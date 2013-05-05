一周展望：美国股指有望顺利续涨

记者 Chuck Mikolajczak 编译 白云

路透纽约5月3日 - 周五出炉的美国非农就业报告就像跳板，拉抬华尔街股指弹升至纪录新高，投资者在心里盘算这波涨势最后是会偃旗息鼓，还是再接再励。

投资者为周五的就业数据感到鼓舞，数据显示美国4月新增就业岗位数量高于预期，2月和3月两个月的招聘情况比原本料想的强劲许多。

该报告缓解投资者因此前一系列经济数据欠佳而升起的担忧，尤其是制造业数据，扶助标准普尔500指数升破最后一道阻力关口1,600点，创下纪录收盘高位1,614.42点。

由于下周美国数据面比较清淡，财报季也接近尾声，似乎没有什么因素会打断眼下的股市涨势。

“那是个很难回答的问题--在既没有微观也没有宏观焦点的情况下，我们会把注意力转向哪里呢？”Lazard Capital Markets的董事总经理Art Hogan说。

“我的看法是，在缺乏关键信息的情况下，市场处在一条阻力很小的上行通道上。”

下周经济消息面非常清淡，值得注意的少数几个数据包括3月消费者信贷和趸售(批发)库存。

财报季逐渐降温，迪斯尼(DIS.N)是下周唯一公布业绩的道指成分企业，其业绩将让人一窥消费者支出的状况。

将公布业绩的标普500指数成分企业包括Tyson Foods(TSN.N)、Dean Foods(DF.N)、艺电(Electronic Arts)(EA.O)、Whole Foods Market (WFM.O)、英伟达(Nvidia)(NVDA.O)和Priceline.com(PCLN.O)。

企业获利增幅较之前的市场预期有所提高，目前预期的获利增幅为5.2%，高于财报季刚开始之际的1.5%。

据截至周五的汤森路透数据，标普500成分企业中的404家企业已经公布获利，其中68.3%的企业获利优于分析师预期，高于1994年以来的该比例均值63%，也好于前四个季度的均值67%。

但营收情况依然让人失望，标普500成分企业中只有46.3%的营收超过华尔街预期，远低于2002年以来的62%，亦逊于前四个季度的52%。

标普500指数轻松突破1,600点的最后阻力关口，现在股指处于未曾涉足的区域，投资者想预测股指何时回调或者何时放缓涨势，不是件容易的事情。

“标普500指数借力非农就业报告突破1,600点的阻力，升至以前从未触及的水准，”Windham Financial Services的首席投资策略师Paul Mendelsohn说。

“一般情况下，没人想挑战52周高位，也肯定不想去挑战历史高位。”

道指本周上涨1.8%，标普500指数涨2%，Nasdaq综合股价指数涨3%。

标普500指数周五收高后，实现截至3月中旬连涨七周以来的首次周线连涨，这也许暗示股指将进一步上涨。市场目前将迎来夏季清淡行情。标普500指数在过去三年的每个5月都为下跌。

“目前的关键在于，你希望看到多头继续推高股指，不希望看到指数回落，”Schaeffer's Investment Research的资深技术策略师Ryan Detrick说。

“终极逆向操作者会说市场可能基本消化了那类预期，多数人不认为在行情通常比较疲软的夏季股指还会继续上涨。”

同理可知，股市涨至高位意味着回调的时机到来，投资者重新开始忙着了结获利和逢低吸纳，这番买卖较量是导致股指在3月下旬和4月大部分时间里，周线交替出现涨势和跌势的原因。

“市场出现两极分化。要么都涨，要么都跌，”Mendelsohn说道。“两种情况都不错，要么涨到天上去，要么全部完蛋。”(完)

(译文审校 王冠中)

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