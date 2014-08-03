一周展望：美股急跌 但调整担心尚为时过早

路透纽约8月1日 - 美国股市录得两年来最差的单周表现，足以让投资者担心市场是否快要出现酝酿已久的调整了，然而分析师依然倾向于看涨。

标准普尔500指数本周周线收低2.7%，创下2012年6月以来最大跌幅，当年那次周线收低后，伴随而来是连续几周的抛售。

美国股市出现调整的时机无疑已经成熟--当前这波涨势在市场没有出现跌逾10%的情况下，持续了已近三年。美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎离升息更近了一步，房屋和汽车销售数据显示，这两个市场可能在走软，哪怕只是暂时现象。

“夏季行情不好做，因为没有什么好买的，”Eaton Vance债券基金的投资经理Kathleen Gaffney说。“但我认为正在出现的情况是，市场在对低利率环境向高利率环境的转变作出相应调整--这带来了波动性。”

美联储货币政策一直利好股市，不过联储预计明年将开始升息，薪资没有什么上涨压力，令美债收益率保持着相对平稳的走势。

虽然长期和短期美债的收益率之差近期已缩窄，这种情况通常在经济放缓的时候发生，但两年期和10年期美债收益率之差目前仍超过2个百分点--对经济增长而言，依然是个有利迹象。

周三，美联储公布更为乐观的美国经济评估，并重申不急于升息。另外，美联储一如预期将月度资产购买规模从350亿美元降至250亿美元。

尽管周五政府数据显示，美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，但近期出炉的经济数据大致正面，其中第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长4%，第一季GDP数据也被上修。

在葡萄牙圣灵银行(BES)披露今年上半年意外录得巨亏，激起对其偿债能力的担忧，以及数据显示美国雇佣成本压力高于预期后，华尔街恐慌情绪指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX从12.69跳升至17.03。

但该指数仍远低于20左右的长期均值，股市估值亦保持合理。标普500指数.SPX基于预估获利的平均市盈率(P/E)为15.4倍，相比约14.1的历史均值而言，并不算太高。

“经济环境保持良好。这样一来，波动率应会下滑，股市应该会反弹，“RBC Capital Markets首席美国市场策略师Jonathan Golub说。

即便如此，标普500指数好几次逼近但却没能突破2,000点关口的事实，说明涨势的确有点后继乏力了。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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