一周展望：美联储政策谜题待解 零售销售数据更受关注

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透纽约11月15日 -有关美联储何时开始削减其刺激措施的猜谜游戏下周将进入新一轮，股市投资者会仔细剖析美联储上次会议的记录，同时零售销售及消费者的有关线索也将争抢市场注意力。
在预料不会特别活跃的假期购物季开始前，零售销售数据将受到关注。包括家得宝(HD.N)和百思买(BBY.N)在内的若干家顶级零售商也将在下周发布财报。这两家公司是今年标准普尔500指数中百分比涨幅居前的个股。
但美联储何时将放缓购债的疑问，最近一直是最大的市场驱动因素。
投资者一直在慎防任何事情或将在最后一刻逆转市场长达一年升势。道琼工业指数和标普500指数本周再度触及纪录高位，后者今年已经大涨26%，周五连续第六周收高。
现任美联储副主席的叶伦在主席提名确认听证会上暗示，美联储不会在短期内调整宽松政策。此番言论提振股市，因为美国强劲的就业及经济成长数据出炉后，投资者曾猜测联储最早在12月开始缩减购债。
作为量化宽松的一部分，美联储一直在购买公债及其他债券，以维持低利率并促进经济增长。
持续的刺激措施及超低的利率，是市场今年上扬的一个主要原因。虽然最初缩减购债的幅度估计很小，但对于美联储何时开始缩减的揣测已经导致市场动荡。
“我会关注会议记录，从中寻找他们正考虑降低加息门槛的证据，我会把这看作他们在考虑重启缩减进程的暗示，”巴克莱资本驻纽约的股票研究部门经理Barry Knapp称。
美联储10月29-30日的会议记录将于周三公布。当时决议公布后，股市下挫，声明去除了对信贷状况表示担忧的措辞。一些投资者将其解读为，美联储或将比预期更早开始缩减刺激的信号。
Knapp表示，目前他认为美联储不会在明年之前进行缩减。不过他说，“这个进程将不可避免地开始。”
10月零售销售数据也将在周三出炉。鉴于上月政府部分关闭，投资者将保持警惕，政府停摆或将影响到即将开始的假期购物季。
North Star投资管理公司的首席投资官EricKuby表示，本周梅西百货(M.N)的财报“表现亮眼”。他说，“人们担心的是假期销售。现在人们会说，‘假期表现可能还不错’。”
除家得宝和百思买之外，下周公布业绩的还包括零售商J.C. Penney(JCP.N)和Lowe'sCos(LOW.N)，前者料出现亏损。
非必需消费品类股今年领涨标普500指数，跻身高价类股指数行列。根据汤森路透StarMine数据，以获利预估计算的该类股指数市盈率约为18倍，标普500指数市盈率为15倍。
下周还将公布消费者物价指数(CPI)及生产者物价指数(PPI)数据。
**将测试一些关键水准**
若涨势继续，股指或将很快面临一些重要水准，至少从心理而言如此：道指接近16,000点，标普指数略低于1,800点，Nasdaq指数距离4,000点仅一步之遥。
分析师称，除非美联储或美国政府传出重大意外消息，否则股指看来暂时将维持上行趋势。
另外，Schaeffer's Investment Research的研究主管ToddSalamone称，一些投资者可能会在场外观望，等待进入市场良机。空头回补或带来一定涨幅。
“做空市场的一方...正经历切肤之痛。因此，当他们成为输家时，就成为回补空头的候补者。”(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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