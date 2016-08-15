一周焦点：全球货币政策水龙头仍大开 美联储会议记录备受关注

图为欧元、美元、英镑、人民币、日圆和港元。 REUTERS/Jason Lee/File Photo

路透伦敦8月12日 - 为应对全球经济艰困而祭出积极全球货币政策，以及全球股市几乎每日刷新纪录，再加上债券收益率处于纪录低位，未来一周这三个紧密相连的剧码料仍将上演。

除非神迹出现，否则的话，只有一件事可以打乱这样的剧码，那就是美国联邦储备理事会(美联储/FED)改变立场论调。美联储在去年12月升息后，仍在掂量何时再度升息。

美联储将在周三公布7月政策会议记录，外界或将比平常更加仔细研读，因为美联储下个月的会议将是11月美国总统大选前唯一的升息机会了。

关于下次何时会升息，美联储官员们在今年多数时间已发出不同且时常矛盾的讯息，而关于9月升息的可能性有多少，却鲜有明确的意向。

金融市场利率期货合约，以及近期路透调查分析师所给出的可能性预估中值，表明升息机率偏低，如果美联储真要在今年升息，那么12月的机率要高一些。

“我们认为市场暗示的2016年升息机率将在本月余下时间升高，联邦公开市场委员会(FOMC)8月17日公布会议记录，以及美联储主席叶伦8月26日在杰克森霍尔(Jackson Hole)的演说，可能将暗示9月升息仍有可能，”Wrightson ICAP的美联储观察家Lou Crandall在近期给客户的报告中写道。

同时，美联储官员们一直透露出风声。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在接受报纸专访时表示，美联储计划渐进式升息，至少在他看来，这意谓着今年将升息一次。

但鉴于欧洲央行、日本央行不断挹注资金，如今英国央行也再次每月购入价值数以千亿计美元的证券，美联储看来也将顺应潮流。

对主要央行来说，还有一个令人难以忽视的事实是，在逾五年来的紧急货币政策后，虽然经济有一些增长，但在大多数的发达经济体，除了资产价格飙升之外，难言有什么通胀。

“在全球金融危机之后的数年，超级宽松货币政策未能刺激全球经济扩张，这表明财政宽松或许才是振兴经济更有效的办法。如今也是一样的道理，”法国巴黎银行(BNP Paribas)全球市场分析师们表示。

但除非财政水龙头开得更大，否则的话，还是要靠全球主要央行来掌舵。

新西兰央行面对除房市外其他领域通胀疲弱的情况下，一如澳洲央行采取降息举措，以期能压低本币，但结果却让本币上涨。

本周英国将公布通胀数据，市场预期物价压力微乎其微。

不过，这影响不大，自从英国6月23日公投退欧后英镑崩跌，对进口多于出口的经济造成冲击，通胀或许很快就会超过3%以上。

英国最新请领失业金人数也将受到密切关注，因这是英国公投退欧以来首个官方就业市场数据。许多人如今预期英国4.9%的低失业率将会开始快速攀升。

Investec资深分析师Victoria Clarke表示，“该请领失业金人数将让我们一窥公投后7月期间的情况。”

“的确，我们发现近期英国招聘与就业联合会(REC)的报告显示英国7月就业市场‘直线下滑’，长期员工招聘降至2009年衰退以来的最低水平。”

本周稍晚英国并将公布零售销售数据，不过调查数据已暗示自公投退欧以来表现相当不错。

日本亦将公布第二季国生产总值(GDP)，路透调查显示，环比年率为成长0.7%，这将是第一季GDP增幅1.9%的一半不到。(完)