一周展望：企业财报纷至沓来 美股投资者翘首以待

路透纽约1月10日 -美股标准普尔500指数2013年猛涨30%后，下周随着企业公布业绩的步伐加快，华尔街将能更好地了解现实情况。

许多大型银行下周将公布季度及全年财报，摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)将于周二公布业绩，美国银行(BAC.N)为周三公布，高盛和花旗集团(C.N)周四公布财报，摩根士丹利(MS.N)则为周五。

这些业绩将帮助决定是否下调2014年获利预估，以及它们的股票价值是否过高。

LibertyView资本管理公司总裁RickMeckler称，“鉴于经济处于扩张状态的观点，市场不会发生什么大事。人们普遍认为经济正在改善。目前尚不明确的是企业获利改善的步调是否与市场一致，这是股市面临的下一重大挑战。”

在1月首个完整交易周，标准普尔500指数.SPX累计涨0.6%，Nasdaq指数.IXIC升1%，道琼工业指数.DJI下跌0.2%。

美联储有几位官员下周将发表讲话，投资者可以更好地了解美联储将以多快速度缩减购债措施。周五公布的12月非农就业报告远逊于预期，引发对美国经济状况及美联储缩减刺激措施力道的新疑问。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将于周一和周三发表讲话，美联储主席贝南克将于周四发表讲话。

美联储将于周三公布经济褐皮书。

下周美国将公布数项经济数据，其中包括周二的零售销售，周三的生产者物价指数(PPI)，周四的消费者物价指数(CPI)，以及周五的房屋开工数据。另一项值得关注的数据将是周五公布的汤森路透/密西根大学1月消费者信心指数初值。

**企业获利前景良好**

汤森路透数据显示，标准普尔500指数全部成分股第四季获利料较上年同期增长7.7%，营收仅增长0.4%。2013年第四季标准普尔500指数上扬9.9%，而2013年全年共计涨29.6%，创下1997年以来最高年度升幅。

下周将受关注的企业业绩中，通用电气(奇异,GE)(GE.N)料于周五公布第四季获利大增，受助于创纪录的2,290亿美元喷气发动机、油泵和医疗设备的积压订单。

美国运通(AXP.N)将于周四公布第四季业绩，预计将优于预估，因受客户信用卡支出增加以及违约率下降等因素带动。

投资者下周将更了解消费者的心态，因有约150家消费品相关企业参加于周一至周三举行的ICR XChange年会。

近期美国许多大型零售企业调降了获利预估，因在假期销售旺季为吸引消费者购买，他们提供的折扣很大。

“我不会不看实体零售店的表现就判断经济好坏，”ING Investment Management的资产配置主管PaulZemsky称，“直至第四季末经济一直表现强劲，”力道充沛的增长势头将带动获利上升并促进消费。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。