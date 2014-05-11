一周展望：美股财报受关注 业务面向国内的企业表现亮眼

焦点：MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量 今年纳入希望上升
路透香港4月24日 - 投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。
记者 Ryan Vlastelica 编译 王冠中
路透纽约5月9日 - 美国股市投资人发现了留在国内市场的价值。
尽管美国经济在2014年初表现迟滞，但业务面向国内的企业第一季营收和获利增长整体而言表现优于国际企业。
RBC Capital Markets发现，有高比例营收来自美国的企业，营收成长幅度是国际企业的三倍，获利增长幅度则是六倍。这些国内企业的营收和获利都有较大的上档惊喜。
“随着美国经济蓄势摆脱严冬的颓势，但中国看来仍深陷放缓趋势...发达国家和新兴市场复苏情况两样情...变得日益明显，”野村分析师在给客户的报告中称。
营收主要来自美国国内的企业，今年在标准普尔100指数.OEXA涨势居前。
有逾75%营收来自美国市场的Anadarko Petroleum Corp(APC.N)今年以来股价上涨近27%。在最新一季中，该公司营收成长50.1%，且比预期高出近50%。
公用事业股是2014年的黑马，标准普尔公用事业类股指数.SPLRCU上涨近11%。共用事业企业营收来自美国国内的比例在各类企业中名列前茅。Exelon Corp(EXC.N)股价今年以来上涨32.2%，最新一季营收成长17%，且较分析师预估高出28%。
根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，投资电力股的基金在2014年吸引近20亿美元资金流入，但该类股也属于防御股和高股利股，平均收益为3.7%。
相反的，根据标准普尔数据，科技企业海外营收比例最高。该类股近期因估值过高的忧虑而遭逢卖压，根据理柏的数据，科技股本季流出金额达12.5亿美元。
高通(Qualcomm)(QCOM.O)和BroadcomBRCM.O来自海外的营收比例逾94%，而两公司最近的财报均令人失望，中国成长为主要影响因素。
未来一周将有数家国内企业和国际企业公布财报。
约80%营收来自海外的应用材料(AMAT.O)下周将公布财报。分析师预期，该公司营收成长19%。
有63%营收来自国内的Deere & Co(DE.N)将在周三公布财报，沃尔玛(WMT.N)财报则在下周四出炉。沃尔玛有71%营收来自美国。(完)
(译文审校 白云)
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