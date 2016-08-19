中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月15日-19日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：将研究一带一路建设具体政策，创新国际化融资模式--习近平

中国国家主席习近平周三表示，将进一步研究出台一带一路建设的具体政策措施；重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。

--《财经洞察》中国财政和货币政策边际收缩倒逼改革切实推进

或主动或被动，中国宏观货币和财政政策7月以来进入了边际收缩期，需求端刺激作用可能将下降，下半年经济下行压力可能加大，倒逼中国的供给侧改革实质推进的现实压力。

--《焦点》炎炎夏日中国楼市热情不减，过热城市调控箭在弦上

中国楼市在7月的热度并不比高温逊色，最新公布的70城房价指数延续涨势，部分热点地区房价环比升幅维持在2%以上，呈现出“淡季不淡”态势。惟过热城市调控政策接二连三推出，令环比上涨动能略有减弱。

--中国房地产：规管房地产中介，禁止提供首付贷等金融产品

中国住房城乡建设部等七部委最新发布意见，加强房地产中介管理，规定中介机构不得强迫委托人选择指定金融机构，不得将金融服务与其他服务捆绑，禁止提供首付贷等违法违规的金融产品和服务。

--中国国企：主要采取增资扩股、出资新设方式开展员工持股--国资委

中国国资委称，将主要采取增资扩股、出资新设方式开展员工持股，保证国有资本的控股地位。员工入股应主要以货币出资，入股价格不得低于经核准或备案的每股净资产评估值。年内启动实施首批试点，成熟一户开展一户，2018年年底视情况适时扩大试点。

--中国外贸：今年下行压力仍大，出口降幅料较去年扩大

外需疲弱，加上传统竞争力优势正面临综合成本上升的挤压，令中国今年外贸形势依然严竣。中国国务院发展研究中心副主任隆国强周五在国新办发布会上预计，中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。

--中国经济：下半年物价稳中偏弱，全年可实现年初确定的3%通胀目标--发改委

中国国家发改委称，展望下半年，中国经济基本面没有出现显着变化，价格运行也将保持基本稳定，可以实现年初确定的3%左右的预期调控目标。

--中国经济：近期工业经济现小幅波动，但总体趋稳向好态势未改--国家统计局

中国国家统计局工业司司长赵云城称，综合多方面因素看，尽管近期工业经济出现小幅波动，但总体趋稳向好的态势没有改变，未来新动能加快蓄积及供给侧结构性改革成效显现值得期待。

--中国数据：前七月ODI同比增逾六成，未收到滴滴优步申报--商务部

中国1-7月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增逾六成，突破千亿美元。中国对外投资额已超过利用外资额，成为净资本输出国。

--中国经济：钢铁煤炭去产能任务艰巨，产能过剩与中国产业政策无关--发改委

中国国家发改委称，7月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资594亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域；钢铁煤炭行业去产能任务艰巨，将督促各地细化。

--中国能源：周五起提高成品油价格，汽柴油每吨提高175元和170元--发改委

中国国家发改委称，自周五起提高成品油价格，汽油价格每吨提高175元人民币，柴油价格每吨提高170元。

--中国经济：上半年PPP储备项目已达9,285个，总投资料超10.6万亿--副财长

中国财政部副部长史耀斌称，截至上半年，全国拟采用PPP模式的储备项目已经达到了9,285个，总投资预计超过10.6万亿元人民币，其中已落地项目的投资额超过1万亿元。目前财政部正在与其他20个部委联合开展第三批示范项目的遴选工作。

【金融】

--中国央行：央行官员强调货币政策须与财政政策结合，应减税及提高赤字率

上周五中国公布疲弱7月金融数据并引发市场上有关进一步宽松货币政策的预期后，中国人民银行调查统计司司长盛松成仍坚持认为，单一积极的货币政策难以有效降低企业经营成本，必须与积极的财政政策相结合。

--中国保险：通过加强宏观审慎监管防范和化解综合经营风险--保监会主席

中国保监会主席项俊波表示，保险集团综合经营有利于提高资源整合效率，也有利于推动保险公司商业模式的再造升级，但也会增强不同市场、区域和行业之间的风险关联度，必须通过加强宏观审慎监管来予以防范和化解，坚决守住不发生系统性风险的底线。

--中国央行：周一对15家金融机构开展2,890亿元MLF操作，利率与上期持平

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。

--中国金融：SDR计价“木兰债”首期规模不超5亿，或为三年期固息--世行

世界银行（国际复兴开发银行）称，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”，或为三年期固定票息产品，首期规模不超过5亿SDR（约46亿元人民币），并于10月1日前发行。

--中国金融：上海自贸区将构建跨境金融安全网，加强跨境资金实时监测

上海自贸试验区将建立适应自贸区发展和上海国际金融中心建设联动的金融监管机制。以自由贸易账户为基础，构建跨境金融安全网，加强本外币跨境资金流动的实时动态监测监控，建立完善“长臂管理”机制。

