伦

路透2月19日电---金钱买不到健康或快乐,但它能帮助缓解痛苦.本周欧洲央行将为缓解欧元区最痛苦的债务和银行业危机而注入大量资金.

欧央行的资金或能真正为危机降温,为欧洲领导人找到危机解决方案赢得更多时间,从而缓和这个公认的全球经济面临的最大风险.

欧央行周三将再度向银行业提供无限量的三年期贷款.

路透调查显示,分析师预计欧央行此次资金投放规模将达4,920亿欧元,接近上次圣诞节前投放的4,890亿欧元.

Mizuho International欧洲首席经济学家Riccardo Barbieri表示,"我认为这项操作不会解决所有问题,但有望帮助我们度过危机最艰难的时刻."

第一轮长期再融资操作(LTRO)取得了惊人的效果.

银行业一下子变得现金充裕,无需为大笔到期债券的滚动而担心.受困银行倒闭的威胁减弱,意大利和西班牙公债收益率(殖利率)继先前因买家离场而飙升之後开始下滑.企业信心上扬,股市亦是如此.

但大规模流动性挹注举措还是不能让实体经济前行.银行业保持谨慎态度,更愿意保留资本并将闲置现金存放于欧洲央行,而非用於放贷.

摩根士丹利分析师在报告中称,"虽然我们可能已经避免了一场全面信贷危机,但欧洲'大举降低债务'的行动似乎远未结束;历史经验表明,欧洲银行业还有漫长的路要走,LTRO将让这个过程进展缓慢,但不会让其停止."

瑞穗的Barbieri也认为银行业面临压力,但他表示新一轮LTRO放宽对担保品的要求,将首先让二线银行受惠,使其能有更多资金贷给出口商和小型企业.

"如果没有出现有益的效果,将令人失望,但这些效应需要一些时间才能在统计数据中呈现出来."他说.

**治标不治本**

复苏的嫩芽尽管仍旧脆弱,但已经在推动美国经济前行;经济分析师将详究周四的供应管理协会(ISM)调查,研判增长的动能.

花旗集团分析师本月小幅上修了2012年全球增长及欧元区和日本的预估,为2011年1月以来首见.

如果情况好转,想必部分是由於各主要央行放手一搏,大量洒钱以挺过全球金融危机.

但Brown Brothers Harriman的Marc Chandler称,此番LTRO操作可能意味着这个积极行动阶段的结束,部分是因油价涨至九个月高位,正使经济前景更为复杂.

少有人预期美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周三和周四在国会发表证词时会暗示将采取第三轮量化宽松行动.

根据香港建银国际的Paul Schulte数据,包括本周的操作在内,欧洲央行、美联储和英国央行的资产负债表将会较2007年中期水准增加近两倍至约8兆(万亿)美元.

Schulte表示,欧洲央行的大规模注资有效降低了欧洲银行业向亚洲放贷大减的风险.事实上,由於他称之为"不协调全球宽松"的情况,亚洲现在反而有流动性过剩的风险,一如2009年的情况.

至於欧洲,伦敦顾问公司Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示,不敢想像,若没有欧洲央行注资,市场会是什麽样子.

但他也有所保留.流动性所带动的信心回升,与西班牙及意大利的经济基本面恶化形成鲜明对比.

"欧元区危机暂时放缓,但不应误认为已获得解决,投资人应当保持审慎,"他说.(完)

--编译 张荻/王翔琼/张若琪/王冠中;审校 郑茵

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