美股展望：股市关注企业业绩 从中把脉经济状况

图为百元面值的美钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约4月10日 - 随着业绩期的展开，华尔街目前暂时将美国联邦储备委员会(美联储/FED)和宏观经济政策放在一边，转而关注单个企业的业绩和财测，以从中一探经济状况的好坏。

包括摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)在内的一系列大型银行将在4月13日开始的一周公布第一季业绩，料为表现黯淡的第一季增加一些亮色。

据汤森路透数据，标准普尔500指数成分股企业获利料较上年同期下降2.9%。

投资者亦将关注其他企业，比如Netflix(NFLX.O)、通用电气(GE)(GE.N)和斯伦贝谢(SLB.N)，看看美国企业是否会普遍优于分析师作出的负面预测？

“市场将暂时把美联储放在一边，转而实实在在地关注基本面，”纽约ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas称。

“这将使投资者对下半年充满信心或忧虑，”他称。

能源企业可能将因去年6月以来油价大跌而受创。同时美元强势料将侵蚀有国际业务的企业利润。

**利多银行业**

大型银行将于周二开始公布季度业绩，摩根大通和富国银行(WFC.N)首当其冲。

由于低按揭利率推动房屋贷款再融资申请急剧上升，抵押贷款业务料提振美国银行业第一季获利。

金融业在各行业中前景最亮丽，据汤森路透数据，分析师预计2015年第一季金融企业获利较上年同期增长10.8%。

而能源业表现最差，据分析师预测，能源企业第一季获利或较上年同期大跌64.3%。

旧金山Baker Avenue资产管理公司首席投资长King Lip称，由于近期经济数据好坏不一，许多市场人士在财报季到来之际持中性立场。

“他们既不看空，也不特别看多，”Lip称，“他们的仓位更中性，因为近期的一些经济数据平平淡淡。”

美国4月4日当周初请失业金人数增幅低于预期，这是就业增长3月放缓后出现的正面迹象。

但波士顿Bolton全球资产管理的首席技术策略师Bruce Zaro称，尽管宏观经济数据良莠不齐，但在业绩期期间股市有理由上涨。

受企业强劲的第四季业绩带动，标准普尔500指数2月25日涨至2,119.59点的高位，但此后回吐3.8%的升幅，3月11日跌至2,039.69点。随后于3月23日升至2,114.86的新高，而在3月26日再度下跌3.3%，至2,045.50。

Zaro称，3月屡次大跌后，“我预计一些个股将升至新高，我认为大盘指数触及新高的机率也很大。”(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。