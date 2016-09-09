中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月5日-9日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》G20承诺协调宏观经济政策促增长，但未见实质举措

来自全球主要经济体的领导人在中国杭州举行的20国集团(G20)峰会上同意协调宏观经济政策；但面对全球化和自由贸易遇到的越来越大的挑战，会议几乎没有提出实质性的应对建议。

--G20会议：货币、财政政策应与结构性改革相配合，重申避免竞争性贬值--公报

为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。发布的杭州峰会公报显示，本次G20峰会达成“杭州共识”，提出将创新经济增长理念和政策，财政、货币和结构性改革政策相互配合，需求管理和供给侧改革并重等原则。

--G20会议：不能单纯依靠财政货币政策老路，要扭转贸易下滑趋势--习近平

中国国家主席习近平表示，全球经济单纯依靠财政和货币政策的老路是走不通的，应该通过创新开辟世界经济的新一轮增长和繁荣，并要扭转全球贸易增长的下滑趋势。

---中国经济：探讨制定中国东盟交通合作规划，推动产能合作--总理

中国国务院总理李克强在中国-东盟领导人会议上的讲话表示，愿同东盟国家共同推进“一带一路”建设，对接发展规划，推进中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等大项目，探讨制订中国-东盟交通合作战略规划和交通科技合作文件。

李克强并表示，中国与东盟国家正在积极推进“南海行为准则”磋商，目的是妥善处理南海问题，在争议解决之前管控分歧、化解矛盾、推进合作。

--中国数据：通胀温和PPI年内有望转正，物价虽低货币政策仍将稳健

受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下十个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。

--中国数据：8月外贸超预期改善，进口近两年来首度增长预示内需温和回暖

尽管中国外贸承压几成共识且年内迄今持续下行，8月进出口数据仍让人眼前一亮，出口同比下降2.8%，降幅为四个月最小；进口同比增长1.5%，为近两年来首度转为同比增长，显现出外贸温和改善的迹象。

--中国经济：预期下半年吸引外资增长4%，对外投资增长逾20%--国家信息中心

中国国家信息中心发布报告预测，综合判断，下半年中国吸引外资将保持稳步增长，预计增长4%左右；下半年中国对外投资将延续高速增长态势，有望实现20%以上的增长。

--中国经济：抓住大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政实施力度--国常会

中国国务院日前召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。

--中国经济：2020年基本形成区域协调发展新格局，地区差距缩小--发改委

中国国家发展和改革委员会发布指导意见称，目标到2020年，区域协调发展新格局基本形成，区域发展差距进一步缩小，区域协调发展体制机制更加完善，开发秩序进一步规范。

--中国经济：加大放宽外商投资准入，继续推动人民币走出去--发改委

中国国家发展和改革委员会主任徐绍史称，中国将继续推进与世界经济体系的深度融合，加大放宽外商投资准入，积极有效引进境外资金和先进技术，并继续推动人民币走出去，提高金融业国际化水平。

--中国数据：财新8月服务业PMI小升但仍处低位，经营活动增速依然偏弱

就业趋于平稳、预期指数上升，带动财新8月中国服务业PMI小幅回升至52.1，但和历史平均水准相比，服务业经济活动增速仍然偏弱。这和持续低迷的制造业PMI一道，表明中国经济下行压力仍然存在，政策支持仍需持续。

--全球贸易：中国批准入世关税减让修正案，201项IT产品将逐步取消进口关税

新华社报导，全国人大常委会审议批准中国加入世界贸易组织(WTO)关税减让表修正案。这意味着将于近期开始，对从世界贸易组织成员进口的201项信息技术(IT)产品逐步降低并最终取消关税。

--中国经济：河南设立一带一路发展基金，总规模将达千亿元--新华

新华社报导，中国河南省近日设立该省首只服务于“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略的投资基金，基金总规模将达1,000亿元人民币。

--中国房地产：加强政府调控和发挥市场作用相促进，坚持因城施策--住建部

中国住房和城乡建设部最新表示，完善房地产宏观调控，根据房地产市场分化的实际，坚持分类调控，因城施策；坚持加强政府调控和发挥市场作用相促进，使房地产业与经济社会发展和群众居住需求相适应。

--中国企业：央企间产业重组与合作将加快，中航等八家央企先行--报载

中国证券报报导，国资委主任肖亚庆表示，下一步要加快推进中央企业间产业重组合作整合，推动中央企业进一步优化资源配置，促进中央企业转型升级提质增效，增强国有经济整体功能和效率。同日中航工业集团等八家央企签约合作。

【金融】

--中国央行：周三对15家金融机构开展2,750亿元MLF操作，利率与上期持平

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合MLF到期1,232亿元人民币，今日对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,750亿元。包括六个月期1,940亿元、一年期810亿元，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。

