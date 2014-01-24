一周综述：各路货币齐聚一堂 等待美联储除夕大餐

《路透晚报》--4月26日
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整理 王翔琼
路透北京1月24日 -本周全球汇市年味十足，各路货币齐聚一堂，团年盛宴提早开席。英国失业率意外锐跌逼近门槛，市场臆测央行可能提前升息，激励英镑兑美元涨至约三年高点。美联储进一步减码量化宽松政策的预期持续发酵，给予美元牢固支撑。而临近周末避险情绪抬头，拖累众多新兴货币挫跌，日圆和瑞郎从中获益。欧元则因经济数据报喜而走升。
被称为三大“商品货币”的加元、澳元和新西兰元也来凑热闹。加拿大央行走澳洲老路，喊话加元贬值有助于本国出口，加元应声跌至逾四年低位。澳元深受中国经济减速疑虑打压，兑美元在三年半低点附近游走。新西兰元虽尾随澳元下滑，但市场押注新西兰央行可能最早在下周加息，因此跌势受限。
展望下周，在中国新春佳节之际，美联储适时奉上除夕大餐。在为期两日的政策会议结束后，美联储会否一如预期宣布再度削减购债规模，在大年三十的凌晨将会揭晓。此外，下周还有新西兰央行的议息会议和欧元集团会议。重要数据包括美国第四季GDP、欧元区通胀率和失业率、以及日本工业生产等。
欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：
**英镑兑美元一度冲上约三年高点**
英镑表现最为出众。英国截至11月的三个月失业率跌至7.1%，只比英国央行曾说过会考虑升息的7%门槛高出0.1个百分点。就业人数增加数量创下最高纪录，进一步显示英国经济快速好转。
这令投资者愈发预期英国央行将比先前暗示的时间更早升息。但英国央行决策官员强调他们不会仓促行动。央行1月会议记录指出，委员认为没有升息的迫切需要，即使失业率近期内触及7%门槛。然而市场似乎不予理会，英镑兑美元仍一度冲上约三年高点。
“失业率下跌情况，让市场对于今年升息的可能更加反应热烈，”Rabobank分析师JaneFoley指出。“但我想英国央行会在2月会议加以打压，若非淡化7%门槛的重要性，就是调降门槛。”
下周美联储将召开为期两日的决策会议，随后在中国大年三十凌晨奉上除夕大餐，决定是否进一步减码量化宽松政策。而本周正是这种预期的持续发酵，给予美元牢固支撑。
周初华尔街日报网站报导，美联储可能在1月28-29日政策会议结束时宣布进一步缩减每月的购债规模，从目前的750亿美元降至650亿美元。该消息出炉后美国公债收益率上涨，从而提振美元。
“趋势与我们看到的宏观经济状况一致。我不会过多解读一日的走势，因美元走强的整体趋势保持完整，”瑞信汇市策略师AlviseMarino表示。
**避险情绪升温，日圆和瑞郎受益**
临近周末，对中国经济减速和部分新兴市场动荡的担忧，引发一波风险资产抛售浪潮。风险胃纳萎缩，周四公布的调查显示，中国制造业2014年开局表现疲弱。
避险情绪升温之际，日圆和瑞郎从中受益。此外，日本央行此前一如预期维持货币政策不变，也曾短暂提升日圆。瑞士政府决定提高银行抵押贷款的资本准备以压制国内楼市热潮，亦为瑞郎提供支撑。
欧元则因欧洲制造业活动优于预期而走升，兑美元一度创下两周高点。
“有鉴于部份大宗商品及新兴市场下跌的规模，我们对于这波避险操作持审慎的态度，欧元短期内可望获得良好支撑，因由欧元融资的风险部位已经回补，”法国巴黎银行分析师在致客户报告中写道。“不过在市场短线紧张之后，我们认为欧元仍岌岌可危。”
**商品货币**
“商品货币”也遭受沉重打击。加拿大央行按兵不动，但保留降息的可能性，并效仿澳洲央行口头压低加元，表示“强劲的”汇率阻碍该国出口。此番立场温和的表态曾推动加元兑美元降至逾四年低点。
在避险交投主导市场的情况下，深受中国数据影响的澳元亦无法幸免，兑美元目前持于三年半低位上方。
新西兰元则因市场揣测新西兰央行下周可能加息而受到支撑，不至身受重伤。
“我们预期加息是在3月，但也可能1月30日就行动，市场走势预计1月30号有近50%的概率加息25个基点，”巴克莱分析师Kieran Davies说。(完)
(审校 屈桂娟)
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