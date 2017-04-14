一周经济焦点：法国大选波诡云谲 潜在影响不容小觑

路透伦敦4月13日 - 若说特朗普当选美国总统及英国投票决定脱欧搅动了全球经济水域，那么可能有一场海啸即将来临。

未来一周将是4月23日法国大选第一轮选举前的最后一周。意外已经接二连三：在任总统不参选，极右翼在崛起，一名独立候选人可能胜选，之前领先的候选人备受丑闻困扰。

但最新剧情显示极左翼候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)或与极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在5月7日展开最后对决，这种转折很可能给全球经济造成影响。

其原因在于，这两位候选人都反对欧元和欧盟，给其稳定性甚至存亡带来了风险。“法退”之声不绝于耳。

梅朗雄在电视辩论中出色表现让他在过去一周声势突起。周二的一项调查显示，他的支持率高达19%，与马克龙和勒庞的差距分别为不到4个百分点和不到5个百分点。周四的民调则显示他的支持率为17%。

“对法国、欧洲和市场来说，如果梅朗雄与勒庞5月7日对决，将是在坏与丑之间做选择，”贝伦贝格银行周四在报告中称。

目前仍不太可能出现这种局面：民调显示前经济部长马克龙将赢得大选。但事实是，长久以来一直在边缘徘徊的梅朗雄和勒庞目前入围热门人选。

法国经济表现好坏参半。失业率目前达10%，并且五年来一直在此水准附近。今年经济增长率料仅有1.4%，使得法国在28个欧盟成员国中与比利时并列第25。

其它数据亦表明法国面临压力。World Economics对欧元区内欧元相对价值的研究表明，德国与法国之间存在巨大差距，使得后者的竞争力相差甚远。

不过，尽管增长疲弱，但在收入平等方面，法国比美国和英国等其他国家的情况要好得多。

例如，最近一份研究显示，2012年法国收入中值比1996年高出约17%，而同期美国收入中值仅增加2%。

这一切将怎样影响法国那些愤怒的、被忽略的选民还不得而知。

**亮点**

法国最近的一个亮点是采购经理人指数(PMI)，该数据显示企业乐观情绪有一定程度的上升，欧元区的PMI亦改善。

就在第一轮总统大选投票之前，下周五(4月21日)法国4月PMI初值将出炉。法国3月三大PMI--制造业、服务业和综合PMI数据显示，都处在扩张范围内，尤其是服务业PMI。

路透初步调查显示，法国4月服务业和制造业PMI将基本持平，可能是因为选举不确定性。

欧元区和德国也将公布PMI数据。其中欧元区综合PMI料略有改善，巩固对于区域经济稳步复苏的整体看法。而德国制造业PMI可能小幅下滑。

欧元区之外，英国3月零售销售数据定于4月21日周五公布。透过该数据，可观测英退谈判在即时的消费者信心状况。

去年英国退欧公投之后，英国消费者表现出的韧性令经济学家等分析人士感到诧异，但近期有迹象显示消费者信心有所下降。

英国零售业联盟(BRC)最近公布的数据显示，英国消费者2017年初压缩开支，零售销售创下近10年前全球金融危机最严重时期以来最慢增速。

这要归因于退欧公投后英镑走贬引发的通胀上升局势。而且也与去年复活节时间相关的一些季节性影响有关。

美国数据方面，包括4月纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数以及3月工业生产等，可藉此观察美国经济状况。

3月工业生产料增加，反映出本国经济复苏状态好到足以令美国联邦储备委员会(美联储/FED)开启暂时的收紧周期。

图表：欧元区劳动力成本：tmsnrt.rs/2pd5lsv

法国经济一览：tmsnrt.rs/2b4ue0a

历年法国大选首轮情况：tmsnrt.rs/2p1Um5s

法国就业创造tmsnrt.rs/2odYIBD(完)