--《综述》中国8月末外储创近五年新低，资本外流警报未除但威胁渐弱

中国外汇储备下滑往往被看作资本外流的一个重要指标，而最新数据显示中国8月末外储一举跌破3.19万亿美元，创近五年新低。分析人士认为，结售汇逆差应是当月外储下降主因，考虑到美联储加息预期仍在，中国资本外流的威胁仍在，但和去年相比则正在减弱。

--《独家新闻》法兴洽谈将中国合资基金公司49%股份售予华平投资--消息

据熟悉情况的消息人士称，法国兴业银行(Societe Generale)正进行洽谈，将其在与中国宝钢集团成立的共同基金合资公司--华宝兴业基金管理有限公司的49%股份，出售给国际私募股权公司美国华平投资集团。

--《焦点》中国万能险紧箍咒当头，保险“本姓”能否抗衡投资“本性”？

以万能险为代表的中短期人身险产品已成为中国中小型保险公司迅速做大规模的捷径，并成为他们近期重仓股市的主要资金来源。为防范风险，中国保监会最新发文为该类产品带上紧箍咒，要求其回归保险本质，杜绝人身险异化为短期理财。

--中国金融：截止6月底上海自贸区自贸账户实现本外币融资额逾5,600亿元--新华

中国人民银行上海总部表示，截至2016年6月底，企业通过上海自贸区自由贸易账户获得的本外币融资总额折合人民币5,681亿元，人民币平均利率为4.12%，低于中国一年期贷款基准利率4.35%。而除了跨境贸易融资、跨境担保、跨境并购等产品和服务，上海自贸区的跨境债券业务也即将启动。

--中国金融：中国首个海外基础设施开发平台成立，总规模5亿美元--新华

新华社报导，中国首个海外基础设施开发平台—中国海外基础设施开发投资有限公司近日成立，总规模5亿美元，目前一期资金2亿美元已经到位。

--中国央行：推动一带一路投资绿色化，欢迎国际投资者投资中国绿色金融--副行长

新华社援引中国人民银行副行长易纲称，中国将推动“一带一路”投资的绿色化，欢迎国际投资者通过各种渠道投资中国的绿色债券、绿色股票、绿色基金和绿色项目。

--中国金融：首单不良资产收益权转让落地，江苏银行发起--报载

江苏银行不良资产收益权转让业务通过银登中心备案审核并完成登记流转。这是中国首单以不良贷款收益权作为基础资产的信贷资产转让业务，意味着中国银行业不良资产收益权转让业务试点正式落地。

--香港新股：邮储银行6月末不良贷款率降至0.78%，资产总额升9.3%

以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行称，其于今年6月末的不良贷款率为0.78%，较去年末轻微下降，资产总额则较去年底升9.3%。

--中港个股：农行将拓展跨境人民币业务，提升跨境金融业务效率--董事长

按资产计中国第三大银行--农业银行董事长周慕冰日前表示，在人民币国际化方面，该行将拓展跨境人民币业务，加快完善本外币一体化的经营管理模式，进一步提升对跨境金融业务的响应速度和效率。

【固定收益】

--《分析》中国央行维稳流动性总量平衡但拉长期限，温和去杠杆意图尽显

在流动性总体无忧的情况下，中国央行公开市场连续第二周净回笼，但在叠加MLF（中期借贷便利）到期资金面略显收敛之际，央行又加量续作，表明央行仍希望流动性总量平稳，惟资金价格和期限显示出央行正通过缩短放长的方式，在呵护流动性的同时继续温和去杠杆。

--《焦点》中国就企业违约发出的政策信号混杂，债市摇摆不定

今年稍早中国几家大型国企的债务意外违约，当时政府监管机构似乎决心发出清楚而且一致的信息：到了该清除僵尸企业的时候。但之后中国发出的信号就越来越不一致，结果债市定价情况显示，投资者认为政府放任一些国企破产的机率降至七年最低。

--中国信用债：东北特钢集团称周二应兑付的13东特钢PPN002未能足额偿付

此前已出现系列性违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周二（6日）兑付的2013年度第二期非公开定向债务融资工具（PPN）13东特钢PPN002，本息共计3.25亿元人民币，公司不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

【外汇】

--《人民币综述》城投美元债出海对冲资本外流，惟面临成本上扬压力

为确保人民币于纳入SDR(特别提款权)生效前走势稳定，市场人士称，新一波城投平台境外发债潮即将启动，由重庆、江苏等地方政府领衔，以分担对冲资本外流的压力。不过时逢美国年底前或将升息，包括房企、银行也加入抢便宜美元行列，恐令筹码供给升温。

