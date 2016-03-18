汇市综述：美联储放慢加息脚步美元下挫 新兴货币携手走高

整理 杜明霞

路透北京3月18日 - 本周各国央行会议轮番登场，重头戏非美联储莫属。美联储周三决定维持利率不变，但将今年升息四次的预期下调至两次。美联储主席叶伦称在升息的问题上“宜谨慎行事”。此后美元跌势不止，兑日圆跌至17个月低位，美元指数则刷新五个月低点。

此外，日本央行维持货币政策不变，在声明中去掉了若有必要将进一步下调负利率的说法。英国央行亦未有动作，但有称升息的可能性高于按兵不动，英镑因此受到提振。美元走势疲软，亦促使新兴货币联袂上扬。

展望下周，美国将公布第四季GDP，英国和日本通胀数据将出炉，日、法、德、欧元区和美国将纷纷公布制造业PMI数据，料将为投资者研判全球经济状况提供依据。多位美联储官员未来一周将发表讲话，博鳌亚洲论坛2016年年会将召开，中国国务院总理李克强将发表主旨演讲。

**美联储升息“谨慎”，美元走软**

美元兑日圆周五在亚洲早盘接近17个月低位，基本持平于111.28日圆，隔夜市场一度触及110.67，为2014年10月以来最低。

美联储周三宣布维持利率不变，但将今年加息四次的预期下调至两次。决策者称，美国经济温和增长以及就业市场强劲将允许美联储今年加息，但美国经济面临全球经济不确定前景带来的风险。这已足以完全驱散对美联储4月或6月加息的预期。

美联储主席叶伦会后在记者会上表示，在升息的问题上“宜谨慎行事”，强调了全球经济带来的挑战， 并点明她不确信潜在通胀已经加速。市场认为该讲话对通胀的态度更温和。

在美联储声明公布到美联储主席叶伦讲话结束这段时间，美元指数下跌近1.3%。之后美元持续走软。

“美联储声明谈及全球经济成长前景时基调鸽派，且着重强调全球成长前景如何进展， 这令市场震惊。”Cambridge Global Payments高级企业汇市交易员兼市场分析师Scott Smith表示。

周五早盘，欧元兑美元在五周高点1.1342美元附近徘徊。美元指数则相反，徘徊于隔夜触及的五个月低点94.650附近。

**日本和英国央行维持政策不变**

市场聚焦日圆在日本当局采取一些回应之前还能升值多少。考虑到日圆走强对日本出口的影响，日本当局通常不欢迎日圆汇率过于强势。

“投机客更容易押注美元进一步下跌，因为欧洲和日本央行都刚刚结束了政策会议，意味着这两个央行暂时都不会进一步放松政策，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

欧洲央行上周全面放松货币政策。日本央行则在周二的政策会议上维持货币政策不变，在声明中去掉了若有必要将进一步下调负利率的说法，还表示免于对货币储备基金(MRF)实行负利率。

“日本当局对日圆升值的立场一直不明确。市场可能会测试当局，看他们到底对日圆持何种立场，”山本雅文表示。

此外，英镑受到提振，此前英国央行周四一如预期决定维持利率不变，并称升息的可能性高于按兵不动。

英镑兑美元周五早盘仅略低于隔夜所及的一个月高点1.4504美元。英镑兑美元已从2月底触及的七年低位1.3836回升。

油价持续上扬，为商品货币带来好兆头。澳元兑美元周五早盘升至八个月高点0.7660美元，加元兑美元隔夜则涨至五个月高点1.2946加元。

**新兴货币联袂上涨**

中国人民币兑美元中间价周五报6.4628元，较昨日继续大涨333点，创下逾三个月新高。在美联储公布温和利率决议声明后美元跌势不止，美元指数刷新五个月新低，美元疲软持续淡化人民币贬值压力。

人民币周四大幅收涨近300点，且夜盘时段表现依旧强势，夜盘最终报6.4755，较当日收盘6.4930续涨175点。离岸即期周四大幅升值，并且维持对在岸汇价的倒挂表现。

新兴亚币携手走高。周四马币(林吉特)、印尼卢比和韩元均兑美元涨逾1%，很多亚币触及数月高位，因美联储谨慎的展望令美元承压。

“以往，当美联储表达温和立场导致美元走软时，美元颓势可能会维持三四个月，”新加坡瑞银财富管理外汇策略分析师Tan Teck Leng称。

“但这是强势美元的终点吗？我们不认为如此，”他并表示，美联储有可能在6月及7月左右再度开始发出强硬口径，为9月可能升息铺路。

南非兰特兑美元周一重挫达2.4%，因投资人担心该国信贷评等可能不久就将被下调。但南非央行周四升息后，兰特兑美元大涨逾3%至逾一周最高。（完）