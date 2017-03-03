中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月27日-3月3日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：确保今年平稳健康发展，合理引导预期保持楼市稳定--习近平

中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。

--《焦点》中国2月制造业增长动能强劲，一季度经济加快向好料无悬念

受国内外需求改善带动，中国2月官方和财新制造业PMI均强劲回升，即便剔除春节干扰综合前两月看，制造业仍处于较高景气区间，印证中国经济企稳向好，一季度可能加速增长。

2月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.6，远高于路透调查预估中值51.1，已连续七个月扩张并创下三个月高点。2月官方非制造业商务活动指数从前月的54.6降至54.2。2月财新制造业PMI升至51.7，新出口订单增势强劲。

--中国经济：今年就业形势严竣，全年城镇登记失业率目标4.5%以内--人社部

面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全年城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。

--《独家新闻》中国2017年广义货币供应量增幅目标为12%--消息人士

政策消息人士表示，中国计划将2017年广义货币供应量(M2)增幅设定在12%左右，略低于去年的目标，暗示政府在维持经济增长之际也将努力控制债务风险。

--中国央行：外商投资企业可以正常办理利润汇出--官方微博

中国央行官方微博周二称，外商投资企业可以正常办理利润汇出。中国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。

--中国经济：去年破获地下钱庄涉案金额逾9,000亿元，今年继续高压严打--公安部

新华社周日晚间报导援引公安部称，去年全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，涉案交易总金额逾9,000亿元人民币；今年公安部将继续积极会同央行、外管局等部门持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和金融安全。

--中国经济：去年末劳动年龄人口续降，经济良性运行需温和涨价--统计局

中国正逐渐踏入老龄化社会，2016年末劳动年龄人口继续减少，在全国总人口中占比亦进一步下降；与此同时，65岁以上老年人口占比连续数年维持上升。不过让人略感宽慰的是，随着去年全面二孩时代的到来，2016年出生率出现小幅上升。

---中国央行：货币政策力度上应更为中性，加强与财政政策及金融监管等配合--官员

中国央行研究局局长徐忠日前表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；同时，在结构上要更加优化，在保持总量力度稳健中性的前提下，加强与财政政策、金融监管等的配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具，去产能，补短板，调结构。

--中国经济：今年将呈前高后低格局，一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组发布报告称，2017年中 国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收 敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。

--中韩关系：韩国乐天草率决定无异为虎作伥，中国不欢迎这样的乐天--新华

针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。

--全球贸易：欧盟对中国钢材课征新的反倾销关税，中国表示关切

欧盟监管机构对进口的中国钢材课征新的关税，中国对此表示关切，称这显示贸易保护主义升温。欧盟执委会周二对原产于中国的中厚板产品做出反倾销调查终裁，并决定实施反倾销措施，反倾销税率为65.1%-73.7%，确认了10月提出的初步税率。

--中欧贸易：严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施--商务部

针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。

--路透调查：中国住宅均价涨幅今年料收窄至个位数，投资增速降至约3%

路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧。全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。

--中国房地产：3月3日起杭州扩大限购范围，增设本地户籍居民家庭限购措施

中国杭州市政府决定，自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。

【金融】

--中国金融：加强监管整治金融乱象，配合监管协调机制建设--银监会

新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。

--中国外汇：境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，须遵循实需原则--外管局

中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

--中国央行：2月开展MLF操作共3,935.00亿元人民币,SLF操作共203.53亿元人民币

中国央行公布，2月开展MLF操作共3,935.00亿元人民币,SLF操作共203.53亿元人民币。央行2月未对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发放抵押补充贷款，2月末抵押补充贷款余额仍为21,069亿元。

--中国金融：1月末银行业总资产同比增14.4%，总负债同比增14.6%--银监会

中国银监会公布，1月末银行业金融机构资产总额约为228.02万亿元人民币，同比增长14.4%；负债总额为210.48万亿，同比增长14.6%。

--中国保险：1月原保险保费收入8,553亿元，同比增长34.1%--保监会

中国保监会最新公布数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。

--《焦点》内保外贷资金回流限制放开，中企纷纷寻求更便宜的境外举债

继北京上月批准一项新的融资结构，可更便捷、以更低价借助外资银行融资以来，越来越多中资企业在寻求境外举债。

--亚洲房地产：中国成为亚洲跨国商业房产投资最大资本来源国--CBRE

据世邦魏理仕(CBRE)周二发布的2016年亚洲投资者跨国房地产投资数据，去年亚洲投资者跨国商业房地产投资总额达600亿美元，其中中国资本表现强劲，去年同比增长56%，共录得282亿美元海外商业房地产投资额，占比达47%，超越新加坡成为亚洲最大的投资国。