--中国外汇：人民币中间价形成机制有序运行，汇率弹性进一步增强--货币网

中国货币网刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均小升，CFETS指数升至94.53

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.50%至94.53，较2014年底则仍下跌5.47%。

【证券/行业】

--《焦点》中国消费者越来越青睐贷款购车，带动汽车贷款的火爆

中国家庭向来喜欢存钱、不愿意借债，但随着汽车厂商力推融资交易来提升销量和利润率，他们正在迅速接受贷款买车的想法。据Sanford C. Bernstein和德勤(众信)的分析师，去年将近30%的中国汽车买家贷款购车，高于2013年的18%，帮助推动2015年表现低迷的汽车市场实现反弹。

--《焦点》中国期指限空令解禁仍遥遥无期，对冲基金转型求活

去年中国股灾引发的股指期货“限空令”，解禁仍遥遥无期，对冲工具的缺乏令国内一些对冲基金只能改变初衷，纷纷寻找变通方式求活。

业内人士透露，相当多对冲基金仅选择日内交易作为增加收益方式，不过部分激进派已转向多头策略（Long only）或引入CTA（商品交易顾问）策略。若是国内期指规则近阶段仍没有改变，估计将有更多对冲基金考虑转型。

--《焦点》中国8月钢铁出口降至六个月最低，全球其他地区暂获喘息之机

受国内价格走强影响，中国8月钢铁出口降至六个月最低，对于那些抱怨低价中国钢材涌向国际市场的海外竞争对手，这无疑是一次喘息机会。

--中国旅游：今年出境游人数料增11.5%，未来稳定增长基本面不变--报告

中国旅游研究院与银联国际共同发布《2016年中国出境旅游发展年度报告》，报告预计，今年中国出境游人数将同比增长11.5%、达1.33亿人次。中国出境旅游市场正迈入理性增长时期，未来5-10年稳定增长基本面不会变化。

--新闻稿：中国房地产业近期复苏势头可能会失去后续动力--标普

中国房地产业过去12-18个月内的复苏势头可能会失去后续动力。标普全球评级预计，由于政府政策的支持作用在递减、比较基础较高以及土地价格上涨，未来12个月内房地产业增速将放缓。

--中国钢铁：7月会员企业盈利环比继续下降，未来铁矿石价格难继续上行--中钢协

中国钢铁工业协会称，1-7月会员钢铁企业盈亏相抵后累计实现利润163.48亿元人民币，实现扭亏为盈；但从分月情况看，7月企业盈利仅为38.22亿元，连续两个月环比下降，钢铁企业盈利水平仍然处于低位。

--汽车产业：中国8月广义乘用车销量同比增24.5%，1-8月累计增12.7%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会数据显示，中国8月广义乘用车销量同比增长24.5%，1-8月累计同比增长12.7%。乘联会并预计，2016年车市增速是前低中高后稳的趋势，目前看8月稍超预期，7-8月是年中高增长的峰值期。

--中国能源：大型煤企将承担稳定市场任务，部分先进产能获释放--报载

上海证券报报导，国家发改委等部门昨日召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业开会，会议确定由部分大型煤炭企业承担稳定煤炭市场和调节供应总量的任务，以抑制煤价过快上涨。

--中国企业：中国联合石化和东明石化签署每年800万桶的原油供应协议

中国联合石化和中国最大的独立炼油厂东明石化集团表示，联合石化已与东明石化旗下一家贸易子公司签署一项原油供应框架协议。根据该协议，联合石化最初将每年向Pacific Commerce供应800万桶原油。

--《独家新闻》海航集团旗下Avolon接近收购美国CIT飞机租赁部门--消息

知情人士告诉路透，中国海航集团旗下Avolon Holdings接近达成收购美国银行业者CIT Group飞机租赁资产的交易，收购价格介于30-40亿美元。

--中国证券：下半年TMT企业IPO缓慢复苏，仍是全球前三大市场--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道预计，中国TMT（科技、媒体、通讯）企业的首次公开发行（IPO）上市下半年将缓慢复苏，但不会出现大的井喷行情，TMT行业IPO规模仍会保持在全球前三位。

--欧洲个股：大众将在华建第三家合资企业，与江淮汽车合作电动汽车--财新

中国财新网引述接近江淮汽车人士称，该公司拟与德国大众汽车签署战略合作协议，计划在电动汽车领域展开合作，届时将是大众在中国组建的第三家合资公司。

--欧洲个股：戴姆勒计划在中国销售奔驰品牌全电动汽车

德国戴姆勒中国区董事长唐仕凯(Hubertus Troska)表示，该公司计划在中国销售奔驰(Mercedes-Benz)品牌全电动汽车，把握中国政府发展新能源汽车的契机。(完)