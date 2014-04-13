一周展望：美股步步为营面对更多财报 防科技股跳水后市场再遭掼压

资料图片：纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约4月11日 -美国高增长的科技股和生物科技股遭遇剧烈卖压，可能让投资者在下周美国财报季进一步迈入高峰之际，得做好股价恐不只是小幅回档的心理准备。

第一季获利预估已大幅下降，许多企业把展望疲弱归因于寒冬的影响。

随着高估值股票承压，获利可能受到比往常更严格的检视。

“投资者对前景有很大的怀疑，而我们正进入第一季财报季，因此，市场可能会有些调整，”富国银行基金管理公司首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

汤森路透数据显示，目前市场预计标准普尔500指数成分股第一季获利仅较上年同期增长0.9%，远低于1月1日预估的6.5%增幅。

未来一周有54家标普500企业预定要公布第一季业绩。而截至周五，已有29家成分股的财报出炉。

下周预计公布业绩的企业，包括通用电气(奇异/GE)(GE.N)、强生(JNJ.N)、高盛(GS.N)、谷歌(GOOGL.O)(GOOG.O)和IBM(IBM.N)等，都备受瞩目。

另一方面，新的一周美国也有更多经济数据要公布，包括周一的零售销售，周二的消费者物价指数(CPI)、周三美国房屋开工及工业生产，周四的美国费城联邦储备银行制造业指数，和一周初请失业金数据。

这一连串数据，将会在只有四个交易日的一周涌入。美国股市周五将因耶稣受难日而休市。

一些市场人士从周一日落开始将过逾越节而暂离市场，因此成交量也可能较平常为低。

**绩优股再获青睐**

市场重挫后，浮现资金移至绩优股的趋势。Nasdaq指数周五收在4,000点之下，为2月3日来首见。

本月迄今Nasdaq指数.IXIC累计挫低4.7%；道琼工业指数.DJI跌2.6%，标普500指数.SPX则下滑3%。

“盘面一度是小型股主导。”Jacobsen提到一些曾受华尔街热捧的股票时说。“但现在绩优股又获青睐，投资者从那些涨跌幅较大盘大的高贝它系数个股转向体质好的股票。”

尽管股市大幅下跌，不过目前为指数据显示，投资者的资金仍在注入股市。

截至4月9日止当周，美国基金投资者向股票基金注入了89亿美元，创四周来最大净流入金额。据汤森路透旗下理柏周四的数据，同期主要投资美国公债的基金则出现四周来首度资金流出。

不过生物科技股摔得鼻青脸肿。Nasdaq生技股指数.NBI已连续第七周下跌；较2月25日所创收盘记录高点挫低约21%。上回该指数连跌七周，已是1998年夏天的事了。

Nasdaq生技类股市盈率(本益比，P/E)达34.4倍。汤森路透数据显示，标普500指数的预期P/E为14.9倍。

上市交易基金(ETF)数据也显示，有大量资金流出科技相关类ETF；在至少连续五周资金流入后，4月9日止当周科技类ETF报告资金流出。

主要为科技和生技科技类的高增长企业股价曾带动股市在2013年大涨，使部分股票在市场中有最高估值。

“估值将再度成为重要因素，至少有一阵子将是这样。” Platinum Partners总裁Uri Landesman称。

**关注美联储**

股市之所以会有那么大的卖压出笼，部分或许是美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月决定削减量化宽松(QE)经济刺激举措的不安情绪造成。

因此，市场所有目光将投向美联储主席叶伦周三在纽约经济俱乐部的演讲。

保德信金融的市场策略师Quincy Krosby表示，“基本上市场五年来都是靠美联储政策的守护，”那推高了市场估值。

“现在随着我们愈来愈接近QE结束，我想交易商和对冲基金都非常谨慎且开始对股票挑肥拣瘦。”(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。