【固定收益】

--《分析》中国央行缩量净投放维持资金紧平衡，政策弱宽松基调将慎用降准

鉴于中国银行间资金面稍偏紧态势持续不改，央行本周MLF续做同时，公开市场亦延续净投放格局，惟投放规模较上周缩减逾八成。分析人士认为，从流动性整体来看，资金投放规模尚属平稳，不过监管层维持资金面紧平衡意图明显，政策调控中性、平衡基调的态度坚定。

--路透专访：中国债市信用风险难实质改善，过剩行业企业需区别看待--中诚信

中国经济减速，今年以来债市违约风险加剧。中诚信国际信用评级公司董事长闫衍表示，在偿债高峰、经济下行叠加供给侧改革实质推进的背景下，未来两、三年债券市场信用风险水平难以出现实质改善，违约及信用风险事件仍将间或出现，但大面积违约可能性较小。

【外汇】

--人民币汇率：7月实际与名义有效汇率均创21个月新低，前者跌幅收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际有效汇率指数降1.11%至121.69，创21个月新低，上月为降1.65%。

--《综述》中国结售汇逆差料改善因贬值预期淡化，企业避险意识提振期权需求

受英国脱欧和美联储加息预期升温以及季节性因素共同作用，中国7月银行代客结售汇出现连续13个月逆差，且逆差额较上月扩大1.5倍。分析人士指出，7月数据表明资金外流仍面临一定压力，数据也从侧面佐证监管层在7月出手维稳汇率，但8月随着美指调整，人民币汇率贬值预期有所淡化，预计结售汇数据将改善。

--《焦点》深港通再拓跨境人民币投资渠道，但资本项开放短期仍难“放开手脚”

沪港通启航即将两年之际，中国国务院批准深港通实施方案，无疑将进一步拓展资本项下跨境人民币投资渠道，再加上深港通和沪港通均无交易总额度限制以及开放标的的放宽则被市场认为是中国政府推进资本项下开放的一种更积极尝试。

--中国外汇：外汇交易中心推出美元对人民币期权净额清算交易业务

中国外汇交易中心称，自8月15日（本周一）起推出外汇期权净额清算交易确认等业务，以配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务，初始交易范围为期限1年以内（含）的美元对人民币普通欧式期权交易。

--路透调查：全球宽松政策环境激励亚洲新兴货币多头，人民币转为看多

路透调查显示，过去两周里新兴市场货币弥漫着看多的乐观人气，中国人民币的押注也转为看多，这都得益于预计全球范围内宽松货币政策的施行时间延长。

【证券/行业】

--中港证券：国务院已批准深港通实施方案，相关准备工作基本就绪--中国政府网

中国总理李克强在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。

--中国保险：保险公司可在新三板挂牌和转让股份，为其他公司进入提供新通道

中国保监会称,支持符合条件的保险公司在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌，鼓励挂牌保险公司采取做市方式或竞价方式进行挂牌股份转让，此举可为其他公司进入保险领域提供新的通道。

--《焦点》深港通千呼万唤始出来，预期充分短期对中国A股撬动作用有限

继沪港通之后，经过一年多的技术准备和经验累积，中国监管层终于批准实施深港通方案。但由于此前市场对深港通预期已相对充分，且目前的市场状态已大不如前，因此短期其对中国A股的撬动作用有限。

--《焦点》中国基金业监管政策再收紧，管理层防风险逐一“排雷”

中国证监会近日连续出台针对基金业的监管措施，表明在防风险仍为首要任务的背景下，管理层正努力排除风险隐患，基金业也将继续在转型的阵痛中艰难前行。

--香港个股：万达商业退市方案获股东同意通过--消息

一名熟悉情况的消息人士表示，大连万达商业地产股份有限公司的退市方案，在周一早上举行的临时股东大会上获得股东通过。

--中港个股：恒大增持万科股份至6.82%，收购总代价已达145.7亿元人民币

中国恒大集团在举牌中国最大房企万科后，近一周来增持万科股份步伐未停，恒大集团周一晚间公告称，截至当日（15日）的一周内，透过其附属公司进一步收购万科A股，目前持股比例已达6.82%，收购总代价约为145.7亿元人民币。

--路透专访：中国平安保险海外投资配置比例可能大幅提高四倍

中国平安保险首席财务官(CFO)姚波向路透表示，平安保险计划将海外投资配置比例大幅提升至5-10%。

--港股业绩：联想集团首季净利升64%胜预期，移动业务2017/18下半年度可望扭亏

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17财政年度首季净利同比升64%，优于市场预期，因个人电脑业务盈利能力改善，部分抵销了智能手机业务亏损的不利影响。（完）