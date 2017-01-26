中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月23日-26日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：把改善供给侧结构作主攻方向，推动经济向高质量发展--习近平

中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

--中国政策：中国人口将在2030年前后达14.5亿峰值，进入关键转折期--国务院

中国国务院最新发布人口发展规划，预计中国人口总规模将在2030年前后达到峰值，约为14.5亿人，未来15年中国人口发展进入关键转折期，仍存在实现适度生育水平压力较大等问题。

--中国农业：到2020年耕地保有量不少于18.65亿亩，保障国家粮食安全

中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。

--中国财政：2016年财政收入增速降至4.5%，初步赤字2.83万亿元

受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币。

--中国就业：2016年末城镇登记失业率4.02%，今年就业总量压力依然较大--人社部

中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。

--中国数据：去年12月工业企业利润增2.3%创年度最低，局部和短期因素使然

中国国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2016年全年规模以上工业企业利润比上年增长8.5%，创三年来最快增速；但12月仅增2.3%为年度最低，因局部因素和短期因素使12月份利润增速回落。

--中国央企：去年全年实现利润总额1.2万亿元，债务风险总体可控--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会公布，2016年中央企业实现利润总额1.2万亿元人民币，同比增长0.5%，增幅扩大9.5个百分点；资产负债率持续回落，债务风险总体可控。

--中国国企：去年国企利润同比增幅略降至1.7%，钢铁化工等行业亏损--财政部

中国财政部公布,2016年1-12月国有企业利润总额23,157.8亿元人民币，同比增长1.7%。经济运行趋稳向好，国有企业收入和实现利润继续保持稳步增长，国有企业收入增幅有所提高，利润增幅略有下降。钢铁、化工、有色等行业亏损。

--中国财政：优先保障民生投入，提高国有资本经营调入一般预算比例--财政部

中国财政部日前发布通知称，在当前经济下行压力较大、财政收入增速放缓的情况下，优先保障民生投入,并取消一般公共预算中以收定支的规定，提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，统筹用于保障基本民生。

--中国政策：商品住房库存量较大地方，进一步提高棚改货币化安置比例--财政部

中国财政部和住建部发布中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，实物安置与货币安置相结合。在实物安置基础上，鼓励地方积极推进棚改货币化安置工作；对于商品住房库存量较大、市场房源充足的地方，要进一步提高棚改货币化安置比例。

【金融】

--中国央行：将对比特币交易平台支付结算、外汇管理等开展进一步检查

中国央行营业管理部周三称，其与北京市金融局、市工商局等部门组成联合检查组将继续围绕支付结算、反洗钱、外汇管理、信息及资金安全等方面情况，对比特币平台开展进一步检查。

--中国金融：银行应审慎介入周期性境外并购项目，加强融资来源分析--银监会

为推动银行业金融机构提高走出去经营水平和风险防控能力，中国银监会周三发文称，已于近日印发指导意见，要求银行业在开展跨境并购贷款业务时，应充分考虑并购过程中的交易操作风险和业务整合风险等，审慎介入周期性行业及跨行业的境外并购项目。

--中国金融：12月末银行业总资产同比增15.8%，总负债同比增16%--银监会

中国银监会公布数据显示，去年12月末银行业金融机构资产总额226.26万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额208.92万亿元人民币，同比增16%。

--中国金融：2016年末银行不良率1.74%，全年净利增长3.54%--银监会

中国银监会周三晚间公布数据显示，截至2016年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元人民币，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点，全年不良贷款率基本保持稳定。

--中国金融：上交所拟完善回购利率形成机制，以降低回购利率波动性-报载

中国证券报报导称，为了避免投资者对回购利率的误解,上海证券交易所拟进一步完善回购利率形成机制，降低回购利率波动性，并将于近期发布回购加权平均价，作为市场的参考指标。

