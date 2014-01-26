一周展望：美联储料继续缩减购债 美股市场难给好脸色

路透纽约1月24日 - 美国股市2013年成功地避免出现大跌，但空头阵营看来已经整装待发，亟欲主导盘势。

美国股市下周可能再度面临抛压，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)料将宣布持续缩减经济刺激，让已然遭到新兴市场资金出逃热潮打击的股市面临更多压力。

投资人信心本周大举转空，因新兴市场一方面受到自身特有的问题的打击，一方面美联储缩减购债计画降低流动资金的效应逐渐浮现；先前美联储提供的流动性拉抬了收益偏高的新兴市场资产，并让美国股市下档有撑。

美联储计画逐步撤回刺激措施，市场早就预料会出现新兴市场退场潮。但中国经济前景看来行将放缓，在周五增添了新兴市场的疑虑，特别是那些拥有庞大经常帐赤字的国家，今年恐怕得苦苦支持其汇价。

联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二及周三召开会议，根据美联储官员近期的评论，几乎可以确定其将把每月购债规模从当前的750亿美元降至650亿美元。

保德信金融的市场策略师QuincyKrosby表示，“就我们已经知道的情况，新兴市场极容易受到美国金融体系收回流动性的影响，而美联储是否会就这点而对缩减购债有所转圜呢？”

“这是一种道德风险，”她说道，并称无论美联储何时进一步缩减购债，预料市场的反应大致相同。

在过去两个交易日，新兴市场的全面性抛盘已导致全球股市指标指数.MIWD00000PUS创下七个月来最差周线表现。标准普尔500指数.SPX下跌2.6%，为2012年6月以来最大周线跌幅。

不过美联储很难因为股市拉回就暂停缩减购债；标准普尔500指数仅较上周创下的纪录收盘高位跌3.1%。

**买进讯号**

下周将公布的经济数据包括新屋销售及消费者信心报告，预料将持续描绘美国经济复苏的景象，而这可望帮助带动买家回归股市。

“国内有一些理由可以期待今年经济会有好的表现，而我们的主要看法是，虽然美国市场可能会受到新兴市场抛盘的暂时性冲击，但对于美国经济的影响料不大，”德意志银行分析在周五发布的一份报告中写道。

美联储承诺将长时间维持利率于近零水准，亦可能有助于吸引买家回笼。对于投资人而言，问题在于市场拉回程度要有多深、资金才会再度回流？

Krosby指出“最终这将成为买进契机。市场需要厘清这波走势有多少是受到流动性的影响，而有哪些波动是基于企业获利。”

由于标准普尔500指数收在50日均线下方，为10月初以来首见，技术面略为恶化。但本周的抛盘也将动能指标带到超买水准下方。

一个显示美股抛盘可能已经过头的讯号是，投资人愿意付出的现货对冲成本，高于规避未来三个月下跌风险的成本。

上一次芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX与三个月波动率指数期约的价差转为负值是发生在10月中旬，那是在标准普尔500指数拉回4.8%不久后发生的事，而在那之后标准普尔500指数展开了2013年最后一波涨势。

**苹果财报**

除了美联储及经济数据之外，交易商也将面临下周连串企业财报出炉，包括道琼工业指数成分股卡特彼勒(CAT.N)、杜邦(DD.N)、辉瑞(PFE.N)、美国电话电报公司(AT&T)(T.N)及3M(MMM.N)。

科技业巨擘如谷歌(GOOG.O)及Facebook(FB.O)也将公布季度财报。市值居美股之冠的苹果(AAPL.O)也将在周一盘后公布财报。

“企业财报一直不如众人预期的亮丽。之前已有大量的股票回购，才会让人有财报不如预期的观感，”纽约O'NeilSecurities美股主管Ken Polcari表示。

“营收多持平或下滑...这不是个好现象。景气循环走到这个阶段，人们希望见到营收成长。”

标准普尔500指数成分股中，约有四分之一已公布财报，其中63.9%的企业获利超乎分析师预期。过去四季当中，获利超乎分析师预期的比例为67%。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。