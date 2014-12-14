一周焦点：美联储思考调整措辞时机 欧盟峰会聚焦经济增长

路透布鲁塞尔12月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周若一如部分人士的预期，在声明中弃用将在“相当长时期”维持近零利率的措辞，这将是其向市场发出有关宽松货币政策即将结束的最明确信号。联储维持这一承诺已有两年时间。

美联储将于周二和周三开会。该央行在2012年12月首次于会后声明中加入了这一措辞，承诺在资产购买计划结束和经济复苏加快后，仍维持高度宽松的货币政策立场。

现在这两个条件都已具备。

美国失业率在4月已降至美联储认为表明复苏转强的水准6.5%以下，目前处于5.8%的六年低点，即便有更多人加入了劳动力大军。联储的资产购买计划已于10月结束，在当月会议上只有一名央行投票委员不同意继续使用“相当长时期”的措辞。

市场对这个词代表的时间跨度的理解为至少六个月，并且目前预期联储将在2015年中期升息。

自10月以来，立场偏强硬的达拉斯联储总裁费希尔已表示，联储应当放弃这一承诺；而立场较为温和的克利夫兰联储总裁梅斯特对路透称，这一措辞“缺乏新鲜感”。

一些经济学家相信，市场将可从容应对美联储的措辞调整；不过其他人提起了美联储在2013年5月首次谈及逐步撤出货币扩张政策时，引发的市场振荡。

“一定要在某个时候采取这一行动，但它就像撕掉紧粘着的膏药一样，会让人觉得很疼，”ING首席国际经济分析师Rob Carnell指出。他还质疑央行倾向于使用固定措辞，而不只依赖数据作为指引的做法。

Carnell认为，美国整体通胀率很可能在明年3-5月跌破1%，因为届时对数据进行季节性调整时，油价下跌这一因素将占据更大比重。

“因此在5月或6月开始升息的看法难以获得认同，”他说。

**欧盟增长峰会**

本周将以聚焦于经济疲态的欧盟峰会作结。不少人在本周过后就将开始圣诞节和新年休假。

对部分分析师而言，最好的情况就是法国与意大利承诺出台更多助推经济增长的改革举措，并进一步控制赤字，从而为欧洲央行祭出对抗通缩的新武器铺路。

上周欧洲央行面临的开始印钞并购买主权债的压力进一步加大，因为银行对其提供的低息贷款兴趣平平。

欧洲央行今年向银行提供了4,000亿欧元贷款，但银行只接受了其中大约一半。表明银行对作为欧元区经济支柱的小企业发放贷款信心不足。

欧洲央行决策者已经暗示央行有可能最快在1月开始印钞，但以德国为首的少数国家反对这么做，他们担心印钞将会导致债务负担已然沉重的国家更加不计后果地去借款。

“德拉吉有七个礼拜的时间去统一大家的意见。我不认为他能在圣诞节前完成这件事，”BNP Paribas Fortis的首席策略师Philippe Gijsels。“我们很有可能要到明年才看到央行有所行动。”

希腊议会周三举行了总统选举的首轮投票，提醒大家欧元区债务危机还没有完全消除。第三轮和最后一轮投票预计将在12月29日进行。

如果希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)提名的候选人没有获得规定的五分之三赞同票，将会触发议会选举；民调显示在后一种情况下，反对金援的左翼激进联盟党很有可能胜出。

萨马拉斯周四警告指出，如果他的政府垮台，希腊有重新深陷债务危机的“灾难性”风险，他的这番言论推动希腊股市和债市大跌。

不过，虽然希腊10年期公债收益率涨逾9%，短期公债收益率还要更高，但10年期意大利公债收益率周五只有约2%，同档西班牙公债收益率略更低于2%。

欧洲央行有可能采取QE的前景意味着这回情形与2010-2012年不一样，不像当年担心危机蔓延至其他欧盟成员国的恐慌情绪很高。欧洲央行总裁在2012年曾经承诺将“竭尽所能”来挽救欧元。

那些希望中国经济放缓担忧缓解的人，将关注周二将出炉的民间采购经理人指数(PMI)调查，预计12月中国制造业PMI初值将回升至成长区域。(完)

(编译/审校 徐文焰/白云)

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