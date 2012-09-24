（更正）全球多家央行祭出宽松举措 渴望挽回经济信心

(更正:因译文有误,内文第七段应为,"但是现在该轮到政界人士出力了,非"但如今政治人物已经玩完了")

* 实质经济没有受到央行货币政策的刺激

* 欧洲更多节支举措让逆风加剧

* 政治和财政不确定性令美国经济蒙尘

全球经济记者 魏伦

路透牛津9月23日电---如果信心可以蒸馏装瓶,那麽现在对决策者而言,它的价值就像最好的香水或拉菲酒庄(Chateau Lafite)的葡萄酒.

不幸的是,央行人士可以创造无限量的流动性,但却无法带来无限量的信心,本周欧洲和美国的调查结果很可能是如此.

近来美国联邦储备委员会(美联储,FED)和欧洲央行已经尽如市场所愿.前者誓言持续印钞直至失业率下滑;後者则承诺采取行动,作为西班牙和意大利公债的最後买家.

就连日本央行上周也加入阵营,温和扩大其资产买进计划.所有主要央行当中,只有中国人行未出手.

然後对全球经济而言,问题是何时该空前的货币激进行动可以转化成需求、产出和就业的成长.全球经济如今是第六年出现严重的金融紧俏情况.

"央行的行动一直是有助益的,金融市场的正面反应或许会在近期多少提振信心,"荷兰银行ING首席集团分析师Mark Cliffe表示.

"但是现在该轮到政界人士出力了,他们始终让我们失望,不只在欧洲,美国也一样,所以这会大大阻碍明年出现正面的消息,"他说道.

法国和西班牙本周将宣布2013年预算,追随欧元区大多数地区已然紧缩的步伐.

例如,刚刚上调增值税率的西班牙可能会冻结养老金,这是其从欧元区其他国家获得财政援助的前提条件之一.

"在欧元区实施公务部门减支计划之前,经济衰退压力就已然因财政紧张而根深蒂固.在全球需求放缓之际,节支措施可能正好给欧元区财政稳定措施带来致命的双重打击,"伦敦咨询机构G+ Economics的董事总经理Lena Komileva称.

例如,意大利上周预计今年经济将萎缩2.4%,为此前预期降幅的两倍,并放弃2013年经济可能恢复增长的憧憬.受此影响,该国政府亦大幅上调预算赤字预期.

**前方显现曙光?**

景象并非一片黯淡.路透访问的分析师预计,德国IFO企业景气调查料将好转.此外,美国9月消费者信心亦上升.

上周出炉的美国8月成屋销售意外强劲,市场也预计新屋销售料为增长.

尽管楼市趋势令人鼓舞,但花旗首席美国分析师Robert DiClemente说,他对短期前景看法仍然审慎,其中部分原因在於,他不确定金融市场因美联储带头而起的改善情况能否持续.

"最重要的是,在极短的时间内,全球经济放缓就会削弱一些内需活动;而一些重要的经济决策也可能会被推迟到选举及'财政悬崖'的争议落幕之後,届时大范围的经济政策才会比较明确."他说.

全球经济放慢已经反映在亚洲出口业,根据摩根大通估算,6-8月出口料将较上年同期减少15.7%.

不过该行认为欧洲可望在2013年初重拾成长,这要归功於欧洲央行的积极行动.

这种建立信心的乐观看法,就是芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb想听到的.

他在Oxford Analytica主办的一场会议中,驳斥了欧元将瓦解的说法,他说从现在起到年底为止,欧元区为了让欧元基础更加稳固而举办的三场峰会可能很具决定性.

"如果我们方向正确,我认为我们可以扭转欧元危机."他说.(完)

--编译 戴素萍/许娜/李婷仪;审校 李婷仪/孙茉莉

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