【固定收益】

--《分析》跨月节点中国央行坚持净回笼，经济企稳去杠杆加力风声渐起

虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。

他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势，随着3月美联储升息预期逐步升温，将未来货币政策在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景下，不排除逆回购利率调升的可能性。

--中国债市：2月基金增持债券最多，境外机构连两月减持国债--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持中国国债。

--中国信用债：16中城建MTN001未能在3月1日按期付息--上清所

中国银行间市场清算所股份有限公司（上清所）公告，3月1日是中国城市建设控股集团所发行中期票据16中城建MTN001的付息日，截至当日日终，上清所仍未收到发行人支付的付息资金，无法进行该债券付息工作。

--中国信用债：山东山水水泥集团10亿元中票“14山水MTN001”未足额兑付本息

中国招商银行周一晚在中国货币网发布公告称，由其主承销的山东山水水泥集团2014年度第一期中期票据“14山水MTN001”当日到期，截至日终发行人未能按照约定筹措足额偿债资金，该期中票不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--中国信用债：2月共有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模258亿元

据路透不完全统计，截至周三，2月共有25只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计258亿元人民币，较1月的239.5亿元略增。

--《焦点》中国债市大门又打开一点，但外资还是不太敢进

中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。

中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。这种举措可能有助于中国被纳入全球债券指数，但投资人称市场准入及有关人民币稳定性的担忧可能会阻碍资金流入。

【外汇】

--中国外汇：今年严厉打击外汇违法违规行为，推动金融市场对外开放--外管局

中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

--中国外汇：将设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员

中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。

--中国外汇：央行1月末外汇远期空头头寸仍稳于453亿美元，2月到期289亿

中国央行公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。

--人民币汇率：维稳汇率挑战依然严峻，提高政策可信度是关键--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛撰文称，人民币汇率已阶段性企稳，支持人民币汇率稳定的因素正在不断积累，但维持人民币汇率稳定的挑战依然严峻；未来提高政策可信度是汇率维稳的关键，不仅要靠市场沟通，还要靠市场操作，进一步发挥汇率杠杆的调节作用。

--路透调查：人民币及印度卢比前景看跌，受美联储升息押注打压

一项路透调查显示，人民币及印度卢比料将走软，逆转近期涨势，因为本月美国升息概率上升给美元带来提振，不过这两种货币走软程度没有之前料想地那么严重。

--中港基金：1月末香港基金内地发行销售资金累计净汇出额同比增逾186倍--外管局

中国外管局发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比略有回落

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比略有回落。 近期股市持续上涨后接近前期高点，市场需要新的上涨逻辑，基金经理普遍持谨慎观望态度。

--《综述》中国股市监管“稳字当先、严字当头”，关键领域改革将有大突破

在2015年中国股市异常波动后人心思定，让市场休养生息成为众望所归。日前中国证监会主要领导难得集体公开亮相，对股市监管“稳字当先、严字当头”进行了详尽阐释，力图积跬步至千里，恢复金融市场信心同时，也要让改革落地生根、开花结果。

而如何将有限的市场资源用到服务实体经济的“刀刃”上，也成为监管层的首要任务。分析人士预计，资本市场监管严格程度将进一步深化和细化，关键性领域改革将有大突破，未来A股将更加国际化，暴利机会越来越少、真正回归价值投资。

--中国证券：创业板公司去年净利增近四成，为五年来最高水平--深交所

据中国深圳证券交易所官方微信，603家创业板公司去年合计净利润达932.16亿元人民币，同比增长38.15%；合计营收增长34.46%。其营收和净利增速皆达到五年以来最高水平，净利增速五年内首次超过营收，显示创业板公司收入的质量和盈利能力得到进一步提升。

--中国基金：QFII A股基金1月平均业绩升2%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年1月的平均业绩升2%，优于国内股票型基金。

--中国个股：康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产，核心条款仍存分歧

中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。

--企业并购：中粮集团完成对荷兰Nidera全部股权的收购

中粮集团有限公司(COFCO)称，已完成对荷兰粮食贸易商Nidera的收购交易。中粮称已任命迟京涛为Nidera新CEO，立即生效。

--中国企业：小米发布自主研发手机芯片，为第四家具芯片研发能力手机厂商

中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。

--中国企业：共享单车初创企业Ofo完成新一轮4.5亿美元融资

中国共享单车初创企业Ofo表示，已在新一轮融资中筹得4.5亿美元。目前该公司正在与资金雄厚的对手摩拜单车相竞争。此次投资方包括DST Global、滴滴出行、中信集团旗下的私募股权机构。（完）