一周展望：美股财报季下周现高潮 市场冀望借机一扫颓势

路透纽约4月17日 -企业财报季将在下周进入高峰，届时有近三分之一的标普500指数成分公司公布业绩，投资者冀望公司业绩能够促使大家买入股票，从而让市场摆脱近期的疲态。

苹果、微软、麦当劳(MCD.N)和美国电话电报公司(T.N)等领军企业都将在下周发布财报。

同时还有Netflix和Facebook等股价领涨的公司公布业绩，这将给市场提供首份真正的美国公司现状图解，随着全国温度上升，投资者希望甩掉寒冷冬季的影响。策略师还将从中寻找线索，观察中国经济放缓给美国公司业绩造成了多大冲击。

第一波业绩已经出炉，此时股市正遭遇卖压，抛售严重的股票当属Netflix和生物科技等交易员青睐的股票。随着最新一周的市场反弹，投资者希望近期的波动能消退。如果糟糕的业绩主导下周走势，那么可能重新激起市场抛售潮。

“我们仍然低于所创高点，但也仍然处在上行趋势，因此横盘波动并不让我感到意外，”Janlyn Capital的董事总经理Andre Bakhos说。

“如果一系列的公司业绩远低于预期，那么可能导致市场中出现犹豫情绪。”

有一些因素将主导下周动向：中国前景、成长放缓股票的行情、以及热股业绩。

汤森路透的数据显示，标普500家成分股公司第一季获利料较上年同期增长1.7%。该预估远低于年初时估计的增长6.5%，但增速高于周三所及低点0.6%。

IBM(IBM.N)和谷歌(GOOGL.O)公布的业绩均不尽人意。即便如此，股市周四仍大多扬升。

指标标普500指数本周上升2.7%，尽数收复上周失地。美股市场周五适逢复活节休市。

**中国挑战**

投资者关注中国问题对美国企业获利的影响，将选择包括苹果(AAPL.O)、高通(QCOM.O)和百胜集团(YUM.N)在内的一些个股观察。

一些警示迹象已经出现。IBM本周表示，季度营收令人失望，是中国和其他新兴市场销售恶化所致。本周初中国公布经济增速创18月来最慢。

高通(QCOM.O)在2013年9月29日止财年的财报显示出，中国占该公司近半数营收。高通的选择权活动本质上偏向防守，投资人支付较高的金额来对冲股价下滑的风险。

但高盛策略师将之视为买进的机会，认为选择权数据显示，投资人对于当季过度担忧。

根据汤森路透的数据，苹果(AAPL.O)也有13%的营收来自中国。该公司曾是寻求股价迅速上涨的投资人的最爱，但该股在2012年底触及纪录高点后已大幅回落，过去一年大多时间陷于区间。

Star Mine预期，苹果的获利表现将比预估高出1%。值得注意的是，当类股轮动到像微软等老字号科技股时，苹果并未受到青睐。

**动能股**

Facebook(FB.O)、Netflix Inc (NFLX.O)、Gilead Sciences Inc(GILD.O)、Biogen Idec Inc (BIIB.O)和Illumina Inc(ILMN.O)等动能股即将公布财报。

投资人预期这些个股下周将巨幅震荡。下周五到期的Facebook选择权显示，投资人预期该股在下周结束时会有12%的波动幅度。在财报等重要事件登场前，通常会使用一周期选权权。同样的，Netflix的选择权也显示会有12%的波动。

经过2013年亮丽的表现后，这类股票有许多在过去几周来浮现卖压，造成市场震荡。这些股票对于整体市场是否有影响，可能决定了下周的表现情况。

Nasdaq生技类股指数.NBI自2月25日收盘高点回落近19%，而GlobalX社群媒体指数上市交易基金(ETF)(SOCL.O)则从3月6日高点回落18%。然而，两者均脱离了将其送入空头市场领域的逾20%跌势。

由于动能股挫跌造成不安情绪，投资人因而转进防御类股。

“在某时点，动能股变得与大盘脱钩。人们看到这情况，感到不安，同时也开始卖其他股票，”旧金山Wedbush Equity Management LLC的主管Stephen Massocca称。

“到某个时点，这一切都会停止，而除了这些大起大落的个股外，其他股票都不算高估。”

这其中包括道琼指数成分股微软(MSFT.O)、杜邦(DuPont)(DD.N)和Travelers(TRV.N)，瑞士信贷量化分析师称之为“反向操作”的选择，因为这些股票是最不受华尔街分析师青睐的。

根据Star Mine的内在价值分析，评估长期成长预期，这三档股票也是遭到低估的。例如，微软是今年道琼表现第三好的股票，上涨了7%。(完)

(编译 侯向明/王翔琼/王冠中; 审校 张荻/石冠兰/戴素萍)

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