--中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2

中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。

【固定收益】

--中国公开市场：央行“恩威并济”维稳流动性，货币政策中性偏紧基调明确

上周五祭出临时流动性便利（TLF）操作后，本周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

--中国金融：央行“随行就市”上调MLF利率释放收紧信号，逆回购利率料不变

中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利（MLF）操作，且利率分别上调10个bp（基点）。市场人士认为央行此举有随行就市的考量，亦旨在释放一些收紧信号；但并不意味利率曲线整体上移，公开市场逆回购利率料不会调整。

中国央行称，为维护银行体系流动性基本稳定，并结合近期MLF到期情况，周二对22家金融机构开展MLF共2,455亿元人民币；其中六个月1,385亿元、一年期1,070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，均较上期上升10BP。

--中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性

中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。

--中国债市：2016年发债量同比增五成但增速下降，收益率曲线上移--央行

中国央行周日公布的数据显示，2016年债券发行规模同比增长54.2%，但增速较上年降低42.4个百分点；银行间市场成交量亦同比增长33.6%，但货币市场利率中枢上行，债券收益率曲线整体上移。

【外汇】

--中国外汇：外资企业正常利润汇出不受限制，着力防范跨境资本流动风险--外管局

中国国家外管局局长潘功胜称，外汇管理部门将保持外汇管理政策连续性、一贯性，提升贸易投资便利化水平。外商投资企业正常利润汇出不受限制，支持有能力、有条件的企业开展真实合规的对外直接投资。同时，加强真实性合规性审核，着力防范跨境资本流动风险，维护外汇市场健康稳定。

--中国外汇：对符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制--央行

中国央行周三称，对于符合规定的人民币跨境收付，没有设置额度或比例限制，央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理。

--中国外汇：近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施--外管局

中国国家外汇管理局周三称，近期未出台严格进口贸易融资方面的外汇管理措施，具有真实贸易、投资背景的跨境担保业务及相关产品不受影响。

--中国外汇：人民币汇率基本稳定，用外储维稳汇率利大于弊--央行副行长

中国央行副行长易纲周三称，当前人民币汇率基本稳定。过去两年央行使用约1万亿外储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。此外，给中国贴上“汇率操纵国”标签并不符合逻辑。

--中国外汇：2016年12月服务贸易逆差261亿美元，创三年新高--外管局

中国国家外汇管理局公布，2016年12月服务贸易逆差261亿美元，创2014年1月以来新高，较上月254亿美元环比略增。另外，当月货物与服贸顺差179亿美元，创九个月新低，较上月205亿美元环比略降。

--离岸人民币：2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，占比从2015年12月的2.31%降至2016年12月底的1.67%，其使用在国际支付中排名第六。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创19个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比升至19个月 来高点。尽管近期成长股调整令A股陷入调整，但一些基金经理相信目前的低迷只是暂时，节后股票上涨概率较大。

--《独家新闻》MSCI明晟执行长称中国资本管控或致A股推迟纳入指标指数

MSCI明晟执行长表示，如果中国进一步实施资本管控，则将中国股市完全纳入MSCI指标指数的进程可能停止。

--中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金

中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。

--中港个股：深圳地铁成为万科二股东，万科仍不存在控股股东和实际控制人

中国大型房地产企业--万科周三晚公告称，其第二大股东华润股份及其子公司中润贸易协议转让给深圳市地铁集团的16.896亿股公司A股股份已办理完毕过户登记手续，不过公司仍不存在控股股东和实际控制人。

--中国证券：129家券商去年营业收入3,280亿元，净利1,234亿--证券业协会

中国证券业协会周三公布的统计数据显示，129家证券公司2016年实现营业收入3,279.94亿元人民币，全年实现净利润1,234.45亿元，124家公司实现盈利。

--中国黄金：去年黄金消费量同比降6.74%，但实金投资同比增三成--黄金协会

中国黄金协会发布公告称，2016年中国国内累计生产黄金453.486吨，连续10年成为全球最大黄金生产国；同比上升0.76%。同期，全国黄金消费量975.38吨，连续四年成为世界第一黄金消费国，与2015年同比下降6.74%；但实金投资同比增长三成。

--《独家新闻》中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息

五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。（完）