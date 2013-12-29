一周展望：美股将以逾15年最佳表现收官 乐观步入2014年

资料图片：11月21日，在纽约证交所内工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月27日 -逾15年来美国股市表现最好的一年即将结束，但几乎没人认为2014年美股能重现今年的辉煌，不过交易商有许多乐观看待后市的理由。

美国股市很可能以平淡市况步入1月，很多交易商仍在度假，而且几乎没有能推动市场的重大因素。下周股市料继续上行趋势，尤其是有些2013年股价飙升的股票。

经济增长明年预计将加速，同时提振就业和消费者购买力。但由于股市一再刷新纪录高位，那样的经济形势或许也不能代表市场涨势会有2013年这么大。

“市场普遍感觉美国经济在好转，美联储表示将维持低利率后仍然站在市场这边，”NationalSecurities首席市场策略师Donald Selkin说。

“不过，虽然明年新资金仍将持续流入股市，但流入的规模将减少。明年股市再大涨30%左右的可能性很小。”

标准普尔500指数.SPX2013年迄今上涨了29%，为1997年以来最大的年度涨幅。道琼工业指数.DJI上涨26%，Nasdaq综合股价指数.IXIC亦劲扬了38%。

美股涨势很宽泛，标普500指数下的十个板块今年全部实现上涨。表现相对最疲软的板块电信类股.SPLRCL上涨了6.5%，非必需消费品类股.SPLRCD以40%的年涨幅领涨。

今年提振市场走扬的最大因素之一--美联储的经济刺激计划对市场的影响将不会像以前那么大了，联储12月宣布将缩减刺激措施。美联储自1月起每月将购买750亿美元美国公债和抵押贷款支持债券(MBS)，低于之前850亿美元的购买规模。而美联储主席伯南克也暗示，2014年联储可能继续缓慢缩减刺激措施。伯南克的任期将在1月31日届满。

最新的路透调查显示，分析师预计标准普尔500指数2014年底料涨至1,925点，相当于较当前水准上涨4.5%。

订阅视频提供商Netflix(NFLX.O)是2013年标普500指数表现最强劲的成分股，跳涨了近300%，电子产品零售商百思买(BBY.N)和半导体厂商美光(Micron Technology)(MU.O)双双录得近240%的涨幅。TeslaMotors (TSLA.O)表现也非常出众，股价劲扬了346%，Facebook(FB.O)则上涨了逾一倍。

这些股票下周或会进一步走升，受“账面粉饰”操作影响，这类操作是指投资者买入大幅上涨的股票让自己的投资组合看上去很棒，然后再向客户介绍投资情况。2013年将于周二画上句号，美国股市周三逢新年假期将休市。

“非必需消费类股和科技股在过去12个月里推动市场上涨，所以这两个板块下周继续上涨的话，我不会感到意外，”Longbow资产管理公司的执行长Jake Dollarhide说。

不过，Dollarhide称这两类股的“估值臻于完美”，明年很可能回落。

“市场倒不会突然说‘让我们抛售美光和Netflix吧’，但如果获利增长放缓，或是业绩电话会议进展不顺，股价肯定在继今年翻番后挫跌20-30%，”他说。

第四季财报季要到1月第二周才真正拉开序幕，但是下周美国将公布一些提供经济强劲与否线索的数据，比如消费者信心和制造业数据。

下周还将迎来美国房屋市场数据，周一有11月成屋待完成销售指数，周二将公布标普/Case-Shiller10月房价指数。楼市近期很受关注，因为美国指标公债收益率涨至两年高位，这可能给常受10年期美债收益率左右的抵押贷款利率带来压力。

“如果收益率保持高位，我认为那从技术面和心理角度而言，都利空市场，”SouthwestSecurities的董事总经理Mark Grant说。

美国11月成屋待完成销售指数预计将上升1%，而10月标普/Case-Shiller房价指数预计涨0.8%。

最近一周，道琼工业指数上涨了1.6%，标普500指数涨了1.3%，Nasdaq综合股价指数为上涨1.3%。(完)

(编译 白云; 审校 李春喜)

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