一周展望：美股投资者聚焦美联储会议纪录及技术分析

图为2月10日摄于纽约证交所内的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约2月14日 -随着经济数据因素如雪花般正被一一掸除，财报季也已过高峰期，在标准普尔500指数重新接近纪录高位之际，新的一周美国股市投资人可能将焦点瞄准美国联邦储备委员会(美联储/FED)对经济的观点，及技术分析图表。

美国股市周一将因总统日休市。而美联储将于周三公布联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次会议的会议纪录。

投资人对该次1月28-29日会议纪录的焦点，或许将放在围绕美联储前瞻性指引的讨论上。美联储本设定失业率要降到6.5%才考虑上调利率，如今这个门槛似乎唾手可及。美国1月失业率已降至6.6%，仅略高于该门槛。

美联储料至少在明年底前，都不会开始升息。因此华尔街将热切聚焦美联储调整这项指引的策略。正是该指引支撑了股价上扬。

“我们希望看看是否对改变门槛措辞有任何讨论。”保德信金融市场策略师QuincyKrosby指出。“显然门槛正限制了他们操作的空间。”

“市场希望听到他们对或正持续偏软的数据有些弹性。”她说。“若感觉他们会因什么理由而暂停缩减购债，都很重要。”

叶伦稍早在其接掌美联储主席后的首次国会听证会中表示，“异常寒冷的气温...可能正影响就业市场等方面的经济活动”，这给了交易商一个不去理会近来多项疲软数据的理由。

美联储12月时宣布，开始缩减支撑经济的每月资产购买规模。开始削减刺激举措让市场的焦点转移到基本面及经济数据。

下周数据中，传统上对市场走势总有些影响的包括周三的房屋开工和周五的成屋销售，以及分别于周三、周四出炉的生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)。

然而如果近期的模式持续，外界将漠视疲弱的数据，将之归咎于严寒天气，然后市场将继续前进。

“市场正在习惯坏天气，将此因素纳入预测考量。”LPL Financial投资策略师级分析师JohnCanally说。“但或许到4月，等3月数据出炉，我们会回归经济基础力道的实际状况，届时或许会觉得过于夸大了该因素。”

**技术图表**

经济数据或许未能如实反映美国经济的基本实力；因此新的一周，或可由技术分析来填补这个空白。

标普500指数周二交投于50日移动均值上方，为1月24日来首见。该切入位目前在1,811点，这一支撑点位在周四开盘后不久曾受到初步测试。

该均线再度区域向上。而随着标普500指数逼近1,850点，靠向1月中所及的盘中及收盘纪录高位，下周该指数交投区间可能缩窄。

“1,850点区域十分重要。那儿必定有大量卖兴。”Instinet股票销售交易商及市场技术分析师FrankCappelleri称。

然而他并表示，“你可能认为，几天前有不少人准备在接近50日均值的位置卖出，但市场却轻骑过关。”

市场在录得年内最佳两周表现之际，动能向上。而除非股市一周交易相对平淡乏力，否则必将形成支撑或阻力。

过去一周道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX均上涨2.3%，Nasdaq指数.IXIC上升2.9%。截至周五收盘，美国三大股指均创2014年初以来最大单周百分比涨幅，且为今年首次连续两周上涨。

“正向动能重新回归，错过上一波涨势的投资人纷纷投入一些资金。”Cappelleri称。“先前受抑的指标已翻转，现正回到超买。”

如欲找寻影响下周市场走向的更多因素，交易商或将关注几家企业财报，最主要的是可口可乐(KO.N)和沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)。

全球最大软性饮品企业可口可乐将于美国周二股市开市前公布第四季业绩。

全球最大零售业者沃尔玛的第四季财报则预计周四出炉。更重要的是，沃尔玛将宣布2014年获利预估。

目前已有398家标普500指数成份股公布财报，根据汤森路透数据，其中66.3%获利优于预期，高于63%的过去均值。而营收超预期的则有逾64%，也高于61%的长期均值。(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。