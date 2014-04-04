中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月31日-4月4日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

* 人民币兑美元即期当周双向波动后近持平于上周末水平。市场预期较为分化，盘间疑似干预亦在减少，日内波幅出现收窄趋势，成交额亦逐日下降。市场焦点在于3月份外贸和外汇占款的情况，需要从中找到方向指引，而目前看法分歧较大。下周四公布数据前，料继续在谨慎情绪中随中间价方向盘整。

公开市场操作:

* 面对银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

不过微观操作上，抽离资金主力手段采用期限更短的14天正回购品种，分析人士表示，这或体现财税缴款对流动性冲击央行已有考虑，平滑部分在中下旬到期，可助力和缓资金压力。今年宏观基本面下行压力加重，推升市场对货币政策放松的期待，不过一季度主要经济数据尚未明朗化，降杠杆理念犹在等因素，受访人士认为，通过降准方式的货币政策放松未到枪响起跑时。

债市:

* 中国银行间债市当周震荡走弱。市场人士表示，在月中缴税等因素的干扰下，资金面预期一直难脱谨慎，且随着国务院稳增长政策出台，现券抛压有增无减，中长端品种收益率一路走升；不过，虽然本周公开市场操作量逐步加码，但丝毫无碍资金宽松局面，随后现券收益率略有所回调，而后期走势方向性仍不太明朗，机构分歧犹存。

票据:

* 中国票据市场转贴利率当周小跌持稳。交易员指出，流动性持续宽松，周初转贴利率延续小幅回落态势，此后在低位逐步持稳，本周场内买卖双方价差有所扩大，不易达成交易。针对下周市场走势，他们认为，下周面临补缴存准等压力，目前机构预期多偏乐观，资金或不会受到太多扰动，而春节后转贴市场已累积较深跌幅，继续向下空间亦应有限，料短线低位震荡为主。

股市:

* 中国股市沪综指.SSEC当周区间震荡，累计上涨0.84%。尽管以创业板为代表的成长股估值过高渐成共识，但市场期待的跷跷板效应并未马上出现，基于宏观经济及资金面等因素，大盘蓝筹股并未有明显起色，股指小幅涨跌交错。周五沪综指当天0.74%涨幅，显示当天才是本周股指上涨最大的贡献力量。

期市:

* 上海期铜当周震荡上涨。因主要产铜国智利发生地震，及对于中国经济刺激有一定预期，前半周铜价较为坚挺，曾创下三周来高点；不过中国出台一些经济刺激政策弱于预期，铜价有所回落，主力7月合约周五收报46,690元，本周累计上涨0.76%。

* 上海期金当周低位震荡，连续第三周下滑。尽管下跌动能趋缓，但因美国经济数据强劲以及资金继续流出黄金ETF，金价反弹乏力。上海期金主力1406合约周五收报每克257.95元，全周累计下滑0.41%。(完)

(整理 边竞/林琦/吴芳/李然; 审校 张喜良)

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