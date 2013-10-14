一周展望：债务谈判无进展 美股投资者难以专心看财报（更新版）

图为美国纽约股票交易所场内工作的交易员。 REUTERS/Mike Segar

(更新美国债务协商部分)

路透纽约10月13日 - 美国股市投资者希望撇开政治面消息，转而关注基本面，但这种愿望不会实现，因为国会议员仍在争论提高举债上限问题。

标普500指数周四和周五强劲上涨，因寄望接近达成协议提高16.7万亿美元联邦举债上限。

但由于投资者目前认为要等到10月17日截至期限，才可能达成协议提高举债上限，这料再度带来卖压。

“股市或许会做出负面回应，但我认为压力现在实际转向了华盛顿，”Cabot Money Management固定收益投资经理William Larkin表示。

美国政府自10月1日以来即部分关闭。关门持续时间超过许多人的预期，尽管总统奥巴马和国会共和党人提出的方案被视为取得进展的迹象，但最终能否达成一致仍不明朗。

众议院的两党协商未果，目前焦点转向了参议院领袖。众议院共和党人提出将举债权限仅延长六周，但这样政府有可能在假日季中间再度陷入停摆。民主党人希望至少可以让政府维持到明年。

参议院民主党领袖里德周日表示，他和参议院共和党领袖麦康奈尔举行了“富有成果的会谈”，并称“对于达成积极结果的前景很乐观”，将继续进行讨论。

“两党只是开始谈判，股市就纷纷上涨了。我认为市场应该预料到华盛顿政治舞台会有曲折情节，”证明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

“我们一直认为，更可能在下周初达成协议，而不是在本周末，仍预计将会及时达成妥协，从而避免危机全面爆发。”

然而，由于在距离最后期限只剩几天之际仍未达成协议，公债市场面临的压力可能增大。

“我们正在漂向未知水域，”DoubleLine Capital的资深投资组合经理Bonnie Baha表示。

“当大型美国货币市场基金开始担忧目前僵局对市场的影响，这就变成了实际问题，而不只是理论上的可能性。”

商业团体越来越公开地谈论触及债务上限的危险。此外，美国政府部分关门也在影响支出以及消费者信心。

**波动性上升**

标普500指数处在主要移动均线上方，这些均线可能在市场下滑时提供支撑。该指数比50日移动均线切入位1,678.22高0.9%，比100日移动均线切入位1,662.53高出1.8%。

许多分析师预测，协议达成拖得越久，市场波动就会越高。芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX)本周升穿20，为6月以来首次。波动性指数期货交易还表明，对短期市场走势担忧加剧。

数据表明，现在投资者愿意付出更多代价来对冲现在下滑的风险，而不是三个月以后的风险。VIX和三个月期VIX期货价差周三短暂触及2011年末以来最低，达到约负2。

这种情况周四逆转，当时市场急升，但交易员仍持谨慎立场，以防若华府仍没有取得进展导致波动性再度大幅冲高。

尽管大多数分析师称，美国债务违约将对经济产生灾难性影响，但他们还表示，不达成协议的可能性很小。

加州Fisher Investments公司的Ken Fisher表示，触及债务上限的可能性非常微小。Ken Fisher管理490亿美元资产。

“大家一直说这次情况不同，但华府只是让市场心烦意乱，仅此而已，”Fisher说。“如果存在违约的可能，债券价格就会创出新低。归根结底，你不要再理会狼来了的呼声。”

**财报季高峰期**

新的一周将有较多企业公布财报。银行业者的财报和财测或许最为重要，投资者关注企业有关政府关门以及利率上升影响的评论。富国银行(WFC.N)之前表示，来自住宅再融资的营收降至2011年第二季以来最低水准。

这将是第三季财报季首个忙碌的一周，将有通用电气(奇异/GE)(GE.N)、高盛(GS.N)、谷歌(Google)(GOOG.O)等重量级个股陆续公布业绩。

“政府关门将对获利成长产生一些影响，但我预计负面影响可能较小，”Fisher说。“我们明显仍处在牛市中期。”

据汤森路透数据，标普500指数企业料公布该季获利增长4.2%，低于7月1日时预期的8.5%。迄今已经公布业绩的31家标普500指数成分企业中，约有55%的业绩超过预期，低于历史平均水准的63%。

尽管新的一周一些政府经济数据仍将因关门而推迟公布，其中包括消费者物价指数(CPI)和房屋开工数据，但10月纽约和费城两家联邦储备银行的制造业调查指数都将按计划公布。

周一是哥伦布日联邦假日。股市将正常交易，但美国政府仍继续关闭。 当然，国会议员仍将继续角力。

“不过我仍然乐观认为他们会得出结果。我们从过去经验得知，华府总是要等到最后关头，”Cabot的Larkin称。(完)

(编译 李爽/石冠兰/张涛/张若琪 审校 李婷仪)

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