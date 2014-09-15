一周展望：美联储即便调整政策 美股魅力料仍大于债市

图为美国纽约证交所门前的华尔街指示牌。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约9月12日 - 若美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周一如市场预期，暗示维持近零利率的时间已经屈指可数，那么股市与债市近期的不稳走势在短期内可能还将持续；不过这不太可能让股市估值落到与债市比较相对失宠的程度。

美联储即将举行为期两日的政策会议，市场最为关切的问题在于该央行可能放弃将在“相当长时期内”维持低利率的措辞。这种焦虑情绪导致美国股市的五周连升势头在本周戛然而止，而且公债市场也创下至少两个月以来最大跌幅。

数家公司的首席分析师认为，美联储在政策指引中删除“相当长时间内”这一措辞的机率至少为一半；部分交易商可能将此解读为联储最早在明年3月就会升息。

“如果投资者感到美联储政策立场正变得更加强硬，这实际上对美元以外的所有资产类别都不利，”密苏里州圣路易的EverBank财富管理公司资深市场分析师Chris Gaffney指出。

不过，几乎没有人认为此举将立即导致投资者看多股市的立场发生长期改变，特别是相对于债市而言。

当然，联储提前升息的迹象可能削弱投资者对股市的乐观情绪。股市连创新高，在很大程度上要归功于美联储的量化宽松政策，以及维持低利率的决定，目前美国的低利率政策已经持续了近六年。

但就历史而言，公债收益率(殖利率)仍处于极低水平，而且不太可能大幅上升，不少投资者便将股票作为为数不多的有望取得长期成长的资产之一。

市场观察人士称，升息前景不大可能明显降低投资者对股市的热情，或者促使资金大规模转向债市。

“毫无疑问，短期内会出现一些波动，但市场在某个时候将会恢复均衡，”纽约保德信金融的市场分析师Quincy Krosby表示。

尽管标准普尔500指数.SPX的预估市盈率等指标暗示，股市正处于近10年来最昂贵的水平，但衡量股票相对于债券的相对估值的其他指标则对股市有利。

标普指数的所谓盈利收益(earnings yield/盈余殖利率)约为6.3%，较10年期美债当前收益率水平2.6%高3.7个百分点；二者间的长期差值约为1.5个百分点。盈利收益是市盈率的倒数，为比较股票相对于债券估值情况的常用指标。

若与高收益公司债相比，则结果对股市更为有利。根据美国银行/美林固定收益指数，高收益债的平均到期收益率仅为6.3%，不过长期平均收益率达到9.4%。高收益债是与股票形成竞争的主要债券品种。

此外据汤森路透的数据，美国企业在未来数季料将维持两位数的获利增幅，从而限制市盈率的上升，在获利增长快于股价上涨的情况下，甚至有可能压低市盈率。

这意味着股票仍是回报较好的资产，至少在利率升幅足以推动股票与债券相对估值指标回到利率历史正常水准之前是如此。

在目前的市场环境下，“暂时还没有能真正取代股票的更好选择，”Gaffney表示。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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