一周综述：美元今年料最受青睐 汇市短线聚焦非农数据

2011年1月25日在华沙拍摄的人民币、欧元、美元及英镑钞票。 REUTERS/Kacper Pempel

整理 李春喜/李爽

路透北京4月4日 -美联储主席叶伦周一效仿政界人士作风，力挺宽松政策。叶伦认为经济中仍有“相当多的”的闲置产能，并称进一步货币刺激可能有效。此番讲话与她上月暗示或从明年初开始升息的言论有所冲突，打压美元指数下跌。自叶伦上月关于可能明年春天升息的表态之后，美元稳步上扬。不过能否继续上涨关键要看周五稍晚公布的非农就业数据。

周二澳洲央行维持利率在2.5%不变，称货币政策将继续宽松，以提振需求，此举符合市场普遍预期。除了澳洲央行以外，欧洲央行周四晚间在欧元区通胀率大幅放缓的情况下，仍维持指标利率在纪录低位0.25%不变。欧洲央行总裁德拉吉在会后的记者会上表示，预计在更长时间内将利率维持在当前或更低水准。

下周央行会议和重大数据依然密集，日本、英国和韩国央行将举行货币政策会议，美国联邦公开市场委员会也将在周三公布3月利率会议记录，中国将公布进出口贸易和居民消费价格指数(CPI)等重要数据。这些经济数据和央行决策将为汇市走势提供指引。

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**美元今年将最受青睐**

本周路透对分析师的调查结果显示，逾一半分析师认为美元将是今年最受青睐的发达市场货币，而欧元的涨势或将结束。

自叶伦3月19日表态可能明年春天升息以来，美元兑日圆已经上涨近3%。“短期来看唯一可以挫败美元的因素是股市下跌。若美国经济数据逊于预期，或将给股市涨势降温，并给日圆喘息之机”，IG市场分析师JunichiIshikawa称。分析师预测，一个月后美元兑日圆将报103日圆，六个月和一年后将为106和110日圆。

本周数据的重中之重在美国周五晚间公布的3月非农就业数据，该数据料左右美元走势。路透旗下IFR的John Nooan认为,根据过去一周的汇率走势，市场预期数据将会强劲。

路透调查显示，分析师平均预期增加20万个非农就业岗位，失业率或由6.7%降至6.6%。部分大银行甚至预期增加23-25万个岗位。如果数据不错，在20-25万之间，美元/日圆可能跳涨至104.50上方，但若要突破105.00，数据必须非常出色超过25万个，而且10年期美债收益率突破2.82%的阻力位。若数据令人失望，可能引发市场震荡，并出现对美元获利了结。

**日圆走势艰难**

作为避险货币的日圆，今年走势可能艰难，因日本通胀持续较低且经济前景疲弱，可能将迫使日本央行在美联储缩减购债之际，加大自己的刺激措施。

日本央行将在下周一和周二举行货币政策会议，并在周二0330-0500GMT公布决议。即便本周的日本央行短观调查结果疲弱，企业预期本次上调消费税的负面影响要大于1997年，市场仍抱有未来数月央行会宽松政策的预期。但外界普遍预期日本央行不会采取行动。摩根大通证券首席日本经济分析师菅野雅明认为，根据央行总裁黑田东彦最近的讲话，日本央行不会预先采取措施缓冲消费税上调的影响。

**欧元涨势或将结束**

周四欧洲央行一如预期维持利率在0.25%不变，欧央行总裁德拉吉在会后的记者会上表示，央行管委会一致承诺将动用包括非常规举措在内的一切政策工具来应对低通胀。德拉吉的讲话打击欧元兑美元跌至1.3736，其后更是跌至1.3711。

分析师认为，欧元近期涨势结束，因欧元区极低的通胀率和温和的经济成长，将迫使欧洲央行维持宽松的货币政策，甚至可能进一步放宽。对逾60位的分析师调查显示，预计欧元兑美元一个月后将报1.37美元，六个月后报1.33，一年后仅报1.29。这些估值略高于一个月前的调查结果。

**对澳元看空程度降低 **

澳洲央行周二连续第八个月维持利率在2.5%不变，称货币政策将维持宽松，以提振需求。该决议符合市场预期。央行总裁史蒂文斯在会后的记者会上称，展望未来，继续实行宽松货币政策可以支持需求，并帮助经济成长逐步增强。他还表示，以历史标准来看，澳元汇率偏高，近期升值无助于经济。但他并未直接出言打压澳元。

央行决议公布后，澳元兑美元一度涨至0.9310，为11月以来最高水准。RBC CapitalMarkets资深分析师Su-LinOng认为，“(央行)对澳元汇率没有新的表态，就是允许其进一步上涨，但表示目前还是要限制其涨幅”。

周五非农数据公布前，部分投资者不愿大举建仓，澳元走坚。交易员称，只有在数据出色的情况下才能压低澳元，若与市场预期一致或略好于预期，澳元预计进一步走高。路透调查显示，分析师对澳元看空程度降低，但仍预计澳元兑美元一年后将下跌，澳元兑美元一个月后料来到0.9100，12个月后料报0.8700。

展望下周，还将有日本、英国和韩国央行的利率会议、美联储公布会议记录、以及中国贸易和CPI等重要数据出炉，料将左右全球汇市走势。(完)

(审校 屈桂娟)

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