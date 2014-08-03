一周展望：美股急跌 但调整担心尚为时过早

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透纽约8月1日 - 美国股市录得两年来最差的单周表现，足以让投资者担心市场是否快要出现酝酿已久的调整了，然而分析师依然倾向于看涨。
标准普尔500指数本周周线收低2.7%，创下2012年6月以来最大跌幅，当年那次周线收低后，伴随而来是连续几周的抛售。
美国股市出现调整的时机无疑已经成熟--当前这波涨势在市场没有出现跌逾10%的情况下，持续了已近三年。美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎离升息更近了一步，房屋和汽车销售数据显示，这两个市场可能在走软，哪怕只是暂时现象。
“夏季行情不好做，因为没有什么好买的，”Eaton Vance债券基金的投资经理Kathleen Gaffney说。“但我认为正在出现的情况是，市场在对低利率环境向高利率环境的转变作出相应调整--这带来了波动性。”
美联储货币政策一直利好股市，不过联储预计明年将开始升息，薪资没有什么上涨压力，令美债收益率保持着相对平稳的走势。
虽然长期和短期美债的收益率之差近期已缩窄，这种情况通常在经济放缓的时候发生，但两年期和10年期美债收益率之差目前仍超过2个百分点--对经济增长而言，依然是个有利迹象。
周三，美联储公布更为乐观的美国经济评估，并重申不急于升息。另外，美联储一如预期将月度资产购买规模从350亿美元降至250亿美元。
尽管周五政府数据显示，美国7月就业增长放缓，失业率意外上升，但近期出炉的经济数据大致正面，其中第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长4%，第一季GDP数据也被上修。
在葡萄牙圣灵银行(BES)披露今年上半年意外录得巨亏，激起对其偿债能力的担忧，以及数据显示美国雇佣成本压力高于预期后，华尔街恐慌情绪指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX从12.69跳升至17.03。
但该指数仍远低于20左右的长期均值，股市估值亦保持合理。标普500指数.SPX基于预估获利的平均市盈率(P/E)为15.4倍，相比约14.1的历史均值而言，并不算太高。
“经济环境保持良好。这样一来，波动率应会下滑，股市应该会反弹，“RBC Capital Markets首席美国市场策略师Jonathan Golub说。
即便如此，标普500指数好几次逼近但却没能突破2,000点关口的事实，说明涨势的确有点后继乏力了。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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