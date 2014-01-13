一周焦点：美就业数据不尽人意 零售和评级消息将提供新线索

2013年12月11日，人们在纽约参加的一场就业培训和招聘会。 REUTERS/Eric Thayer

路透布鲁塞尔1月12日 -年末美国的消费和制造业产出数据，以及欧洲的信用评级消息，将为本周奠定基调，突显出全球经济复苏依然处在不均衡的状态下。

上周以一种不和谐的音调作为终结，数据显示美国雇主在12月新增就业岗位为将近三年来最少。

不过，这些数字虽然与近期显示2013年强劲收官的消费者支出、贸易和生产数据存在着分歧，但12月中旬以来袭击美国东部和中西部地区的大雪和寒潮在其中占据很大原因。

经济方面一个很大的疑问在于，美国联邦储备委员会(FED)是否会决定在1月28-29日的下次会议上，决定第二度将每月购债规模削减100亿美元。

在就业数据引发疑虑之后，经济学家将试图从周二的12月零售销售和周五的工业生产数据中寻求确证。12月正值圣诞节假日购物季。

“我们正变得更为乐观，今年的GDP增长有望实现3%，”荷兰国际集团(ING)资深经济学家JamesKnightly说。“情况变得更加鼓舞人心，复苏的范围正在扩大，我们认为下周的数据将会突出这一点。”

这一周还将公布的数据包括美国12月消费者物价指数(CPI)，预计较上年同期料上涨1.5%，涨幅虽略高于11月，但仍不够大。

美联储高层官员曾强调，进一步缩减购债刺激规模会谨慎行事，取决于就业市场和通胀的情况进展。

周五就业报告暗示来自劳动力市场的薪资通胀压力有限，但在通胀指数中占到约三分之一比重的租赁成本在11月创下五年最大增幅，预计在2014年可能进一步上涨。

**爱尔兰、葡萄牙和荷兰评等**

欧洲方面，过去一周爱尔兰表现抢眼。

爱尔兰周二发债筹集了其2014年举债目标的近一半，这是其退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助计划后的首次发债，并推低了欧元区二线国家公债收益率。

葡萄牙周四进行的2014年首轮发债也取得成功。葡萄牙计划今年退出援助计划。

意大利和西班牙将分别在这周一和周四发债，寄望其延续这股正面势头。

这周评级机构将陆续给出对爱尔兰、荷兰和葡萄牙的债信评等。

穆迪是三大评级机构中唯一一家对爱尔兰给出低于投资级评等的机构。机构上调爱尔兰垃圾债评等料是许多亚洲投资者返回该国债市的一个条件。

标准普尔将于同日公布其对葡萄牙的评估结果，不过市场对葡萄牙BB评级或其负面评级展望获得改善的预期更加渺茫。

花旗预计标普将把葡萄牙评等下调一个级距至BB-。

如果惠誉跟随标普11月的脚步，那么仍未摆脱房地产泡沫破裂的冲击，并在艰难阻止赤字攀升的荷兰，有可能进一步失去其最高主权债评等。标普当时下调了荷兰AAA的主权债评等。

这周稍早，法国总统奥朗德(FrancoisHollande)将召开一次新闻发布会，详细说明新年宣布的有关“责任契约”(responsibilitypact)的内容，其中可能下调那些增聘员工企业的劳工税。

**中国GDP数据的前奏**

亚洲国家的经济数据稀少。

日本11月机械订单数据定于周四出炉，将是反映安倍经济学效果的最新指标。机械订单增速料加快，暗示企业正进行投资以满足强劲的国内需求。

中国定于周六公布的12月住宅销售价格上涨速度，可能会创下当年最高，这将是连续第十二个月同比增长。

不过该数据不太可能引发更多政府限制措施，因环比涨幅会连续第四个月放缓。随着政府调控措施产生一些效果，强劲的上涨势头未来数月恐怕会减弱。

据路透11月的调查，今年中国房价增速将从2013年的10%放缓至5%。

下周，1月20日，中国将公布第四季和2013年全年经济增长数据。

整体而言，据12月服务业和制造业采购经理人调查报告显示，中国去年年底的经济增长似已放缓。不过随着全球需求回升，2014年的出口以及包括汽车业在内的工业前景充满希望。(完)

(编译 郑茵/侯向明/李爽/孙茉莉; 审校 张涛)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。