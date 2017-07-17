一周经济焦点：辛特拉讲话语惊金融市场后 德拉吉这次将出言温柔

路透伦敦7月14日 - 欧洲央行(ECB)周四的政策会议预计不会做出重大调整，但可能会进行微调。

后危机时代的庞大刺激措施实施多年之后，欧洲央行政策慢慢走向正常化之际，决策者们可能会精准调整语言措辞。

该央行可能不再提及准备增加资产购买计划的规模或延长存续期，待到秋季可能宣布将在何时以何种方式缩减其购债措施。

但考虑到欧洲央行总裁德拉吉6月27日在葡萄牙辛特拉的讲话引发剧烈反响，他这次将慎之又慎，注意不要引发又一场“缩减恐慌”。当时德拉吉在辛特拉暗示，欧洲央行可能对大规模刺激措施做出调整。

他的讲话发表后，欧元和公债收益率大幅飙升，并引发一些人士出面挽回。

“我们预计德拉吉下周将继续逐步调整沟通，”北欧联合银行(Nordea)分析师团队在报告中称。

“目前为止，欧洲央行一直持有增加资产购买计划规模的隐含倾向，但这种立场可能变得更为中性，因欧洲央行将尽力让通向下次在秋季宣布缩减的沟通路径变得更加平坦。”

在谈到市场对德拉吉辛特拉讲话的紧张反应，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)最近调整措辞，他们补充道，“市场在这次会议前后的反应都同样引人关注...德拉吉一方面需要为日后宣布缩减铺平道路，另一方面又不能让债市惊吓过度。”

接受路透调查的分析师有半数现在预计，欧洲央行或于9月份宣布将逐渐缩减资产购买。还有25%的分析师预计该行或一次性缩减，还有25%的分析师预计不会有调整。

9月7日会议将发布欧洲央行工作人员做出的最新通胀和经济增长预估。

路透周五报导称，三名熟悉讨论情况的消息人士表示，欧洲央行倾向于维持资产购买计划没有固定期限的状态，而不是为其设定一个可能十分遥远的结束日期，以便在前景万一恶化时保有灵活性。

目前为止欧洲央行表示，如果有必要，将按照当前速度购债直至2017年12月，“或者必要的话持续更长时间”，而后将进入缩减阶段。

**通胀乏力**

虽然欧元区经济增长处于10年来最佳状态，失业降速快于预期，但薪资增幅乏力，导致通胀率持续远低于欧洲央行接近2%的目标。

当前预估显示，通胀率至少在2019年底之前都将维持疲弱。

美银美林的分析师团队称，欧洲央行越来越有必要在沟通中对超常规刺激和常规利率政策加以区分，强调通缩风险消退支持其缩减资产购买，但维持低利率以反映通胀疲弱。

“我们认为，为了让市场进一步习惯这种方式，德拉吉下周将需要‘肯定辛特拉讲话’，也就是继续让市场为缩减做准备--实际上也要放弃QE倾向--与此同时要清楚表明，仍然需要‘耐心’、‘坚持’和持续的货币刺激，”他们写道。

日本央行周三和周四召开政策会议时料维持货币政策不变。消息人士称，该央行料将调高其经济成长预测，但调降其乐观的通胀展望，这令外界更加预期日本央行在回撤大规模刺激计划方面将远远落后于全球主要央行。

下周四的贸易数据料显示，在日圆疲软的帮助下，日本6月出口预计连续第七个月增长，表明全球需求最近回升将继续支撑日本经济温和复苏。 不过通胀低迷将让日本央行维持刺激措施。

英国央行决策者们对于是否升息看法不一，至少有一位委员认为央行应当考虑较计划提前收回4,350亿英镑的量化宽松计划。 周二的英国通胀数据将备受关注。

英国消费者薪资增长近来一直落后于通胀的飙升步伐，周四的零售销售数据也应有助于判断消费者是否感受到这种压力。(完)