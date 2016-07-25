一周焦点：聚焦美联储及日本央行会议 关注欧洲央行压力测试

图为2015年9月拍摄的美联储总部。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透法兰克福7月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储)和日本央行将是下周的关注焦点，不过在等待英国公投意外决定退欧余波尘埃落定之际，决策官员可能维持审慎。

自英国6月23日的公投后，各个央行在等待政治面的定心丸及英退的可能影响更加清楚，因此多避免采取什么行动，以口头保证安抚市场的不安，但将擘划路径的重担留给各国政府。

确实，目前几可笃定美联储周三将维持利率不变，但在承认经济前景改善之余，应不会对下个行动提供多少暗示，亟欲避免重蹈助长升息预期这个错误的覆辙。

美联储下个行动仍料是升息。但在对英退的忧虑缓解之际，美国大选脚步正在接近，可能使得下次行动的时间后推至接近年底时，或令美联储今年仅限升息一次，比年初时预计的年内升息四次要少得多。

“由于到9月中前景届时想必也还不够明朗，我们认为下次升息比较可能是在12月，然后明年再有两次。”德国商业银行于一份报告中称。“因此我们预测中期美元将稍强些，收益率也略升。”

路透调查的分析师也预计下次升息在第四季，利率期货暗示在接近2017年中会采取一次行动。

不过美国经济依然稳紮稳打，周五将出炉的第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值料为可观的增长2.6%，第一季为增长1.1%。

近来经济数据常出现惊喜，金融形势也见缓和，显示美国进入第三季基调强劲，增长动能稳健。

**日本央行**

日本央行下周五利率决定的结果难料。该央行正疲于应付低通胀困境，市场隐然充斥着其将不得不放宽政策的臆测。

日本央行可能调降通胀预估，但仅略微下调；那或可让央行有理由暂且按兵不动。

日本首相安倍晋三正在准备一套总规模至少20万亿(兆)日圆(1,890亿美元)的刺激计划，这或可能使日本央行面临的压力略为减轻。日央行今年初采取了负利率政策饱受批评。

但该央行能否避免推迟实现2%通胀目标的时间框架并不确定，暗示其利率决定也将是结果难料。

“英国退欧对实质经济和金融市场影响的忧虑，已促使投资人押注日本央行本月将放宽政策。”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Naomi Muguruma表示。

“因此他们这个月若按兵不动将让市场失望，引发股价下跌及日圆上升。”Muguruma补充道。

目前分析师预计日本央行将扩大其资产购买计划，并将一项关键利率由目前的负0.1%降至负0.2%。日本央行1月时决定实施负利率政策，对金融机构存放在央行的部分资金适用负0.1%的利率。

欧洲方面，一周最主要的就是周五将公布银行压力测试结果，焦点将是意大利银行业者，由于该国银行获利能力低，且帐上不良贷款高达3,600亿欧元(3,970亿美元)，因此被视为最薄弱的环节。

鉴于意大利和欧盟执委会因对国家救助上看法分歧，双方协商似乎陷入僵局，测试数据或可提供新动力，促双方就解决办法达成一致。

欧洲央行总裁德拉吉周四暗示设立一个公共防护网的可能性，以帮助意大利银行业者减少一些有害于其放贷能力的不良贷款。

欧元区和英国第二季GDP数据也将受到关注，不过在英国决定退欧后，那些数据的影响就没那么重要了。(完)